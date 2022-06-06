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Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, до складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності. Зловмисники обладнали тайники зі зброєю для ворожих ДРГ, які планували "прорив" в Україну з території РФ.

У них виявлено зброю та обладнання російського спецназу.

"Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз", реактивна протитанкова граната РПГ-18 "Муха" і автомати безшумної стрільби "Вал". Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ", - йдеться у повідомленні.

Учасники групи зберігали засоби ураження у заздалегідь облаштованих схронах на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова.

Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ 01
Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ 02
Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ 03
Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ 04

За даними СБУ, під час обшуків у зловмисників також виявлено:

Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ 05 снайперську гвинтівку Драгунова з глушником,

Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ 05 бойові осколкові гранати,

Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ 05 набої до стрілецької зброї,

Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ 05 оптичні приціли та прилади нічного бачення.

"Наразі всі учасники групи затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці проводять невідкладні слідчо-оперативні дії, щоб притягнути до відповідальності інших осіб, причетних до організації диверсій", - додали в СБУ.

Заходи з викриття і запобігання злочинам виконували співробітники СБУ спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Чернігівської прокуратури

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Нейтралізовано? Повино бути - знищено! То, що нейтралізовано, може бути активовано! Тількі тотальне знищення!
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06.06.2022 14:28
+17
А який сенс подібних ворогів арештовувати? На обмін вони не підуть, бо громадяни України. Але це відверті вороги українського народу, які відсидівши навіть 10 років (а більше портновський КК їм не дасть) залишаться ворогами українського народу, готовими вбивати українців.
Таких потрібно ліквідовувати, а не судити.
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06.06.2022 14:36
+14
СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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06.06.2022 14:21
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СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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06.06.2022 14:21 Відповісти
Нейтралізовано? Повино бути - знищено! То, що нейтралізовано, може бути активовано! Тількі тотальне знищення!
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06.06.2022 14:28 Відповісти
А який сенс подібних ворогів арештовувати? На обмін вони не підуть, бо громадяни України. Але це відверті вороги українського народу, які відсидівши навіть 10 років (а більше портновський КК їм не дасть) залишаться ворогами українського народу, готовими вбивати українців.
Таких потрібно ліквідовувати, а не судити.
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06.06.2022 14:36 Відповісти
Керівництво СБУ в Чернігов втекло, коли ворог майже оточив Чернігів. Навіть зброї своїм працівникам патріотам, які залишилися не видало. А тепер вішає лапшу на вуха, в надії отримати медальки і звання.
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06.06.2022 14:39 Відповісти
СВД новенькая десантный вариант. Как и валы винторезы. Явно не простых дегенератов поймали. Надеюсь, в процессе отлова живыми остались только самые полезные.
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06.06.2022 14:41 Відповісти
Часом не з Тупичева ?(((
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06.06.2022 14:49 Відповісти
В нынешних условиях подобную гниль надо сразу в расход. Любую прорашкинскую сволоту, которая так или иначе помогает оркам. Любую, несмотря на пол и возраст. Либерастничать и сюсюкаться будете с ними потом, после окончания войны.
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06.06.2022 14:52 Відповісти
Молодцы, сбу.
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06.06.2022 14:55 Відповісти
Під час війни колоборантів і ворогів треба розстрілювати ,тоді почне доходити до декого.
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06.06.2022 15:07 Відповісти
на ПМЖ до карцеру💯
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06.06.2022 16:24 Відповісти
Ага, а потім нарід буде скакати по форумах і волати "злочинна влада, патріотів обіжають".
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07.06.2022 01:05 Відповісти
А Малюска говорил, что в криминальных кругах всё патриотично и сидят тихо, не рыпаются ... как же так рыпнулись !
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07.06.2022 10:43 Відповісти
 
 