УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5322 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні
17 501 23
Азовське море (1501) риба (127) Воловик (2)

В Азовському морі гине червонокнижний вид риб. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Азовському морі через дії окупантів почав гинути червонокнижний вид риб. На узбережжі вже знайшли мертву Жовту триглу - рідкісну рибу, яку ще називають Морським півнем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик.

5 червня у світі відзначався День охорони довкілля. "На жаль, в День охорони довкілля привітати немає з чим... За всю історію Приазовського національного природного парку не було жодного випадку фіксації ганебного факту загибелі Жовтої тригли в Азовському морі. Орки і тут перевершили самі себе. Маю надію, що дуже скоро ОРКИ як ІНВАЗІЙНИЙ вид нашої екосистеми зникнуть з нашої території. Слава Україні!!!!" - сказано в повідомленні.

В Азовському морі гине червонокнижний вид риб 01

Як відомо, рашисти влаштували справжню катастрофу в Маріуполі: повна антисанітарія, міни у морі та інші наслідки "русского миру" нищать екосистему Азовського моря.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Кацапня-тотальне і абсолютне зло у всіх сферах існування цивілізації.
показати весь коментар
06.06.2022 14:48
+16
Цікаво-а є хочаб одне місце на планеті яке не засрали кацапські свині...
показати весь коментар
06.06.2022 14:54
+7
Може й є. Але не можна казати де, бо вони одразу туди полізуть
показати весь коментар
06.06.2022 15:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапня-тотальне і абсолютне зло у всіх сферах існування цивілізації.
показати весь коментар
06.06.2022 14:48 Відповісти
Скажу більше - кацапи це прийомні діти сатани.
показати весь коментар
06.06.2022 15:23 Відповісти
за фото отдельное спасибо
показати весь коментар
06.06.2022 14:49 Відповісти
Цікаво-а є хочаб одне місце на планеті яке не засрали кацапські свині...
показати весь коментар
06.06.2022 14:54 Відповісти
Питання риторичне.
показати весь коментар
06.06.2022 15:00 Відповісти
Може й є. Але не можна казати де, бо вони одразу туди полізуть
показати весь коментар
06.06.2022 15:08 Відповісти
"Писарчуку" - аби "гавкнуть"! Ще до війни Азовське море вже було "усмерть проціджене" І вояки російські тут ні до чого Море почали "цідить" ще з 90-х І наші і кацапи А "екологи" їх "кришували" А зараз "крайніх" шукають Приходиш на рибний ринок в Україні - а там кефаль грамів по триста ящиками продається - "дітки"! Камбала глосса - з долоню величиною З-під поли продають "краснюка" (осетрових) Навіть копченого катрана можна було купить! І де не "копнеш" - там або рибінспекція "пасеться" або - "екологи" Ну і "мєнти" портові
показати весь коментар
06.06.2022 15:28 Відповісти
Зуйло готове знищити людство і все живе на планеті і ядерному попелі. Що йому якісь риби.
показати весь коментар
06.06.2022 15:00 Відповісти
не готове, через якісь санкції ниє, щоб зняли.
показати весь коментар
07.06.2022 01:35 Відповісти
Навіть риби від кацапсячого смраду гинуть...
показати весь коментар
06.06.2022 15:03 Відповісти
💯😅👍
показати весь коментар
06.06.2022 15:10 Відповісти
бо серуть в море...💩
показати весь коментар
06.06.2022 15:11 Відповісти
Один екземпляр - це ніщо, на новину, тим більше на сенсацію, не тягне. Все живе, навіть червонокнижне, має властивість рано чи пізно вмирати.
показати весь коментар
06.06.2022 15:30 Відповісти
ця риба - це сіі рабін, це джанк фіш, люди її викидають,і їх мільйони в Антлантику,чому вона червонокнижна?
з неї уха добра,до-речі, бо багато плавніків має
показати весь коментар
06.06.2022 15:33 Відповісти
От і я здивований! " у довіднику рибальському за 1992 рік це звичайний вид - нічого "червонокнижного" там і поряд немає Їв я з неї юшку 1994-му у Криму
показати весь коментар
06.06.2022 15:54 Відповісти
я беру дві-три рибини, кидаю на лід до кулера, коли рибачу з берегу за хорошою рибою, потім вдома свіжу уху варю в той же день -клас
показати весь коментар
06.06.2022 16:14 Відповісти
У мене знайомий в квітні з підсакою рибалив - по Десні купу риби оглушеної несло Надувний човен і двоє: один на веслах, а другий - з підсакою Казав - сім"я на півроку вперед риби наїлася Правда - двічі під мінометні обстріли потрапляли і "жмура" кацапського зустріли - несло з верхів"їв річки
показати весь коментар
06.06.2022 18:25 Відповісти
кацапи ракам підуть. То ще й жирних раків хлопці матимуть згодом.
показати весь коментар
06.06.2022 18:59 Відповісти
Ох там їх під Макошино і Коропом на дно пішло немало! Прямо з понтонів І танкістів разом з технікою, і "самоходчиків", і піхоти в БМП та БТР Та й понтонерів - теж Вони ж у стальних касках і бронежилетах Та патрони, автомати А вода в березні на Десні холодню-у-уча! Тоді ще лід ішов по ріці
показати весь коментар
07.06.2022 10:19 Відповісти
а в Криму (Євпаторія) я був останній раз ше школяром, у 1976 році)
показати весь коментар
06.06.2022 16:16 Відповісти
шо это за монстр мутант размером с слона я боюся
показати весь коментар
06.06.2022 15:43 Відповісти
Та це ж Путлер, хіба не впізнали?
показати весь коментар
06.06.2022 16:33 Відповісти
Это бычки, переевшие экипажа крейсера "Москва" ?
Как у них с холестерином ? Экологи волнуются.
показати весь коментар
06.06.2022 18:14 Відповісти
 
 