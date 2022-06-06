ЗСУ взяли в полон російського снайпера. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники захопили в полон російського військовослужбовця. Ним виявився 19-річний снайпер Гербовник Максим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал СтратКом.
"Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України спіймали орківського снайпера, і яке ж було їхнє здивування, коли вони дізналися, що це їхній земляк із Житомирщини", - йдеться в повідомленні.
Снайпер Гербовник Максим народився в селі Повч Лугинського району Житомирської області.
Топ коментарі
+90 мврина
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+44 Oleg Zaporogec
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+42 maximus ac09a5f7
показати весь коментар06.06.2022 15:04
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Ось так "українських" діток перетворюють на яничар.
А хіба снайперів беруть в полон?
но вам, диванным спецам, даже не хватает ума погуглить штатное расписание взвода пехоты, прежде чем тут умничать, у вас снайпера служат в снайперных войсках, гранатомётчики в гранатомётных силах, пулемётчики в пулемётных дивизиях и т.д. - "и это инфа 100% верняк, сам в сериалах видел"
за ноги на гіляку
А Гербовніков ещё 8 человек в Украине.
Кто все эти люди?
https://ridni.org/karta/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
если есть, то его нужно судить как коллаборанта...и под обмен пленными он не попадет
Проти своєї Батьківщини воно воювало.