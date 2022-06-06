СБУ заблокувала мільйонну схему розкрадання військової амуніції на Львівщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Львівській області співробітники правоохоронних органів розкрили та блокували протиправний механізм незаконного продажу захисного спорядження, завезеного як гуманітарна допомога.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба управління СБУ у Львівській області.
"Зловмисники ввозили бронежилети нібито для потреб армії, а згодом продавали їх для власного збагачення", - зазначено у повідомленні.
За даними СБУ, протиправну схему організували декілька людей. Вони вводили в оману посадовців ЗСУ, щоб отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон.
"Отримавши гарантійні листи від військової частини, зловмисники завезли бронежилетів на більш як 5 млн грн. Далі військове спорядження, яке призначалось для ЗСУ, організатори схеми продавали через інтернет-магазин. При цьому українські захисники отримали лише кілька одиниць амуніції", – додали в пресслужбі.
Згідно з повідомленням, силовики затримали одного з учасників схеми "на гарячому" під час збуту чергової партії військового спорядження більше ніж на 500 тис. грн. Під час санкціонованих слідчих дій було виявлено документацію, що повністю підтверджує зазначену протиправну діяльність.
Наразі одному з фігурантів схеми повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) КК України та обрано запобіжний захід.
Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до протиправної схеми. Зокрема здійснюється отримання доказів співучасті у вчиненні даного злочину командуванням та військовими особами однієї з військових частин Львівщини (за ймовірного посередництва яких було реалізовано схему ввезення зазначених бронепластин нібито під виглядом гуманітарної допомоги).
Також СБУ готує документи для передачі на потреби армії усієї вилученої партії захисної амуніції.
Викриття здійснювали оперативники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
Будь ласка, зачекайте...
"Зловмисники ввозили бронежилети нібито для потреб армії, а згодом продавали їх для власного збагачення", - зазначено у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/p3346252
тут чисто не уплата таможенных платежей,карается штрафом. почему в воюющей стране надо что то мутить для беспрепятственного ввоза амуниции и броников?
Вони вводили в оману посадовців ЗСУ, щоб отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон. Джерело: https://censor.net/ua/p3346252 надо понять что никто в оману никого не вводил, вояки прекрасно знали схему и с нее получали,а таможня в этом случае отсасывала писос за что очень осерчали на бизнесюков и пожаловались своей "крыше" СБУ.
если быизначально заплатили таможне то и новости не было бы.
Так що хлопцям потрібно було - або хрестик зняти, або труси вдягнути
ТАМ ВЖЕ 2-3 ТИЖНІ ПРОСТО ЗАВАЛЕНІ ТОВАРИ МІЛІТАРНОГО ХАРАКТЕРУ (ШАПКИ, КЕПКИ, ФОРМА, ЧЕРЕВИКИ, КАСКИ(!), ТА БАГАТО ЧОГО ІНШОГО)!!
ЯКОСЬ ТАК РАПТОМ ДЛЯ МЕНЕ ТАМ ПОЯВИЛИСЬ ТАКІ РЕЧІ ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ.
ТАМ БИ ЗАДЛОСЬ ПРОЙТИСЬ ПО ТИМ ПРОДАВЦЯМ.