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СБУ заблокувала мільйонну схему розкрадання військової амуніції на Львівщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Львівській області співробітники правоохоронних органів розкрили та блокували протиправний механізм незаконного продажу захисного спорядження, завезеного як гуманітарна допомога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба управління СБУ у Львівській області.

"Зловмисники ввозили бронежилети нібито для потреб армії, а згодом продавали їх для власного збагачення", - зазначено у повідомленні.

За даними СБУ, протиправну схему організували декілька людей. Вони вводили в оману посадовців ЗСУ, щоб отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон.

"Отримавши гарантійні листи від військової частини, зловмисники завезли бронежилетів на більш як 5 млн грн. Далі військове спорядження, яке призначалось для ЗСУ, організатори схеми продавали через інтернет-магазин. При цьому українські захисники отримали лише кілька одиниць амуніції", – додали в пресслужбі.

Згідно з повідомленням, силовики затримали одного з учасників схеми "на гарячому" під час збуту чергової партії військового спорядження більше ніж на 500 тис. грн. Під час санкціонованих слідчих дій було виявлено документацію, що повністю підтверджує зазначену протиправну діяльність.

Наразі одному з фігурантів схеми повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) КК України та обрано запобіжний захід.

Також дивіться: Продаж гумдопомоги на Одещині: повідомлено про підозру директору благодійного фонду. ФОТО

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до протиправної схеми. Зокрема здійснюється отримання доказів співучасті у вчиненні даного злочину командуванням та військовими особами однієї з військових частин Львівщини (за ймовірного посередництва яких було реалізовано схему ввезення зазначених бронепластин нібито під виглядом гуманітарної допомоги).

Також СБУ готує документи для передачі на потреби армії усієї вилученої партії захисної амуніції.

Викриття здійснювали оперативники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

СБУ заблокувала мільйонну схему розкрадання військової амуніції на Львівщині 01

СБУ заблокувала мільйонну схему розкрадання військової амуніції на Львівщині 02

СБУ заблокувала мільйонну схему розкрадання військової амуніції на Львівщині 03

СБУ заблокувала мільйонну схему розкрадання військової амуніції на Львівщині 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Можновладці на Черкащині намагались незаконно продати бронежилети на понад 12 млн грн. СБУ ліквідувала схему розкрадання гуманітарної допомоги. ВIДЕО

СБУ заблокувала мільйонну схему розкрадання військової амуніції на Львівщині 05

СБУ заблокувала мільйонну схему розкрадання військової амуніції на Львівщині 06

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
на довічне з конфіскацією всього набутого майна
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06.06.2022 15:41
+18
Як можна бути такими покидьками???
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06.06.2022 15:48
+10
Ці покидьки не просто вкрали амуніцію, а вкрали комусь життя .
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06.06.2022 15:57
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на довічне з конфіскацією всього набутого майна
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06.06.2022 15:41 Відповісти
Не в цій країні. Якщо навіть посадять, відсидить максимум рік-два. Х - хуманізьм.
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06.06.2022 15:47 Відповісти
І знов Швець "брехав", коли попереджав про розкрадання.. Альо, зе-боти, де ви?
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06.06.2022 19:20 Відповісти
за шо?
"Зловмисники ввозили бронежилети нібито для потреб армії, а згодом продавали їх для власного збагачення", - зазначено у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/p3346252
тут чисто не уплата таможенных платежей,карается штрафом. почему в воюющей стране надо что то мутить для беспрепятственного ввоза амуниции и броников?
Вони вводили в оману посадовців ЗСУ, щоб отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон. Джерело: https://censor.net/ua/p3346252 надо понять что никто в оману никого не вводил, вояки прекрасно знали схему и с нее получали,а таможня в этом случае отсасывала писос за что очень осерчали на бизнесюков и пожаловались своей "крыше" СБУ.
если быизначально заплатили таможне то и новости не было бы.
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13.06.2022 20:53 Відповісти
Як можна бути такими покидьками???
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06.06.2022 15:48 Відповісти
Тобто вони за свій кошт придбали амуніцію, для завезення в Україну змушені були «дати хабар» і отримати листа, щоб митниця пропустила. Надали можливість придбати те, що держава мала надати безкоштовно.
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06.06.2022 15:53 Відповісти
Ключове - як гуманітарну допомогу.
Так що хлопцям потрібно було - або хрестик зняти, або труси вдягнути
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06.06.2022 15:58 Відповісти
Для покидьків немає меж!!! Але покарання має бути не арешт за грати, а розстріл!!! А "Слуги народу" придумали покарання тільки для військових, а для різних бариг- то рай зараз просто!!!
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06.06.2022 15:54 Відповісти
Ці покидьки не просто вкрали амуніцію, а вкрали комусь життя .
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06.06.2022 15:57 Відповісти
Красти гуманітарну допомогу - це монополія держчиновника
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06.06.2022 15:59 Відповісти
а нельзя ли фигурантов к стенке сразу? вот раз бы *********,больше не повторялось,! а так то тут то там всплывают-то гуманитарка то жилеты ......
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06.06.2022 16:02 Відповісти
А на "Без цензури" ведучі декілька стримів поспіль поливали гівном Юрія Швеця, коли він першим сказав, що є зловживання навколо гуманітарки у прикордонних хабах на Західній...
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06.06.2022 16:17 Відповісти
на західній жорстко все ******* і стосується не тільки гуманітарки
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06.06.2022 17:26 Відповісти
а ще хотів аби СБУ чи хто там ше звернули увагу на ОЛХ .
ТАМ ВЖЕ 2-3 ТИЖНІ ПРОСТО ЗАВАЛЕНІ ТОВАРИ МІЛІТАРНОГО ХАРАКТЕРУ (ШАПКИ, КЕПКИ, ФОРМА, ЧЕРЕВИКИ, КАСКИ(!), ТА БАГАТО ЧОГО ІНШОГО)!!
ЯКОСЬ ТАК РАПТОМ ДЛЯ МЕНЕ ТАМ ПОЯВИЛИСЬ ТАКІ РЕЧІ ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ.
ТАМ БИ ЗАДЛОСЬ ПРОЙТИСЬ ПО ТИМ ПРОДАВЦЯМ.
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06.06.2022 16:40 Відповісти
Все "ля-ля".. Те трупи винних?
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06.06.2022 16:58 Відповісти
и такое везде и во всех сферах
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06.06.2022 17:29 Відповісти
Ну хоч якась користь від квазілейтенанта Баканова.
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06.06.2022 17:31 Відповісти
Дивлячись на фото , то це молоді бички, от так в чому стоять , так і відправити іх на фрот , нехай попробують , як там солодко без амуніції.
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06.06.2022 19:02 Відповісти
такие дела без "крыши" не делаются, кто у них был прикрытием ?
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06.06.2022 19:57 Відповісти
что то мутное
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06.06.2022 23:26 Відповісти
Расстрелять гадов!
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07.06.2022 01:02 Відповісти
 
 