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"На фронті пекельні бої": Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги для поранених українських захисників. Потрібні кошти на придбання ВАК апаратів, які рятують життя воїнам.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже терміново. На фронті пекельні бої. Близько 500 поранених бійців на добу. Дуже багато важко поранених воїнів. Потрібна допомога. Треба придбати два ВАК апарати та розхідники. Ці апарати ставлять важко пораненим, рятуючи їхні життя. Ціна одного 60 тис., ціна одного комплекта 71 тис., потрібно таких два. Ще потрібні знеболюючі та інші ліки на фронт.

Сьогодні оплачено 30 апаратів АЗФ, це 60 тис., та тактичні медичні аптечки 10-22 600 грн. За декілька днів куплено тепловізор 50 тис., два приціли 43 500 грн, розхідники 44 тис., дальноміри 37 400грн, шини та берци. Завтра потрібно викупити ВАК апарати. Прошу допомогти", - зазначила вона.

PayPal: [email protected]

5375 4115 0267 5353 Монобанк

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк Юлдашева Віола

5358 3853 2000 2464 Монобанк

Також читайте: "Бійці у важкому стані, з опіками та пораненнями": Волонтерка Юсупова просить допомоги для українських захисників. ФОТОрепортаж

На фронті пекельні бої: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів 01
На фронті пекельні бої: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів 02
На фронті пекельні бої: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів 03
На фронті пекельні бої: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів 04
На фронті пекельні бої: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів 05
На фронті пекельні бої: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів 06
На фронті пекельні бої: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів 07
На фронті пекельні бої: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів 08
На фронті пекельні бої: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів 09
На фронті пекельні бої: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів 10
На фронті пекельні бої: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів 11
На фронті пекельні бої: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів 12
На фронті пекельні бої: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів 13
На фронті пекельні бої: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів 14
На фронті пекельні бої: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів 15
На фронті пекельні бої: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів 16
На фронті пекельні бої: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів 17

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Наталья, спасибо тебе за твою заботу о наших воинах. Ты, у Зеленского, должна быть самой уважаемой гражданкой Украины. Я надеюсь, что ты это чувствуешь.
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06.06.2022 18:00
+4
САме головне, що її поважають воїни, а оте то таке.
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06.06.2022 19:28
+4
Тільки в мене запитання, чому отримуючи таку безлрецедентну фінансову підтримку, уряд не може забезпечити всім необхідним поранених ? Чому до цієї пори продовжується епопея з бронежилетами? В цей же час уряд бере кредит і витрачає 150 млн не гривень на ковід. Де вони знаходять той ковід ? Зебіли просяться на вихід
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06.06.2022 22:46
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Наталья, спасибо тебе за твою заботу о наших воинах. Ты, у Зеленского, должна быть самой уважаемой гражданкой Украины. Я надеюсь, что ты это чувствуешь.
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06.06.2022 18:00 Відповісти
САме головне, що її поважають воїни, а оте то таке.
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06.06.2022 19:28 Відповісти
И при чему тут зелений Боневтік?
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06.06.2022 21:17 Відповісти
+++
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06.06.2022 18:58 Відповісти
Через її структури більше не копійки не пройде з моєї кішені...
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06.06.2022 19:19 Відповісти
???
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06.06.2022 20:12 Відповісти
Ну и...?
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06.06.2022 21:19 Відповісти
Що не так?
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06.06.2022 22:21 Відповісти
А можно более детально, без эмоций?
Мы с вами на сайте очень давно. Сайт доверяет данному волонтеру, мы сайту. Поясните ваши высказывания...
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06.06.2022 23:15 Відповісти
Олег Сиол, похоже, что с твоего кармана ничего не проходит ни в какие структуры. Ты, скорее всего, брехло и работаешь на наших врагов, бездоказательно гадишь здесь.
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07.06.2022 16:09 Відповісти
Тільки в мене запитання, чому отримуючи таку безлрецедентну фінансову підтримку, уряд не може забезпечити всім необхідним поранених ? Чому до цієї пори продовжується епопея з бронежилетами? В цей же час уряд бере кредит і витрачає 150 млн не гривень на ковід. Де вони знаходять той ковід ? Зебіли просяться на вихід
показати весь коментар
06.06.2022 22:46 Відповісти
Вот про ковид - не треба. Поцікавтеся, нікуди він не дівся.
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07.06.2022 06:15 Відповісти
а де він?????
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07.06.2022 23:14 Відповісти
 
 