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Супутник зафіксував будівництво окупантами переправи біля селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Супутник зафіксував будівництво російськими військовими понтонної переправи через річку біля селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області.

Про це свідчать знімки, які є розпорядженні журналістів "Схем", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Супутник зафіксував будівництво окупантами переправи біля селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - ЗМІ 01

Супутник Planet Labs 3 червня зафіксував будівництво російськими військовими понтонно-залізничної переправи через річку Оскіл на південь від селища міського типу Куп’янськ-Вузловий. На супутниковому знімку видно, що будівництво переправи ще не закінчено, роботи ведуться з обох берегів річки. Окупанти також почали прокладати дорогу.

Супутник зафіксував будівництво окупантами переправи біля селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - ЗМІ 02

Поряд з місцем будівництва переправи помічена будівельна техніка. Супутник також зафіксував неподалік, біля дерев, військову техніку РФ.

Супутник зафіксував будівництво окупантами переправи біля селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - ЗМІ 03

Журналісти проаналізували супутникові знімки цієї території за інші дати. На знімках станом на 26 травня будівельних робіт зафіксовано не було. Перші ознаки з’явились 30 та 31 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог безуспішно атакував позиції ЗСУ на Ізюмщині і був змушений відступити, - Синєгубов

Раніше у Генштабі Збройних сил України повідомили, що в цьому регіоні армія РФ "посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях".

Цей напрямок веде до регіональної траси Р-79, що йде від російського кордону у бік окупованого міста Ізюм. У цьому районі, відповідно до даних Генштабу ЗСУ, тривають запеклі бої.

Куп’янськ-Вузловий підпорядковується місту Куп’янськ. Селище було окуповане армією РФ щонайменше з 2 березня. Саме місто Куп’янськ російські військові захопили у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
Туди гармати не дістануть, а от асфальтом докинути можна.
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06.06.2022 17:35
+31
отже, не мені одному здається що під тим клятим асвальтом лежать наші Гром, Вільха М та багато ще чого

Крадівництво вкрало українські землі, безпеку та життя людей
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06.06.2022 17:45
+23
Негайно знищити!!!
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06.06.2022 17:30
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Негайно знищити!!!
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06.06.2022 17:30 Відповісти
да ми орків шапками асвальтом закидаємо !

немає у нас а ні Грому, а ні навіть Вільхи М!
тю-тю, дорозКравникувались
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06.06.2022 17:42 Відповісти
нема чим та навряд буде
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06.06.2022 17:42 Відповісти
Низзя. Поетому нам США дальнобойные HIMARS не дает ато путин нападе
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06.06.2022 17:45 Відповісти
Не тринди , бо вже замахав провокатор, то йому Байден не подобається , то США , то ще хтось , тільки не Боневтік , своє треба мати , і була можливість мати , але ...
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06.06.2022 18:17 Відповісти
В квітні "мудрий нарід" вирішив, що не треба нам того всього. Головне, щоб весело і по-приколу було. От і веселимось, **** і приколюємось.
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06.06.2022 18:24 Відповісти
Ну так і чого ждем? Нові гармати для чого?
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06.06.2022 17:33 Відповісти
Туди гармати не дістануть, а от асфальтом докинути можна.
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06.06.2022 17:35 Відповісти
отже, не мені одному здається що під тим клятим асвальтом лежать наші Гром, Вільха М та багато ще чого

Крадівництво вкрало українські землі, безпеку та життя людей
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06.06.2022 17:45 Відповісти
половина з тих грошей лежать на лівих рахунках
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06.06.2022 18:19 Відповісти
Роман Кривоспикий

Вбогий зе-лизоблюд, факти не подобаються?
Доречі, недолуге, Ізик рАдной підучи, помилок більше ніж рядків, на трієчника середніх класів не тягнеш.

Тобі не "переживать" треба, а скоренько рухатись за рАсєйськім кораблем.
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06.06.2022 19:34 Відповісти
Довідка:
Від мосту, до лінії фронту = 62 км.
...
Що? Ні, я ні на що не натякаю!
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06.06.2022 17:34 Відповісти
Скажут что ракеты к м270 и 142 очень дорогие потому .... итд.
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06.06.2022 17:42 Відповісти
будут асфальт туда заряжать
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06.06.2022 18:17 Відповісти
Разнести к ******!!!
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06.06.2022 17:42 Відповісти
крадівничим асвальтом !
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06.06.2022 17:48 Відповісти
Тварі шось там будують, знищити негайно
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06.06.2022 17:49 Відповісти
Асльфатоукладчиками их.
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06.06.2022 17:49 Відповісти
Похоже, что эти земли они отдавать не собираются.
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06.06.2022 17:51 Відповісти
А що, взагалі, вони збираються віддавати? І коли вони хоча б щось комусь віддавали?
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06.06.2022 18:01 Відповісти
Ну будують у тилу и будують. Як будуть бігти назад у рашку, самі ж і знесуть
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06.06.2022 18:03 Відповісти
Це не "в тилу". Це залізна дорога на Славянськ та Краматорськ. Міст був підірваний. Зараз вони цей тимчасовий міст добудують і будуть резерви ешелонами на той напрямок фронту возити.
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06.06.2022 18:39 Відповісти
Ти їх у двері, а вони у вікно. Мов таргани.
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06.06.2022 18:04 Відповісти
Вот бы нашими ракетами которые за последние пару лет понаделали смальнуть!
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06.06.2022 18:30 Відповісти
Та хай будують дочекаємось гарного потяга і тоді буде бавовна.Це може зробити навіть авіація.
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06.06.2022 19:17 Відповісти
ТЫ полетишь?
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06.06.2022 20:06 Відповісти
Свою погибель они там себе строят!
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06.06.2022 19:55 Відповісти
Прекрасная цель для американских РСЗО. Управляемая ракета с фугасной частью и - строили мы, строили... и прилетел пиз..ец...
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06.06.2022 21:17 Відповісти
Треба щоб спочатку "достроили", а потім "прилетел пиз..ец..."
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07.06.2022 20:24 Відповісти
Мабуть пора...
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06.06.2022 22:14 Відповісти
 
 