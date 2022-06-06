Супутник зафіксував будівництво окупантами переправи біля селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - ЗМІ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Супутник зафіксував будівництво російськими військовими понтонної переправи через річку біля селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області.
Про це свідчать знімки, які є розпорядженні журналістів "Схем", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Супутник Planet Labs 3 червня зафіксував будівництво російськими військовими понтонно-залізничної переправи через річку Оскіл на південь від селища міського типу Куп’янськ-Вузловий. На супутниковому знімку видно, що будівництво переправи ще не закінчено, роботи ведуться з обох берегів річки. Окупанти також почали прокладати дорогу.
Поряд з місцем будівництва переправи помічена будівельна техніка. Супутник також зафіксував неподалік, біля дерев, військову техніку РФ.
Журналісти проаналізували супутникові знімки цієї території за інші дати. На знімках станом на 26 травня будівельних робіт зафіксовано не було. Перші ознаки з’явились 30 та 31 травня.
Раніше у Генштабі Збройних сил України повідомили, що в цьому регіоні армія РФ "посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях".
Цей напрямок веде до регіональної траси Р-79, що йде від російського кордону у бік окупованого міста Ізюм. У цьому районі, відповідно до даних Генштабу ЗСУ, тривають запеклі бої.
Куп’янськ-Вузловий підпорядковується місту Куп’янськ. Селище було окуповане армією РФ щонайменше з 2 березня. Саме місто Куп’янськ російські військові захопили у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Вбогий зе-лизоблюд, факти не подобаються?
Доречі, недолуге, Ізик рАдной підучи, помилок більше ніж рядків, на трієчника середніх класів не тягнеш.
Тобі не "переживать" треба, а скоренько рухатись за рАсєйськім кораблем.
Від мосту, до лінії фронту = 62 км.
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