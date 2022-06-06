Шахраї продали гуманітарної допомоги для українських військових на 60 млн грн, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Служба безпеки України викрила шахраїв, які організували з-за кордону схему продажу гуманітарної допомоги для українських військових.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зловмисниками виявилася група молодиків з Дніпропетровщини, які після повномасштабного вторгнення РФ втекли з України. Вони були призовного віку, тому для виїзду використали підроблені документи. Уже будучи за кордоном, вони відкрили власний "бізнес" - почали продавати західну військову амуніцію і товари подвійного призначення для потреб ЗСУ. За наявними даними, вони мінімум втричі завищували вартість продукції.
Загалом за час війни фігуранти продали товарів на суму понад 60 млн грн, повідомили у спецслужбі.
Щоб не сплачувати митні платежі в Україні, зловмисники завозили продукцію під виглядом благодійної допомоги. Для цього підробляли документи від імені офіційних доброчинних організацій. Це дозволило їм ухилитися від сплати податків на близько 20 млн грн.
В результаті слідчих дій виявлено значну кількість бронежилетів, касок, наколінників, підсумків, тепловізорів, біноклів, оптичних прицілів, безпілотних літальних апаратів і супровідну документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.
"Одному з учасників схеми повідомлено про підозру. Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
"депутатка зі своїм чоловіком під час воєнного стану організували незаконну реалізацію гуманітарної допомоги та хотіли продати автомобіль Volkswagen LT28 за $4 500, який був завезений із США."
І нехай ще радіють, тварюки, що не нахромили гузнами на палю.
Вивезти у центр Дніпра, на площу Героїв Майдану (або на Європейську, чи біля ТЦ "Пасаж"), прив'язати до ганебних стовпів - і поруч покласти багато добрячих дринів. І нехай народ заб'є цю ******* киями на смерть
Зате усе інше - влучно, немов із цибулі в яблучко
(хоча я б запропонував не настільки милосердний миттєвий спосіб)
- Может быть сама голова!
Legendy Polskie. Film TWARDOWSKY 2.0. Allegro
Вони так звикли, за роки незалежності хтось пам'ятає про здобутки цієї скурвленої кантори. А при лейтенанті запаса баканові зміни в роботі СБУ не передбачаються.