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Шахраї продали гуманітарної допомоги для українських військових на 60 млн грн, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

сбу

Служба безпеки України викрила шахраїв, які організували з-за кордону схему продажу гуманітарної допомоги для українських військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисниками виявилася група молодиків з Дніпропетровщини, які після повномасштабного вторгнення РФ втекли з України. Вони були призовного віку, тому для виїзду використали підроблені документи. Уже будучи за кордоном, вони відкрили власний "бізнес" - почали продавати західну військову амуніцію і товари подвійного призначення для потреб ЗСУ. За наявними даними, вони мінімум втричі завищували вартість продукції.

Загалом за час війни фігуранти продали товарів на суму понад 60 млн грн, повідомили у спецслужбі.

Шахраї продали гуманітарної допомоги для українських військових на 60 млн грн, - СБУ 01

Також дивіться: СБУ заблокувала мільйонну схему розкрадання військової амуніції на Львівщині. ФОТОрепортаж

Шахраї продали гуманітарної допомоги для українських військових на 60 млн грн, - СБУ 02

Щоб не сплачувати митні платежі в Україні, зловмисники завозили продукцію під виглядом благодійної допомоги. Для цього підробляли документи від імені офіційних доброчинних організацій. Це дозволило їм ухилитися від сплати податків на близько 20 млн грн.

В результаті слідчих дій виявлено значну кількість бронежилетів, касок, наколінників, підсумків, тепловізорів, біноклів, оптичних прицілів, безпілотних літальних апаратів і супровідну документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Шахраї продали гуманітарної допомоги для українських військових на 60 млн грн, - СБУ 03
Шахраї продали гуманітарної допомоги для українських військових на 60 млн грн, - СБУ 04

Дивіться: Продавав гумдопомогу, що призначалася для українських захисників: затримано директора благодійного фонду в Одесі, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж

"Одному з учасників схеми повідомлено про підозру. Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Да гасить их на ***, никуя себе, каски и не только. Твари **...ые у нас войны гибнут а эти вонючие ******, что то там воруют. В рот ипал!!!
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06.06.2022 20:10
+16
Очередной провал СБУ. И тепершняя власть этим гордится. Сюрреализм.
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06.06.2022 20:10
+14
За гумдопомогу в Україні відповідає єрмак, чомусь це й не дивує, вже б призначив зе мєдвєдьєва
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06.06.2022 20:16
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Очередной провал СБУ. И тепершняя власть этим гордится. Сюрреализм.
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06.06.2022 20:10 Відповісти
який провал? відосики і ніокму не потрібні балачки орків за своїми самицями стабільно, декілька в день, СБУ це ж блогери-ютубери, вони все роблять дуже якісно, контєнт
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06.06.2022 20:18 Відповісти
Раз виявили - це не провал а нормальна робота.
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06.06.2022 20:28 Відповісти
Коли виявили? коли американці про це вже місяць говорили, і сказалия, що це не сама зброя, а гуманітарна частина постачання.
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06.06.2022 21:45 Відповісти
Служба Безпеки України доповідає, що викрила шахраїв і це вважається їх провалом ?! Дійсно-сюрр ))
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06.06.2022 20:34 Відповісти
після продажі військової амуніції на 60 млн....
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06.06.2022 20:41 Відповісти
а які показники в гривнях потрібні, щоб відразу ловити подібних потвор ?
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06.06.2022 20:52 Відповісти
Да гасить их на ***, никуя себе, каски и не только. Твари **...ые у нас войны гибнут а эти вонючие ******, что то там воруют. В рот ипал!!!
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06.06.2022 20:10 Відповісти
Таких полно и не выехавших.... особенно около границы кто живёт, а **** им, у них там не бахает, можно и товарами поторговать
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06.06.2022 20:13 Відповісти
ну да, сейчас харьковские и донецкие приехали на запад начали бизнеса открывать , барыжить товарами из ЕС.. все нормально бабло мутится
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06.06.2022 20:19 Відповісти
Це не тільки харківські та донецькі, але й на Західній Україні падлючі виродки так роблять. Нещодавно на Буковині

"депутатка зі своїм чоловіком під час воєнного стану організували незаконну реалізацію гуманітарної допомоги та хотіли продати автомобіль Volkswagen LT28 за $4 500, який був завезений із США."
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06.06.2022 20:27 Відповісти
Ви хоч читайте уважно, а потім робіть дописи. Я відповіла на пост вище, де якраз йшла мова про розділення по регіонах.
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06.06.2022 21:03 Відповісти
та на западной украине - это понятно...уже давно барыжат..а вот те с востока то как суда залетели...видать кормушка свободная
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06.06.2022 21:13 Відповісти
там и своих барыг полно и до войны было. очередь на 3 дня на въезд стоит на границе с местными западенцами призывного возраста, гонящими тачки под закон.
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06.06.2022 20:36 Відповісти
Грубо, але справедливо. Коли вже цю наволоч почнуть розстрілювати за законами воєнного часу ? Отож.
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06.06.2022 20:15 Відповісти
На палю ціх тварин... Слава України та Польщі та Англії !!! Смерть москві та москалям!!!
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06.06.2022 20:14 Відповісти
За гумдопомогу в Україні відповідає єрмак, чомусь це й не дивує, вже б призначив зе мєдвєдьєва
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06.06.2022 20:16 Відповісти
надеюсь их ждёт окоп а не застава от тюрьмы?
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06.06.2022 20:16 Відповісти
я б не хотiв з таким бидлом бути поряд, ця мразота небезпечна. Хай виконують тяжку фiзичну роботу, як тварини. На завали я б теж не слав - як можна покластися на мавпообразну тварину, вона ж людей може почути i мимо пройти. Хiба що каменюки тягать на завод.
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07.06.2022 03:11 Відповісти
Чергові мерзенні покидьки...
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06.06.2022 20:17 Відповісти
К стенке. Война идет...
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06.06.2022 20:18 Відповісти
Чого їхні рожи не показують, щоб знати куди плювати ?
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06.06.2022 20:19 Відповісти
Без крыши ничего бы не сделали. А крыша на самом верху, поэтому останется безнаказанной. Возможно, их и "разоблачили", потому что в чем-то крышу кинули.
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06.06.2022 20:26 Відповісти
Розбогатіли на війні? Маєте дупу свою підставляти під заслуговане покорання. Був такий старенький анекдот майже з цього приводу. Потрапив якось черговий совдєпівський вождь до пекла. Враховуючи його високий статус за житття, черговий чортяка чемно повів його пекельними кабінетами. Там у смолі гарячій шкварчала топ-братва радецька. Заходять ще до кімнати, там казанів немає, лишень гівна по горло, втім деякі грішники номенклатурні за життя палять дефіцитні імпортні сигаретки. Вождь кажде - то що треба! Чотряка його запустив, навіть дав запалити. Лишень новий клієнт зі смаком затягнувся, аж пролунала гучна команда: завершуй перекур! становись на голову!
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06.06.2022 20:26 Відповісти
ні... то не просто "шахраї".. то мародери і зрадники... і відношення до них має бути завсім іншим...
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06.06.2022 20:29 Відповісти
Нижче написав - було б справедливо цю мразоту за козацьким звичаєм забити киями на смерть. Щоб не ганьбили наш Дніпровський Край.
І нехай ще радіють, тварюки, що не нахромили гузнами на палю.
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06.06.2022 20:39 Відповісти
От падло, і це в нашій області.
Вивезти у центр Дніпра, на площу Героїв Майдану (або на Європейську, чи біля ТЦ "Пасаж"), прив'язати до ганебних стовпів - і поруч покласти багато добрячих дринів. І нехай народ заб'є цю ******* киями на смерть
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06.06.2022 20:31 Відповісти
СБУ це і організовувало!
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06.06.2022 20:35 Відповісти
якщо ви все знали, чому мовчали ?
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06.06.2022 20:54 Відповісти
ппц, люди-мразі.. враховуючи скільки біля ******* крутилося й спілкувалось
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06.06.2022 20:41 Відповісти
За таке тюрма з конфіскацією або розстрілять!
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06.06.2022 20:43 Відповісти
Пані Марино, у вашому реченні аж чотири зайвих слова ("...тюрма з конфіскацією або...")
Зате усе інше - влучно, немов із цибулі в яблучко
(хоча я б запропонував не настільки милосердний миттєвий спосіб)
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06.06.2022 21:01 Відповісти
Обалдеть! Люди умирают а эти барыжат
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06.06.2022 20:46 Відповісти
********* в студию!
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06.06.2022 20:54 Відповісти
Можна навіть окремо від голови. Відрізати електроножем - і в студію.
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06.06.2022 20:56 Відповісти
- А может быть это тело трохи....?

- Может быть сама голова!

Legendy Polskie. Film TWARDOWSKY 2.0. Allegro
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07.06.2022 07:23 Відповісти
Невже такі речі так довго відкриваються? Мабуть, коли наше СБУ не бачить власної вигоди в правопорушеннях то і не шевелиться.
Вони так звикли, за роки незалежності хтось пам'ятає про здобутки цієї скурвленої кантори. А при лейтенанті запаса баканові зміни в роботі СБУ не передбачаються.
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06.06.2022 20:59 Відповісти
Какой лейтенант запаса? Боканов, так-же как и буба криворожский не служил ни дня, а литером стал потому что он с бубой жили на одной полщадке, ходили в один садик и какали в один горшочек.
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06.06.2022 21:24 Відповісти
І...? За законом воєнного часу? Чи пальчиком ню-ню?
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06.06.2022 20:59 Відповісти
"Вывести в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, чтоб на всю жизнь запомнили" ©
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06.06.2022 22:13 Відповісти
Огромное спасибо Юрию Швецу, который из США первый на своем ютубканале озвучил информацию о том, что гуманитарку для армии разворововают и торгуют на львовских а потом и на других рынках. Эту инфу он получил от американских волонтеров и потом пригрозил, что если ОПа не отреагирует на это, то он сделает запрос в Госдеп. Одна их дикторш 24 канала, фамилию не запомнил, на букву Ш, она редкозубая с чорными длинными волосами на голове, лет 40 ей, на Ютубе прикинулась дурой и блеяла, что Швец говорил о военной помощи, которую разворовывают. В общем, ЗЕбанутая ОПа подсуетилась. Она потом отгребла в коментах за эту брехню по полной программе, а потом вообще пропала.
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06.06.2022 21:20 Відповісти
к мародером должно применяться самое суровое наказание с грифом, "по законам военного времени". думаю гражданское общество наверняка поддержит. чтобы иным не повадно было
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06.06.2022 21:27 Відповісти
Як ще такого не сталося в українській державі, то слід негайно прийняти відповідний закон щодо всіх кримінальних обставин під час воєнного стану та суворого покарання винних. Звісно, не лише на папері, а щоб ПРАЦЮВАВ на благо народу та священої пам'яті за полеглими Героями та багатьох тисяч мирних мешканців Незалежної України. Правда має перемогти зло, як світ темряву!
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06.06.2022 21:40 Відповісти
Це виконавці, а замовники у ВР. Їх навіть не шукатимуть. Такі крадіжки робляться гучними прізвищами, такими, що митники коли чують їх - непритомніють.
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06.06.2022 21:42 Відповісти
розтріляти паскуд.
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06.06.2022 22:21 Відповісти
Що корбана піймали? Ну нарешті.
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06.06.2022 22:49 Відповісти
Ничего святого.
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06.06.2022 23:28 Відповісти
А можна такий закон, щоб тягнули на площу, знiмали штани, та сiкли батогом як скотину?
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07.06.2022 03:04 Відповісти
Видете как бистро освоили шолцо-продожний стил греки нечего нового какими были таким гом и остались так и просрали великое государство.как будто те ржавее бтр-и для них что нибудь решает военном плане или етими мародерерами они кипр вернут.не расстраивайтесь, украина и без этих фуфловчиков победит.СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 03:57 Відповісти
Виїхали по підробленим документам ☹️,прикордонники взяли гроші,так треба писати.
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07.06.2022 10:36 Відповісти
 
 