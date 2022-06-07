УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12342 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
5 051 11
армія РФ (13507) війна (56620) Сумська область (2211) Живицький Дмитро (465)

Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії Середину-Буду на Сумщині, пошкоджені будинки, вирують пожежі, - Живицький. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії населений пункт Середина-Буда на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина. В ніч на 7 червня російський ворог обстріляв Середину-Буду. Обстріл почався близько 5 ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь", - зазначив він.

Живицький інформує, що щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж - пошкоджені, вирують пожежі.

Пошкоджена також і лінія електропередач.

"Загалом, інформація по руйнуванням уточнюється. Попередньо - загиблих та поранених серед місцевого населення немає", - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вечір 6 червня ворог завдав близько 40 ударів по Сумщині, - ОВА

Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії Середину-Буду на Сумщині, пошкоджені будинки, вирують пожежі, - Живицький 01
Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії Середину-Буду на Сумщині, пошкоджені будинки, вирують пожежі, - Живицький 02
Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії Середину-Буду на Сумщині, пошкоджені будинки, вирують пожежі, - Живицький 03
Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії Середину-Буду на Сумщині, пошкоджені будинки, вирують пожежі, - Живицький 04

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+17
Це просто необхідно робити.Тому що в світі зараз проблема №1-як вивезти з України зерно,бо Африка голодує.А те,що Україна стікає кров'ю-то вже для них якось справа другорядна.
Лицемірство просто зашкалює
показати весь коментар
07.06.2022 09:03
+14
Чий телевізор дивилися, чиї новини слухали і кого перед війною вибирали - те і мають! У нас у Семенівському, Городнянському, Новгород-Сіверському районах - мови української не чуть було! Телевізор і радіо - включали тільки російські канали Пороха кляли на всі заставки Почалась війна - так "і не писнули", коли кацапи територію займали- "Ани сказали что с "бандерами" будут ваевать, а нас не тронут!" Батьки дітям в армію телефонували, щоб верталися додому!
Тільки десь через тиждень "роздуплилися" - що собою "русский мир" насправді представляє Коли кацапи почали красти, грабувать, гвалтувать і вбивать саме "місцевих"
показати весь коментар
07.06.2022 09:05
+12
Надеюсь, грамотные журналисты снимут красочные репортажи и передадут мировым изданиям.

Мировое сообщество должно видеть, что война не ограничилась лишь Бучей, простые люди страдают каждый день!
показати весь коментар
07.06.2022 08:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надеюсь, грамотные журналисты снимут красочные репортажи и передадут мировым изданиям.

Мировое сообщество должно видеть, что война не ограничилась лишь Бучей, простые люди страдают каждый день!
показати весь коментар
07.06.2022 08:48 Відповісти
Це просто необхідно робити.Тому що в світі зараз проблема №1-як вивезти з України зерно,бо Африка голодує.А те,що Україна стікає кров'ю-то вже для них якось справа другорядна.
Лицемірство просто зашкалює
показати весь коментар
07.06.2022 09:03 Відповісти
где фото подобное з Теткино?
показати весь коментар
07.06.2022 08:57 Відповісти
Это провокационный вопрос. За Теткино нам объявят войну, засыпят ядерными бомбами, будут убивать наших мирных жителей, разрушать мосты и больницы и вообще мы нарушим договор о мире и дружбе с москвой.
показати весь коментар
07.06.2022 09:05 Відповісти
И что на это скажет ВЫДАЮЩИЙСЯ??? Интересно, как долго это будет продолжаться - разрушения, смерть людей??? Ответить по кацапне откуда прилетели снаряды, закрыть им рты, он собирается или все еще думает что путя нападет, ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
07.06.2022 08:59 Відповісти
Чий телевізор дивилися, чиї новини слухали і кого перед війною вибирали - те і мають! У нас у Семенівському, Городнянському, Новгород-Сіверському районах - мови української не чуть було! Телевізор і радіо - включали тільки російські канали Пороха кляли на всі заставки Почалась війна - так "і не писнули", коли кацапи територію займали- "Ани сказали что с "бандерами" будут ваевать, а нас не тронут!" Батьки дітям в армію телефонували, щоб верталися додому!
Тільки десь через тиждень "роздуплилися" - що собою "русский мир" насправді представляє Коли кацапи почали красти, грабувать, гвалтувать і вбивать саме "місцевих"
показати весь коментар
07.06.2022 09:05 Відповісти
В начале войны несколько раз смотрел передачи как местные жители северных областей прямо хвастались что смогли договорится с рускими что никто никого не трогает. И про бартер еда бензин. Просто светились от своего дара договорщиков и предпринимателей.
показати весь коментар
07.06.2022 09:09 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2022 09:07 Відповісти
Must know:
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3845524.html
показати весь коментар
07.06.2022 09:15 Відповісти
Так і будуть смоктати, чи підуть звільняти Українські землі за "поребріком". Від шмаркатого наркомана чекати наказу не варто.
показати весь коментар
07.06.2022 19:36 Відповісти
 
 