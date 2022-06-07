Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії Середину-Буду на Сумщині, пошкоджені будинки, вирують пожежі, - Живицький. ФОТО

Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії населений пункт Середина-Буда на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина. В ніч на 7 червня російський ворог обстріляв Середину-Буду. Обстріл почався близько 5 ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь", - зазначив він.

Живицький інформує, що щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж - пошкоджені, вирують пожежі.

Пошкоджена також і лінія електропередач.

"Загалом, інформація по руйнуванням уточнюється. Попередньо - загиблих та поранених серед місцевого населення немає", - резюмує очільник регіону.

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