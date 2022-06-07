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Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії Середину-Буду на Сумщині, пошкоджені будинки, вирують пожежі, - Живицький. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії населений пункт Середина-Буда на Сумщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумщина. В ніч на 7 червня російський ворог обстріляв Середину-Буду. Обстріл почався близько 5 ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь", - зазначив він.
Живицький інформує, що щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж - пошкоджені, вирують пожежі.
Пошкоджена також і лінія електропередач.
"Загалом, інформація по руйнуванням уточнюється. Попередньо - загиблих та поранених серед місцевого населення немає", - резюмує очільник регіону.
Топ коментарі
+17 Olga Mansika
показати весь коментар07.06.2022 09:03
+14 Яр Холодний
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+12 26c97767
показати весь коментар07.06.2022 08:48
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Мировое сообщество должно видеть, что война не ограничилась лишь Бучей, простые люди страдают каждый день!
Лицемірство просто зашкалює
Тільки десь через тиждень "роздуплилися" - що собою "русский мир" насправді представляє Коли кацапи почали красти, грабувать, гвалтувать і вбивать саме "місцевих"
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3845524.html