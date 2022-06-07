Захищаючи Україну, загинув військовий розвідник 93-ї бригади, майстер спорту міжнародного класу Сергій Карнаухов. ФОТО

Захищаючи нашу державу, загинув військовий розвідник 93-ї бригади Холодний Яр, майстер спорту України міжнародного класу Сергій Карнаухов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Окупанти щодня забирають життя українців. Не має значення, хто ця людина – військовий, цивільний чи маленька дитина. Росіяни без роздумів застосовують свої бомби, ракети та танки для повного знищення нашої української нації. Сергій Карнаухов був майстром спорту України міжнародного класу з паверліфтингу і служив командиром відділення розвідки у складі 93 бригади", - йдеться у повідомленні.

"Сергій назавжди залишився прикладом самовідданості у боротьбі за нашу свободу і незалежність!" - додають у бригаді.





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