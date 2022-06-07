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Захищаючи Україну, загинув військовий розвідник 93-ї бригади, майстер спорту міжнародного класу Сергій Карнаухов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захищаючи нашу державу, загинув військовий розвідник 93-ї бригади Холодний Яр, майстер спорту України міжнародного класу Сергій Карнаухов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Окупанти щодня забирають життя українців. Не має значення, хто ця людина – військовий, цивільний чи маленька дитина. Росіяни без роздумів застосовують свої бомби, ракети та танки для повного знищення нашої української нації. Сергій Карнаухов був майстром спорту України міжнародного класу з паверліфтингу і служив командиром відділення розвідки у складі 93 бригади", - йдеться у повідомленні.

"Сергій назавжди залишився прикладом самовідданості у боротьбі за нашу свободу і незалежність!" - додають у бригаді.

Захищаючи Україну, загинув військовий розвідник 93-ї бригади, майстер спорту міжнародного класу Сергій Карнаухов 01
Захищаючи Україну, загинув військовий розвідник 93-ї бригади, майстер спорту міжнародного класу Сергій Карнаухов 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сержант, який став комбатом, Сергій Карнаухов: "За можливість звільняти наші землі я готовий був терпіти все. Але після 2017 року прагнення робити це у командування я не бачив"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+50
Слава Герою! Вічна пам'ять!
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07.06.2022 09:07
+40
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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07.06.2022 09:08
+40
Щирі співчуття родині та побратимам.
Царство Небесне Герою.
Здобудемо те, за що вони воювали.
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07.06.2022 09:12
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Слава Герою! Вічна пам'ять!
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07.06.2022 09:07 Відповісти
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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07.06.2022 09:08 Відповісти
Вечная Память.
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07.06.2022 09:09 Відповісти
Щирі співчуття родині та побратимам.
Царство Небесне Герою.
Здобудемо те, за що вони воювали.
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07.06.2022 09:12 Відповісти
Сергей Карнаухов производит такое впечатление, как будто он герой великого эпоса о великих воинах Великой эпохи.
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14.06.2022 20:13 Відповісти
Чому, чому українці, такі класні, такі мужні, такі красиві, повинні гинути, через цих у*банів, через це ботоксне чмо, яке уявило себе новим Гітлером(((
як це гірко((
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07.06.2022 09:14 Відповісти
Саме тому що воно "ботоксне ЧМО", а не ПОЛІТИК чи ЕКОНОМІСТ Бо тільки ЧМО кидатиме в "м"ясорубку" десятки тисяч здорових чоловіків лише для того, щоб задовольнить свої імперські "хотєлки"
Японія була розгромлена в ІІ світовій (так само як і Німеччина) Але обидві не загрожують "реваншем" світу Вони просто завоювали світ економічним шляхом - навіть не маючи матеріальних ресурсів А ЧМО просрало ресурси РФ на армію та війни А зараз просирає і людські ресурси!
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07.06.2022 09:21 Відповісти
Імперські "хотєлки" йому до с.аки. Війна для путена - це єдиний путь утриматись у владі, бо її втрата прямо веде до втрати життя.
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07.06.2022 09:40 Відповісти
Ну це ти про людські ресурси погарячкував... на параші люди не мешкають, там зібрані лише відходи людства, біосміття. Проблема в тому, що параша за всю свою історію жодного разу не відгрібала так як відгрібли та ж Німеччина чи Японія, повний розгром і розподіл (розвал, стіна) болотної параші це єдині ліки від рашизму і ключ до спокою у світі.
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07.06.2022 10:09 Відповісти
Діло кажеш.
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07.06.2022 11:23 Відповісти
І найголовніше те, що світ не особливо це все засуджує, недостатньо карає росію за її злодіяння...
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07.06.2022 09:56 Відповісти
На жаль, як виявилося, не відійшли ще від нас у 21 столітті ті історичні тенденції, коли один вилупок, знаходячись десь при владі, своїми хворими амбіціями може похоронити цілі народності, здійснювати масові вбивства, грабежі, захоплення чужих територій, та ще й мати таку значну підтримку серед своїх...
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07.06.2022 10:02 Відповісти
Чому? Тому що самі його (і Рашу в цілому) не знешкодили і не знищили... Грубо, але відповідь на ваше риторичне запитання може буть лише така.
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07.06.2022 11:26 Відповісти
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07.06.2022 09:15 Відповісти
Гірко, втрачаємо найкращих...
Вічна пам'ять Герою!
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07.06.2022 09:19 Відповісти
Герої не вмирають!
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07.06.2022 09:19 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ! СЛАВА ВСУ!
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07.06.2022 09:30 Відповісти
Завдяки таким гідним синам України я ще живу.
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07.06.2022 09:42 Відповісти
Лучшие погибают
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07.06.2022 11:10 Відповісти
Україна сумує за своїми Героями 😪😪
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07.06.2022 11:42 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЮ !!! Вічна пам"ять ГЕРОЮ ...
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07.06.2022 14:39 Відповісти
 
 