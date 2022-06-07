20 085 23
Захищаючи Україну, загинув військовий розвідник 93-ї бригади, майстер спорту міжнародного класу Сергій Карнаухов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захищаючи нашу державу, загинув військовий розвідник 93-ї бригади Холодний Яр, майстер спорту України міжнародного класу Сергій Карнаухов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
"Окупанти щодня забирають життя українців. Не має значення, хто ця людина – військовий, цивільний чи маленька дитина. Росіяни без роздумів застосовують свої бомби, ракети та танки для повного знищення нашої української нації. Сергій Карнаухов був майстром спорту України міжнародного класу з паверліфтингу і служив командиром відділення розвідки у складі 93 бригади", - йдеться у повідомленні.
"Сергій назавжди залишився прикладом самовідданості у боротьбі за нашу свободу і незалежність!" - додають у бригаді.
Топ коментарі
+50 Дмитро Піталов
показати весь коментар07.06.2022 09:07
+40 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар07.06.2022 09:08
+40 Ksenia VB
показати весь коментар07.06.2022 09:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Царство Небесне Герою.
Здобудемо те, за що вони воювали.
як це гірко((
Японія була розгромлена в ІІ світовій (так само як і Німеччина) Але обидві не загрожують "реваншем" світу Вони просто завоювали світ економічним шляхом - навіть не маючи матеріальних ресурсів А ЧМО просрало ресурси РФ на армію та війни А зараз просирає і людські ресурси!
Вічна пам'ять Герою!