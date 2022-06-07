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Вокзал у Попасній після "денацифікації". ФОТОфакт

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ знищили залізничний вокзал у Попасній на Луганщині.

Відповідні світлини опублікував голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "УЗ".

"Це наш вокзал в Попасній. Так він виглядає зараз, після "денацифікації", зазначив Камишін.

"Та я його пам’ятаю інакшим, світлим і величним. Цієї зими ми з командою запустили Слобожанський експрес. Новий дизель-поїзд українського виробництва став на маршрут Попасна-Харків-Суми-Ворожба. Цікаво, що на вокзалі зірвало дах, розвалило стіни і вибило вікна. А жовтий плакат про Слобожанський експрес вижив. Моя печаль світла. Переможемо — відбудуємо", - додає він.

Вокзал у Попасній після денацифікації 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Думаете, что там будет кто-то винить во всем не Украину?
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07.06.2022 10:24 Відповісти
Там осталось 15% населения.
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07.06.2022 11:38 Відповісти
Мені жаль людей, які загинули, закатовані, зґвалтовані, депортовані, в окупації. А цьому вокзали і поїзди.
Вже бл*ть добудувалися і доїздилися, "реформатори" й*бані!
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07.06.2022 10:24 Відповісти
Зброю треба було купувати, та ЗСУ укріпляти, а тепер то що? Асфальт, асфальт... В голові нема, в сраці не позичиш...
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07.06.2022 10:40 Відповісти
Йоу... Так запозичьте ви!
С задоволенням послухаемо як ви навчите "голову правління "Укрзалізниці" купувати зброю для ЗСУ!
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07.06.2022 11:19 Відповісти
Бачу у вас дуже повільне мислення, ви мабуть з наглядової ради УЗ, Лещенко мабуть. Ви себе до влади не зараховуєте...
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07.06.2022 12:07 Відповісти
Рядом баннер як причина цієї війни.
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07.06.2022 11:29 Відповісти
В свое время надо было не пилить бабло на дорогах и вокзалах, а укреплять армию.
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07.06.2022 12:18 Відповісти
Вокзал ще непогано зберігся в порівнянні з усім іншим. Було невеличке затишне містечко, більше не буде. І таких містечок вже сотні, якщо не тисячі. І так, дороги теж непогані під час війни в останні роки зробили...
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07.06.2022 12:34 Відповісти
 
 