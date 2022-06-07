Вокзал у Попасній після "денацифікації". ФОТОфакт

Війська РФ знищили залізничний вокзал у Попасній на Луганщині.

Відповідні світлини опублікував голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "УЗ".

"Це наш вокзал в Попасній. Так він виглядає зараз, після "денацифікації", зазначив Камишін.

"Та я його пам’ятаю інакшим, світлим і величним. Цієї зими ми з командою запустили Слобожанський експрес. Новий дизель-поїзд українського виробництва став на маршрут Попасна-Харків-Суми-Ворожба. Цікаво, що на вокзалі зірвало дах, розвалило стіни і вибило вікна. А жовтий плакат про Слобожанський експрес вижив. Моя печаль світла. Переможемо — відбудуємо", - додає він.

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