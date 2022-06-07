Минулої доби війська РФ завдали ударів по Миколаєву і селищу Березнегувате. Є загиблі та постраждалі, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Миколаївщині ворожі війська пошкодили житлові будинки, автомобілі та інше майно громадян. Поліція документує наслідки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
Станом на ранок 7 червня правоохоронці зафіксували 14 пошкоджених житлових будинків, автомобілі, навчальний заклад та інші споруди, що постраждали внаслідок обстрілів. За кожним фактом розпочаті кримінальні провадження, розслідування яких триває.
Цілодобово поліцейські виїжджають на сигнали, що надходять на 102. Упродовж доби 6 червня їх було 448. Усі вони опрацьовані.
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Yuriy Karyy
показати весь коментар07.06.2022 11:26 Відповісти Мені подобається 3
Игорь Матвеев c53f3f32
показати весь коментар07.06.2022 12:27 Відповісти Мені подобається 0
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