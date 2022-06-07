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Минулої доби війська РФ завдали ударів по Миколаєву і селищу Березнегувате. Є загиблі та постраждалі, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Миколаївщині ворожі війська пошкодили житлові будинки, автомобілі та інше майно громадян. Поліція документує наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Станом на ранок 7 червня правоохоронці зафіксували 14 пошкоджених житлових будинків, автомобілі, навчальний заклад та інші споруди, що постраждали внаслідок обстрілів. За кожним фактом розпочаті кримінальні провадження, розслідування яких триває.

Минулої доби війська РФ завдали ударів по Миколаєву і селищу Березнегувате. Є загиблі та постраждалі, - Нацполіція 01

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Минулої доби війська РФ завдали ударів по Миколаєву і селищу Березнегувате. Є загиблі та постраждалі, - Нацполіція 02
Минулої доби війська РФ завдали ударів по Миколаєву і селищу Березнегувате. Є загиблі та постраждалі, - Нацполіція 03
Минулої доби війська РФ завдали ударів по Миколаєву і селищу Березнегувате. Є загиблі та постраждалі, - Нацполіція 04

Цілодобово поліцейські виїжджають на сигнали, що надходять на 102. Упродовж доби 6 червня їх було 448. Усі вони опрацьовані.
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тварі кончені
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07.06.2022 11:26 Відповісти
.укі.
показати весь коментар
07.06.2022 12:27 Відповісти
 
 