Минулої доби війська РФ завдали ударів по Миколаєву і селищу Березнегувате. Є загиблі та постраждалі, - Нацполіція. ФОТО

На Миколаївщині ворожі війська пошкодили житлові будинки, автомобілі та інше майно громадян. Поліція документує наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Станом на ранок 7 червня правоохоронці зафіксували 14 пошкоджених житлових будинків, автомобілі, навчальний заклад та інші споруди, що постраждали внаслідок обстрілів. За кожним фактом розпочаті кримінальні провадження, розслідування яких триває.

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Цілодобово поліцейські виїжджають на сигнали, що надходять на 102. Упродовж доби 6 червня їх було 448. Усі вони опрацьовані.