Ворог обстріляв дитячий садочок у Степногірську Запорізької області, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог обстріляв дитячий садочок в смт Степногірськ, Василівського району Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Як зазначається, ракета поцілила у двір дошкільного навчального закладу. Осколками вибило близько ста вікон.

"Загалом учора з 18:00 до 19:00 години в Степногірськ попало 8 снарядів окупанта. Руйнувань зазнав житловий фонд третього мікрорайону міста. Одна людина поранена, постраждалого ушпиталено", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ворог майже щодня обстрілює це селище міського типу. В населеному пункті з початку березня відсутнє централізоване водозабезпечення. Свердловини знаходяться за 15 км від селища, на тимчасово окупованій території. Через постійні обстріли в селищі бувають перебої з електропостачанням.















"До війни в Степногірську мешкало понад 5000 людей, зараз вдвоє менше", - резюмують в ОВА.

Читайте також: Рашисти відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського району, ймовірно для ротації, - Запорізька ОВА