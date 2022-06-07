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Ворог обстріляв дитячий садочок у Степногірську Запорізької області, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог обстріляв дитячий садочок в смт Степногірськ, Василівського району Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Як зазначається, ракета поцілила у двір дошкільного навчального закладу. Осколками вибило близько ста вікон.

"Загалом учора з 18:00 до 19:00 години в Степногірськ попало 8 снарядів окупанта. Руйнувань зазнав житловий фонд третього мікрорайону міста. Одна людина поранена, постраждалого ушпиталено", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ворог майже щодня обстрілює це селище міського типу. В населеному пункті з початку березня відсутнє централізоване водозабезпечення. Свердловини знаходяться за 15 км від селища, на тимчасово окупованій території. Через постійні обстріли в селищі бувають перебої з електропостачанням.

Ворог обстріляв дитячий садочок у Степногірську Запорізької області, - ОВА 01
Ворог обстріляв дитячий садочок у Степногірську Запорізької області, - ОВА 02
Ворог обстріляв дитячий садочок у Степногірську Запорізької області, - ОВА 03
Ворог обстріляв дитячий садочок у Степногірську Запорізької області, - ОВА 04
Ворог обстріляв дитячий садочок у Степногірську Запорізької області, - ОВА 05
Ворог обстріляв дитячий садочок у Степногірську Запорізької області, - ОВА 06
Ворог обстріляв дитячий садочок у Степногірську Запорізької області, - ОВА 07

"До війни в Степногірську мешкало понад 5000 людей, зараз вдвоє менше", - резюмують в ОВА.

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Автор: Ірина Дашківська
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07.06.2022 13:13 Відповісти
 
 