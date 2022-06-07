Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому. Під обстрілом опинились ще 14 населених пунктів Донеччини. Серед загиблих і постраждалих є діти, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти обстріляли 15 населених пунктів. Серед вбитих і поранених мирних жителів є діти. Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.
"Російські війська били по населених пунктах – Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, Миколаївка, Мар’їнка, Курахове, Нью-Йорк, Орлівка, Піски, Богоявленка, Первомайське, Нетайлове, Георгіївка, Берхівка. Ворог вів обстріли з ракетних установок, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" і "Ураган". Пошкоджено щонайменше 16 приватних і 7 багатоквартирних будинків, птахофабрику, підприємство тощо", - йдеться у повідомленні.
Під ракетним ударом опинилося місто Курахове. Росіяни зруйнували три п’ятиповерхівки. На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Поліцейські документують наслідки обстрілу.
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- В районе Нырково-Липовое, по видимому, противник вынужден временно остановится в виду понесённых значительных потерь в передовых подразделениях 1-го АК. Подразделения 1-й омсбр и 100-й омсбр 1-го АК, действовавшие на этом участке, судя по всему, просто утратили боеспособность... и будут вынуждено ротированы на подразделения 105-го сп мобилизационного резерва 1-го АК (явно, по уровню своей боеспособности, не идущие ни в какое сравнение с "кадровыми" частями 1-го АК).
Это означает, что украиснкие войска не только получили время для укрепления обороны в самом чувствительном для себя месте (нет, это не Северодонецк)... это юго-западнее Лисичанска, но фактически пока остановили наступающую тактическую группировку противника севернее Попасной, вынудив последнюю к перегруппировки своих сил и средств на направлении главного удара.
- Фланговая атака противника на Берестовое, так же не увенчалась успехом. Попав под массированное огневое воздействие огневых средств пораждения ВСУ в ходе выдвижения на рубеж атаки в районе Нагорного и Нырковского карьера, передовые подразделения противника были вынуждены остановиться... успеха в продвижении в северо-западном направлении не имели.
Однако, противник продолжает удерживать в районе Васильевка - Нырково - Липовое свои передовые позиции, причём явно готовясь к продолжению наступления на Николаевку, Берестовое и Врубовку...