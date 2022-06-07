Дві людини підірвались на міні у Київській області, - ОВА. ФОТО

Дві людини підірвались на міні у Поліській громаді Вишгородського району Київської області.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора у Поліській громаді місцеві мешканці, не дивлячись на заборону в’їзду до лісу і наявності попереджувальних знаків, поїхали збирати дрова і підірвались на міні. На щастя ніхто не загинув. Люди отримали легкі контузії", - зазначив глава ОВА.

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