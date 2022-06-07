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Окупанти роздають "гумдопомогу" у Маріуполі, якої вистачить лише для 0,25% жителів, - міськрада. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рашисти організували видачу "гумдопомоги" від Санкт-Петербургу. Отримати її можуть лише 300 жителів Маріуполя.
Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти повідомляють, що 300 маріупольців отримали гуманітарну допомогу від Санкт-Петербургу. Аж 300! Тобто, 0,25% наявного населення.
Нагадуємо рашистам, в Маріуполі зараз перебуває більше 120 тисяч людей. Їм не вистачає продуктів харчування та питної води. І саме загарбники несуть повну відповідальність за окуповане та зруйноване місто", - зазначили в міськраді.
Топ коментарі
+11 Мобильный крематорий
показати весь коментар07.06.2022 12:10
+10 Oleg Zaporogec
показати весь коментар07.06.2022 12:04
+10 Valter Valter
показати весь коментар07.06.2022 12:17
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Будь ласка, зачекайте...
Какие добрые!!!
Аж 300!