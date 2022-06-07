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Окупанти роздають "гумдопомогу" у Маріуполі, якої вистачить лише для 0,25% жителів, - міськрада. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рашисти організували видачу "гумдопомоги" від Санкт-Петербургу. Отримати її можуть лише 300 жителів Маріуполя.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти повідомляють, що 300 маріупольців отримали гуманітарну допомогу від Санкт-Петербургу. Аж 300! Тобто, 0,25% наявного населення.

Нагадуємо рашистам, в Маріуполі зараз перебуває більше 120 тисяч людей. Їм не вистачає продуктів харчування та питної води. І саме загарбники несуть повну відповідальність за окуповане та зруйноване місто", - зазначили в міськраді.

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Окупанти роздають гумдопомогу у Маріуполі, якої вистачить лише для 0,25% жителів, - міськрада 01
Окупанти роздають гумдопомогу у Маріуполі, якої вистачить лише для 0,25% жителів, - міськрада 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Расхерачить город артой, авиацией, кораблями, а потом раздавать коробки говяжьих анусов под камеры. И все равно найдется жменя довольных таким положением дел.
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07.06.2022 12:10
+10
Ватніки радісні
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07.06.2022 12:04
+10
*****. Еще вчера рашисты писали на 500кг. авиабомбах пожелания Мариуполю, теперь милостыню подписывают теми же чернилами, а вата довольна. Мариуполь рашисты превратили в кладбище на котором теперь раздают конфеты
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07.06.2022 12:17
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Ватніки радісні
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07.06.2022 12:04 Відповісти
Жерти захочеш і ти зрадіеш
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07.06.2022 12:07 Відповісти
На вигляд не худі...
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07.06.2022 12:13 Відповісти
Худих ногами заштовкали
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07.06.2022 12:16 Відповісти
За них помирали,голодували, в полоні,а ці гумдопомогу на відео отримують. Як розумію чиновника Прибалтики, краще смерть чим неволя.
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07.06.2022 12:08 Відповісти
тебе виднее с германии или откуда ты там
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07.06.2022 12:12 Відповісти
Героїв одиниці. Більшість - це насєлєніє. Яке просто хоче жерти і серти. І це, навіть, не вата.
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07.06.2022 12:13 Відповісти
Тому і война, бо треба гімно з цих чоловікоподібних вибити...
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07.06.2022 12:17 Відповісти
краще Нiмеччина, нiж Марiуполь...
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07.06.2022 12:17 Відповісти
За другого решать жить или умереть не сложно. А с бабульки старой, которой есть нечего, спрашивать за честь и совесть вообще не годится, ведь эту бабульку никто из оккупации и из под весенних снарядов никуда не эвакуировал. Увы, там есть предатели и сердце кровью обливается от того что их больше чем я думал. Одно могу сказать точно, Мариуполь был и будет только украинским городом.
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07.06.2022 13:32 Відповісти
Расхерачить город артой, авиацией, кораблями, а потом раздавать коробки говяжьих анусов под камеры. И все равно найдется жменя довольных таким положением дел.
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07.06.2022 12:10 Відповісти
Так вы заметьте кого москальня больше всех трамбует, руцкоговорящий восток, и это еще долго будет продолжаться...
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07.06.2022 12:15 Відповісти
*****. Еще вчера рашисты писали на 500кг. авиабомбах пожелания Мариуполю, теперь милостыню подписывают теми же чернилами, а вата довольна. Мариуполь рашисты превратили в кладбище на котором теперь раздают конфеты
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07.06.2022 12:17 Відповісти
Театр абсурда, апокалипсис...
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07.06.2022 12:19 Відповісти
на фото те кто прошел фильтрацию и полностью поддерживает свое асвабаждение ат бендер
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07.06.2022 12:25 Відповісти
Golandranci jest kacapi .Vot xoteli pokazatsia miru sto poderzyvajet svojix banditov armiju, tak sobrali vsego 30 tysiac dolarov i kupili 2 avtokara dlia svojej tak nazyvajemoj armije mire n2 .Eto pocti 150mln zytelej tocnej baranov sobrali 30 tysiac na pomoc .Malenkaja Litva za 3 dnia Ukraine sobrala 6mln evro dlia Bayraktara
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07.06.2022 12:25 Відповісти
І знову шльондри у чепчиках шкіряться на усі пртези. Коли вже здохне ця совдепівська наволочь?
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07.06.2022 12:33 Відповісти
Которой хватит только для съемок
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07.06.2022 12:38 Відповісти
Сначала уничтожили их дома, магазины, перекрыли пути снабжения продуктами, а потом дают "гуманитарку".
Какие добрые!!!
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07.06.2022 12:41 Відповісти
я бачу щастя в її очах)))))))))))))))))))
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07.06.2022 13:16 Відповісти
Все, кто на фото - пророссийская вата. Мы им тоже пенсии будем платить?
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07.06.2022 14:54 Відповісти
щедра рюсссская земля

Аж 300!
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07.06.2022 15:28 Відповісти
Санкт Петербург сам голодает и страдает от санкций, поэтому только 300 и могли прислать. Конечно, и в Мариуполе грядет голод
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07.06.2022 15:32 Відповісти
 
 