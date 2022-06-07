Затримано колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу в ЗСУ на Житомирщині, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки України затримала колишнього бойовика "ДНР", який хотів призватися на військову службу до бойового підрозділу десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на пресцентр СБУ.

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що фігурант кримінального провадження – уродженець Донеччини. У 2019 році він прийняв присягу на вірність т.зв. "ДНР" та упродовж року проходив військову службу у складі одного з незаконних збройних формувань цієї терористичної організації.

"Потім він транзитом через РФ в’їхав на підконтрольну українській владі територію. І наприкінці 2021 року добровільно звернувся до місцевого військкомату, щоб потрапити до ЗСУ. Перед тим він мав навчатися в одному підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира. Втім завдяки роботі СБУ на випередження його вдалося викрити та не допустити проникнення до лав ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі зловмисник затриманий.







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Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності незаконного збройного формування) Кримінального кодексу України.

"Також встановлюється справжня мета "палкого бажання" фігуранта проходити військову службу в Україні. У тому числі відстежуються зв’язки ексбойовика з псевдоспецслужбами так званої "ДНР" та ймовірність його співпраці з ними", - додали в СБУ.