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Затримано колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу в ЗСУ на Житомирщині, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Контррозвідка Служби безпеки України затримала колишнього бойовика "ДНР", який хотів призватися на військову службу до бойового підрозділу десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на пресцентр СБУ.

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що фігурант кримінального провадження – уродженець Донеччини. У 2019 році він прийняв присягу на вірність т.зв. "ДНР" та упродовж року проходив військову службу у складі одного з незаконних збройних формувань цієї терористичної організації.

"Потім він транзитом через РФ в’їхав на підконтрольну українській владі територію. І наприкінці 2021 року добровільно звернувся до місцевого військкомату, щоб потрапити до ЗСУ. Перед тим він мав навчатися в одному підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира. Втім завдяки роботі СБУ на випередження його вдалося викрити та не допустити проникнення до лав ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі зловмисник затриманий.

Затримано колишнього ДНРівця, який намагався влаштуватися на службу в ЗСУ на Житомирщині, - СБУ 01
Затримано колишнього ДНРівця, який намагався влаштуватися на службу в ЗСУ на Житомирщині, - СБУ 02
Затримано колишнього ДНРівця, який намагався влаштуватися на службу в ЗСУ на Житомирщині, - СБУ 03

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Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності незаконного збройного формування) Кримінального кодексу України.

"Також встановлюється справжня мета "палкого бажання" фігуранта проходити військову службу в Україні. У тому числі відстежуються зв’язки ексбойовика з псевдоспецслужбами так званої "ДНР" та ймовірність його співпраці з ними", - додали в СБУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Не допустити проникнення .... А чого він у формі ЗСУ? Ото ж я особисто проти шастання туди сюди через лінію фронту та кордон з рашкою
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07.06.2022 12:26
+7
..добре.. але лишається тільки сподіватися, що СБУ хоча б фіксУє засланців у кварталах на Печерських пагорбах..(
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07.06.2022 12:44
+5
сюда вот ево закатать
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07.06.2022 12:31
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ну і що? на передову в Сєвєродонецьк. Нехай кровью спокутує
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07.06.2022 12:25 Відповісти
Не допустити проникнення .... А чого він у формі ЗСУ? Ото ж я особисто проти шастання туди сюди через лінію фронту та кордон з рашкою
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07.06.2022 12:26 Відповісти
Шо, в лугандонії кАрмьйоШка нєподошла?
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07.06.2022 12:28 Відповісти
сюда вот ево закатать
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07.06.2022 12:31 Відповісти
Чого ви докопалися? Хлопець прийшов за оголошенням. Хто знав - ЗСУ то, чи "народна міліція"
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07.06.2022 12:31 Відповісти
В Легионе Свобода России в рядах ВСУ воюют реальные россияне, которые вдерлися в эту страну с оружием. Но им дали оружие и теперь они служат в ВСУ. Чем этот прям хуже?
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07.06.2022 12:37 Відповісти
Oni igrajut otkrituju protiv fashistov roZZijskix, a etot **********...
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07.06.2022 12:40 Відповісти
А если не внедряется, а хочет отмыть грехи?
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07.06.2022 16:17 Відповісти
Nadobilo evo nanoch ostavit u tex ze rebjat rote, kavo sobiralsja predat... Neshasnie sluchie i nenado kormit tjurme...
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07.06.2022 12:37 Відповісти
..добре.. але лишається тільки сподіватися, що СБУ хоча б фіксУє засланців у кварталах на Печерських пагорбах..(
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07.06.2022 12:44 Відповісти
Для такого"днровца" и ему подобных особей надо срочно сформировать штрафроты под заградотряды..Пускай кровью искупают свою виду за предательство.
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07.06.2022 12:56 Відповісти
Вы мыслите как тов. жюков. Масштабно.
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07.06.2022 15:36 Відповісти
акуєнчік! тепер буде залишок життя навідсосі в куточку хати💯😊🐔
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07.06.2022 13:11 Відповісти
СБУ а зрадників що в ВР сидять ви не бачите?
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07.06.2022 13:39 Відповісти
Щось не вяжеться в СБУ з цим випадком. Цей малорос влаштувався на службу в кінці 21 року. Зараз червень 22, тобто його взяли без будь-якої перевірки і ця погань пів року робила свою чорну справу, здаючи ворогу інформація, як то кажуть з першоджерела. Напевне пройшов декілька ротації. А скільки ще таких "кадрів" в ЗСУ та інших структурах, та й у самій СБУ?
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07.06.2022 17:11 Відповісти
 
 