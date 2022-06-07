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Новини Фото За кордоном Санкції проти Росії
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Абрамович (70) конфіскація (465) літак (2011) санкції (6858) США (14495)

США планують конфіскувати 2 літаки Абрамовича вартістю понад 400 млн доларів, - Bloomberg. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

США отримали ордер на арешт двох літаків, які належать або контролюються російським мільярдером Романом Абрамовичем через ймовірне порушення санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg з посиланням на документи, оприлюднені офісом прокурора США Деміана Вільямса.

Суддя магістрату США Сара  Л. Кейв у понеділок підписала ордер на арешт Boeing 787-8 Dreamliner і Gulfstream G650ER. За даними США, вартість літаків разом перевищує 400 мільйонів доларів.

США планують конфіскувати 2 літаки Абрамовича вартістю понад 400 млн доларів, - Bloomberg 01

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Хоча Абрамовича немає в списку олігархів, проти яких США ввели санкції через війну в Україні, Міністерство торгівлі стверджує, що він порушив санкції, реекспортувавши літак до Росії без необхідної ліцензії. Згідно з свідченням Федерального бюро розслідувань, "Боїнг" перебуває в Дубаї з березня, тоді як Gulfstream перебуває в Москві з того часу.

Арешт демонструє "зобов’язання використовувати всі доступні юридичні інструменти для застосування санкцій та експортного контролю, запроваджених у відповідь на незаконну війну Росії в Україні", – йдеться у заяві Вільямса.

Зазначається, що американські чиновники поновили зусилля щодо введення санкцій проти Абрамовича після того, як його поїздка до Києва для відновлення переговорів провалилася. За словами урядовців, переслідування літаків Абрамовича було можливим, оскільки санкції забороняють експорт, реекспорт або передачу всередині країни літаків американського виробництва без ліцензії.

"Російські олігархи допомогли створити середовище, яке дозволило Росії вести смертельну війну в Україні", – сказав у заяві помічник директора ФБР Майкл Дж. Дріскол. "Захоплення їхнього цінного майна, включно з цими двома літаками, — це лише один із способів притягнення до відповідальності тих, хто порушує закони США та підтримує Росію в її спробі завоювати суверенну націю".
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Топ коментарі
+19
У Зеленського зараз купа проблем, як відмазати бізнес Абрамовича від санкцій, а тут гої дістають з азовцями, Маріуполем, пшеницею, санкціями...
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07.06.2022 14:15
+18
вот бы ещё у Коломойского так всё арестовали, а то наша власть за него даже не вспоминает уже
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07.06.2022 14:17
+17
Судьи в Штатах имущество арестовуют, а наши гавно-политики пытаются его засунуть в "переговорщики", за "правоохранителей" я вообще молчу... Как говорится почувствуйте разницу. Ну и какая нам Европа и НАТО?
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07.06.2022 14:19
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та що ж там планувати- забрали-продали-передали Україні 2 першинга-втарабанили по мацкві
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07.06.2022 14:01 Відповісти
Если передадут Украине Нелох их обратно абрамовичу отдаст...
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07.06.2022 14:08 Відповісти
США планують конфіскувати 2 літаки Абрамовича вартістю понад 400 млн доларів
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07.06.2022 14:03 Відповісти
Амери-ви справжні русафоби.Не зупиняйтесь...
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07.06.2022 14:10 Відповісти
Було б набагато краще,якби наші американські друзі просто передали нам хоча б пару єкадриль F-16. Можна навіть бувших у використанні...
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07.06.2022 14:11 Відповісти
Нєвєроятно! Анбранмовича трогать - Мошиаха гневить. Гои проклятые.
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07.06.2022 14:11 Відповісти
зеленський,"подсуетись" на соплемінника знов наїхали.
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07.06.2022 14:14 Відповісти
У Зеленського зараз купа проблем, як відмазати бізнес Абрамовича від санкцій, а тут гої дістають з азовцями, Маріуполем, пшеницею, санкціями...
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07.06.2022 14:15 Відповісти
Я розумію вони одної крові, але чому повинен його витягати з лайна зеленський , нехай цим займається ізраїль , чи зеленський не настільки цінний і його можна пускати в розхід ?
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07.06.2022 15:33 Відповісти
Бо такі "послуги" коштують шалені гроші, а Бубочка любить гроші. От Беня зробив президенту таку пропозицію від якої той просто не міг відмовитись)
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07.06.2022 15:50 Відповісти
вот бы ещё у Коломойского так всё арестовали, а то наша власть за него даже не вспоминает уже
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07.06.2022 14:17 Відповісти
Каломойский и есть власть.
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07.06.2022 14:20 Відповісти
Судьи в Штатах имущество арестовуют, а наши гавно-политики пытаются его засунуть в "переговорщики", за "правоохранителей" я вообще молчу... Как говорится почувствуйте разницу. Ну и какая нам Европа и НАТО?
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07.06.2022 14:19 Відповісти
нам.. не нам а 73% виродків
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07.06.2022 14:26 Відповісти
Вот мериканцы проклятые, так и не дают возможность бубочке отмыть своего соплеменника, такому же ворюге как и он сам, уйти от санкций!!! Это тебе, ПОЦ, не на рояле членом 7Х40 наяривать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.06.2022 14:49 Відповісти
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СПИСКА ПЕРЕГОВОРЩИКОВ ВСЕХ БИЗНЕСМЕНОВ АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 14:51 Відповісти
Полудурок рома за 50лямів$ найняв би супер профі для ліквідації путлера. Не хоче? Сцить? Ну нехай вибачає рома. Без літаків переб'ється🤷
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07.06.2022 14:54 Відповісти
так ж преЗедент дзвонив п.Байдену....на рахунок абрамовича, піклуючись про його майно, більш ніж захисниками Маріуполя.....

є така добра приказка:
"куди руSSкого НЕ цілуй....всюди у них жопа" i

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.06.2022 15:06 Відповісти
Невже Зеля знову буде просити що б США зняли санкціі з олігарха ,минулого разу олігарха врятувала від санкцій наша влада.
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07.06.2022 15:28 Відповісти
Беня що за просто так цього недоросля витягнув в президенти, а тепер просто прийшов час платити за рахунками і по крупному.
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07.06.2022 15:53 Відповісти
 
 