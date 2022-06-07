Створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні. СБУ викрила агента РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За даними кібердепартаменту Служби безпеки України, зловмисником виявився мешканець Києва. Його курували спецслужби країни-агресора, щоб максимально поширити ідеї "русского мира" в нашій державі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
"Для цього киянину поставили завдання створити понад 20 інтернет-ЗМІ. У них регулярно виправдовували збройну агресію РФ та глорифікували її учасників. Крім того, через ці вебресурси активно розганялася завідомо неправдива інформація про ЗСУ, дискредитувалися українські захисники.
Загальна аудиторія даних ресурсів налічувала понад 2,2 млн унікальних користувачів у місяць", - зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Наразі слідчі СБУ затримали агента та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія росії проти України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з можливою конфіскацією майна.
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Що, демченко?
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
ПРОВЕРИТЬ. СЛАВА УКРАИНЕ!
Как вы допустили эту войну и не втолковали нашими горе-политиканам, что это серьезно и надо не коррупцию развивать, а строить эшелонированную оборону?
Какой черта нас и весь мир этот тупой карлик пукен опять всех застал врасплох?
Нашего президента несколько вооруженных груп чвк хотели устранить, будет какойто непиарный ответ на эти операции? Это наверное, вопрос к Аректовичу)
А для своих лохов и дебилов втирать фуфло про "вяличие".
"русский мир" - деградирующая гниющая субстанция без перспектив существования, пугающая цивилизованный мир ЯО, если их не накормят и мечтающая занять роль пахана на планете.
А Украину, пытающуюся вырваться из гнилой трясины "русского мира","русский мир" убивает.
Чи не є виною його діяльність , в загибелі украінців в цій війні з кацапами - окупантами ?