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Створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні. СБУ викрила агента РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За даними кібердепартаменту Служби безпеки України, зловмисником виявився мешканець Києва. Його курували спецслужби країни-агресора, щоб максимально поширити ідеї "русского мира" в нашій державі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Для цього киянину поставили завдання створити понад 20 інтернет-ЗМІ. У них регулярно виправдовували збройну агресію РФ та глорифікували її учасників. Крім того, через ці вебресурси активно розганялася завідомо неправдива інформація про ЗСУ, дискредитувалися українські захисники.

Загальна аудиторія даних ресурсів налічувала понад 2,2 млн унікальних користувачів у місяць", - зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні. СБУ викрила агента РФ 01
Створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні. СБУ викрила агента РФ 02
Створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні. СБУ викрила агента РФ 03
Створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні. СБУ викрила агента РФ 04

Наразі слідчі СБУ затримали агента та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія росії проти України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з можливою конфіскацією майна.
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Топ коментарі
+23
Лайно треба викидати з оточення самого президента !!!
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07.06.2022 14:38
+18
СБУ-черговий респект...Таке лайно потрібно викидати з України запарєбрік...
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07.06.2022 14:37
+8
Так вовік зільонський до 24 лютого був таким самим ... Чи ні ?
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07.06.2022 14:37
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СБУ-черговий респект...Таке лайно потрібно викидати з України запарєбрік...
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07.06.2022 14:37 Відповісти
Лайно треба викидати з оточення самого президента !!!
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07.06.2022 14:38 Відповісти
На жаль, не можна: 25 стаття Конституції не дозволяє цього робити, як і позбавляти громадянства... А з Вами цілком згоден.
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07.06.2022 14:47 Відповісти
В нас, що, землі мало? Кудись везти, викидати... Прикопати та й усе! Ще те падло десь в елітному будинку живе - реквізувати для тих українців, хто втратив житло в тому числі і завдяки таким 3,14дарасам!
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07.06.2022 15:07 Відповісти
Респект? А державна зрада Зе шоблою ігнорується - теж респект???
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07.06.2022 15:24 Відповісти
Так вовік зільонський до 24 лютого був таким самим ... Чи ні ?
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07.06.2022 14:37 Відповісти
url 21-ресурса: изжизниподшконкой.зек
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07.06.2022 14:40 Відповісти
До 5 лет с конфискацией? В итоге год условки получит без конфискации и будет дальше кукарекать и по ресторанчикам отдыхать? Наша сказочная Рада не хочет заняться усовершенстованием Уголовного Кодекса в воюющей стране?
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07.06.2022 14:41 Відповісти
Шо за ідіоти? Їх тут ненавидять лютою ненавистю, а вони про свої ідеї рускава міра. В якому столітті вони живуть?
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07.06.2022 14:43 Відповісти
Сподіваюсь то єрмак в шортах і шльопках сидить.
Що, демченко?
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07.06.2022 14:45 Відповісти
Нет слов , эта **** продажная сидит на стуле в недопонимании , типа а в чем собственно дело ? Он должен стоять раком , Не ужели находятся недоразвитые которые хавают этот ************* русиш мир ?? Я понимаю эта мразь засела где то в *******. Но нет самом Киеве окуеть....
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07.06.2022 14:54 Відповісти
Завжди дивувався, скільки цих гівносайтів раніше сюди тягнула зебня ...
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07.06.2022 14:54 Відповісти
Вот интересно почему рожи предателей не показывают, да фио не оглашают. Кого СБУ боится? Расправы над родственниками кацапских прихвостней? А уверены что они не "в теме"? Когда нет морд и конкретных данных, такие "разоблачения" можно клепать хоть каждый день. Да еще медальки получать
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07.06.2022 14:55 Відповісти
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
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07.06.2022 14:56 Відповісти
Чому таке чмо має замулене лице? Воно має бути на кожному стовбі і підїзді в його районі як мінімум, щоб знали хероя-прясвєтителя
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07.06.2022 14:58 Відповісти
НА ФЕЙСБУКЕ КАКОЙ ТО ДУДКИН ВЫКЛАДЫВАЕТ ПУБЛИКАЦИИ. ЕГО НЕОБХОДИМО
ПРОВЕРИТЬ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 14:58 Відповісти
Функция СБУ - превентивные действия, чтобы такого не случилось, а не раскрытие уже, когда 100 дней идет война и вы на патриотические силы клепаете обвинительные ролики)
Как вы допустили эту войну и не втолковали нашими горе-политиканам, что это серьезно и надо не коррупцию развивать, а строить эшелонированную оборону?
Какой черта нас и весь мир этот тупой карлик пукен опять всех застал врасплох?

Нашего президента несколько вооруженных груп чвк хотели устранить, будет какойто непиарный ответ на эти операции? Это наверное, вопрос к Аректовичу)
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07.06.2022 15:03 Відповісти
гаденыш...
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07.06.2022 15:17 Відповісти
За 20 сайтів - 20 років.
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07.06.2022 15:19 Відповісти
Идея "русского мира" проста - пользоваться достижениями западной цивилизации, там жить, отдыхать, учиться, и гадить и пакостить Западу где только можно.

А для своих лохов и дебилов втирать фуфло про "вяличие".

"русский мир" - деградирующая гниющая субстанция без перспектив существования, пугающая цивилизованный мир ЯО, если их не накормят и мечтающая занять роль пахана на планете.

А Украину, пытающуюся вырваться из гнилой трясины "русского мира","русский мир" убивает.
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07.06.2022 15:23 Відповісти
Невже війна нічого не навчила? ,коли дибіли підписуются на проросійський ресурс,як і ті хто вірить "хороших русских",а цього чмиря до скону тюремні нари.
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07.06.2022 15:25 Відповісти
Погляд невиліковний...
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07.06.2022 15:37 Відповісти
На кол падлу!!!
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07.06.2022 15:49 Відповісти
Минимум 20 лет,что за сроки идиотские?Пора принять соответствующий закон!
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07.06.2022 15:51 Відповісти
Ще Юрія Подоляку на ютубі забаніти треба - лізе зі всіх шпарин.
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07.06.2022 16:03 Відповісти
Чому цьому скоту не дати пожиттєве ?

Чи не є виною його діяльність , в загибелі украінців в цій війні з кацапами - окупантами ?
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07.06.2022 16:08 Відповісти
Діло навіть не в цьому покидьку. Зрадники були, нажаль ще будуть. Гроші, шантаж, або ще щось. Справа у тих, 2,2млн. підписниках, що сиділи, лайкали і це після Мариуполя, Бучі, Ірпеня... Які ще приклади їм треба? Хто вони, ці 2,2 млн.? Жах! Маєм клопіт.
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07.06.2022 16:24 Відповісти
То йому подади консоме-"а-ля Лук'янівка".
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07.06.2022 17:03 Відповісти
при тому, впевнена, він працював з 2014-го. а взяли тільки зараз. ну що ж, спасібо і за ето.
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07.06.2022 17:51 Відповісти
Яка ж у нас велика черга на шибеницю. До повного очищення. Україна повинна належати УКРАЇНЦЯМ. А як до мародерів, колоборантів і зрадників в вишиванках з українською мовою то теж без жалю. Бо то перервертні.
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07.06.2022 18:36 Відповісти
Закон про захист персональної інформації не діє у випадках загрози національній безпеці. Може хтось упізнає і повідомить додаткові подробиці про злочинця. Навіщо ретушують обличчя, чи це типовий СБУ-шний розвідняк?
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07.06.2022 20:54 Відповісти
має бути покарання за це більш жерсткім, і 2.5 млн підписників перевірити треба, бо то не знаю, ким треба бути щоб після всього все ще вірити в це лайно.
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07.06.2022 22:01 Відповісти
 
 