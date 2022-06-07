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Молодий український воїн Сергій Палій, що захищав Донбас, бореться з онкологією і потребує допомоги. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Молодий український воїн Сергій Палій, який захищав Батьківщину в районі Авдіївки, наразі бореться зі страшною хворобою і потребує нашої допомоги.

Про це повідомила у фейсбуці користувачка Eva Tur, інформує Цензор.НЕТ.

Про історію хвороби розповідає на своїй стрінці у фейсбуці і сам Сергій.

"Він дуже хоробрий і славний боєць, захищав Батьківщину в районі Авдіївки, дуже хороший дронщик. Рік тому ми з ним приблизно одночасно дізналися, що у нас онкологія. Мене успішно прооперував лікар із золотими руками, Сергія прооперували в госпіталі. Я одужала, а Сергій продовжує відчайдушно боротися за своє життя. Прошу, допоможіть, будь ласка, Сергію вибороти своє життя", - зазначає Eva Tur.

Молодий український воїн Сергій Палій, що захищав Донбас, бореться з онкологією і потребує допомоги 01

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Реквізити для допомоги:

ПриватБанк: 4731 2196 1406 0303 або 5168 7450 3076 0497
Сергій Палій

МоноБанк: 4441 1144 2497 5538

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
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07.06.2022 14:58
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07.06.2022 15:07
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07.06.2022 15:14
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07.06.2022 14:58 Відповісти
Судьбы людей и судьбы народов.
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07.06.2022 15:02 Відповісти
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07.06.2022 15:26 Відповісти
Чим зможемо
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07.06.2022 15:34 Відповісти
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07.06.2022 15:36 Відповісти
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07.06.2022 16:19 Відповісти
Не дай Бог, конечно, но здесь может быть мошенничество.
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07.06.2022 16:53 Відповісти
Вже. Одужуй друже!
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07.06.2022 16:55 Відповісти
Як багато наших воїнів, що воювали на Донбасі, захворіли на рак! Там питної води немає, а та, що п'ють - отруйна. Місцеві теж хворіють. Хлопцю бажаю одужання.
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08.06.2022 00:58 Відповісти
 
 