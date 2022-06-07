Молодий український воїн Сергій Палій, що захищав Донбас, бореться з онкологією і потребує допомоги. ФОТО

Молодий український воїн Сергій Палій, який захищав Батьківщину в районі Авдіївки, наразі бореться зі страшною хворобою і потребує нашої допомоги.

Про це повідомила у фейсбуці користувачка Eva Tur, інформує Цензор.НЕТ.

Про історію хвороби розповідає на своїй стрінці у фейсбуці і сам Сергій.

"Він дуже хоробрий і славний боєць, захищав Батьківщину в районі Авдіївки, дуже хороший дронщик. Рік тому ми з ним приблизно одночасно дізналися, що у нас онкологія. Мене успішно прооперував лікар із золотими руками, Сергія прооперували в госпіталі. Я одужала, а Сергій продовжує відчайдушно боротися за своє життя. Прошу, допоможіть, будь ласка, Сергію вибороти своє життя", - зазначає Eva Tur.

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Сергій Палій



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