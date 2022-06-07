Рашисти знищили в Україні 105 закладів охорони здоров'я. Найбільше - на Донеччині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Армія РФ обстрілює медичні заклади України, порушуючи численні міжнародні конвенції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МОЗ.

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"Найбільше постраждала медична інфраструктура Донецької області — в регіоні знищено 74 медичні заклади (ці цифри вказані без врахування закладів охорони здоров'я в тимчасово окупованого Маріуполя). Орієнтовна вартість відновлення зруйнованої медичної інфраструктури в Україні становитиме понад 34 млрд грн", - йдеться у повідомленні.