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Рашисти знищили в Україні 105 закладів охорони здоров'я. Найбільше - на Донеччині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Армія РФ обстрілює медичні заклади України, порушуючи численні міжнародні конвенції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МОЗ.

Рашисти знищили в Україні 105 закладів охорони здоровя. Найбільше - на Донеччині, - МОЗ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти радянською ракетою знищили приміщення лікарні у Золочеві на Харківщині. ФОТОрепортаж

"Найбільше постраждала медична інфраструктура Донецької області — в регіоні знищено 74 медичні заклади (ці цифри вказані без врахування закладів охорони здоров'я в тимчасово окупованого Маріуполя). Орієнтовна вартість відновлення зруйнованої медичної інфраструктури в Україні становитиме понад 34 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
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Привид Ворзеля
@huvorzel1
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3 год
Ніколи такого не було, і от знову Слуги Народу обісралися.
"СБУ провела обыски у нардепа СН Галины Третьяковой. Анализ ее интернет-трафика показал постоянные контакты с российскими абонентами. Ведётся проверка."
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07.06.2022 16:17 Відповісти
Самоходные пушки-гаубицы PzH 2000 совсем скоро будут на вооружении ВСУ
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07.06.2022 16:31 Відповісти
 
 