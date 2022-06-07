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Депутата Одеської облради затримано під час одержання 120 тис. грн хабаря. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

7 червня 2022 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП спільно з ДСР Нацполіції викрили "на гарячому" депутата Одеської обласної ради – голову однієї з постійних комісій облради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ. 

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав у директора лікарні неправомірну вигоду за неперешкоджання в діяльності підприємства, а також за "гарантію" залишення на посаді.

"Його викрили "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 120 тис. грн. Особу затримали у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Депутата Одеської облради затримано під час одержання 120 тис. грн хабаря 01
Депутата Одеської облради затримано під час одержання 120 тис. грн хабаря 02

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Дії особи попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України.

Як зазначають в департаменті комунікацій Нацполіції Одеської області, депутат - голова однієї з постійних комісій облради - вимагав від директора лікарні 120 тисяч гривень неправомірної вигоди. За вказану суму обіцяв не перешкоджати в діяльності підприємства та залишити його на посаді. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступника начальника митного поста "Полтава" затримано під час одержання хабаря, - прокуратура. ФОТО

За скоєне фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Невже ви думали, що війна змінює любов до грошей, та ще й у депутатів?
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07.06.2022 16:50
+9
какая прелесть, война войной, но если есть возможность заработать, кто ж откажется..., а другие пусть умирают на фронте, на то они и другие...
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07.06.2022 16:34
+7
Зе так і не призначив керівника САП. Щоб не пересох корупційний потік.
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07.06.2022 16:57
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На манеже, одни и те же
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07.06.2022 16:33 Відповісти
Та неее. В этот раз цыгана лапнули. Димка Чапир. С трухановской партии- Доверяй делам.
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07.06.2022 18:46 Відповісти
какая прелесть, война войной, но если есть возможность заработать, кто ж откажется..., а другие пусть умирают на фронте, на то они и другие...
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07.06.2022 16:34 Відповісти
Невже ви думали, що війна змінює любов до грошей, та ще й у депутатів?
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07.06.2022 16:50 Відповісти
120000 гривень-якийсь ніщєброд...
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07.06.2022 16:35 Відповісти
Война войной, а взятки по расписанию
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07.06.2022 16:36 Відповісти
Показуха
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07.06.2022 16:43 Відповісти
Так подивишся на нього -- вилитий депутат
Такий би десь перестрів в переході і зовсім було б не страшно -- зразу видно, що інтелігентна людина, депутат...
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07.06.2022 16:47 Відповісти
Зе так і не призначив керівника САП. Щоб не пересох корупційний потік.
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07.06.2022 16:57 Відповісти
Хлопчик-кмiтливчик, ****.
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07.06.2022 17:05 Відповісти
МИрная жизнь ублюдков...
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07.06.2022 17:05 Відповісти
якийсь нищебродський хабар.....
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07.06.2022 17:12 Відповісти
В период военного положения все сроки по уголовным делам должны быть увеличены,особенно для лиц занимающих должностя.!!
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07.06.2022 17:48 Відповісти
120 тис. грн,. щоб головний лікар залишився на посаді??? Крохобор, пілять...
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07.06.2022 18:43 Відповісти
законодательство мирного времени в данной ситуации неэффективно
требует более суровая ответственность. особенно за должностные преступления во время войны
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07.06.2022 18:59 Відповісти
Національне антикорупційне бюро затримало «на гарячому» депутата від партії Труханова, голову однієї з постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики Одеської обласної ради Дмитра Чапіра за нібито отримання неправомірної вигоди.

Про це журналісту «Слово і діло» повідомили співрозмовники в антикорупційних органах правопорядку.
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07.06.2022 20:43 Відповісти
 
 