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У Харкові зафіксовано випадки продажу гуманітарної допомоги, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У зв'язку з дедалі частішими зверненнями харків'ян про випадки продажу на ринках і в магазинах товарів, які мають ознаки приналежності до гуманітарних вантажів, поліція здійснила профілактичний рейд на території Центрального ринку міста. У результаті поліція встановила чотири факти порушень адміністративного законодавства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Три випадки стосувалися продажу продукції, поставленої як гуманітарна допомога. Зокрема, 60-річний чоловік торгував консервами, а 54-річна жінка також продавала продукцію іноземного виробництва без сертифікатів. Усі товари не мали штрих-кодів, на них були відсутні написи українською мовою. Продавці не змогли пояснити правоохоронцям походження свого товару та не мали документів щодо їх придбання.

У Харкові зафіксовано випадки продажу гуманітарної допомоги, - поліція 01

Стосовно порушників поліцейські склали адміністративні протоколи за статтями 159 (порушення правил торгівлі на ринках), 160 (торгівля з рук у невстановлених місцях) та 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У Харкові зафіксовано випадки продажу гуманітарної допомоги, - поліція 02

Крім того, співробітники поліції викрили 34-річну жінку, яка продавала алкогольні напої без акцизних марок. За цим фактом також складено адміністративний протокол за статтею 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для вживання тютюнових виробів без їх згоряння) КУпАП.

У Харкові зафіксовано випадки продажу гуманітарної допомоги, - поліція 03

У поліції обіцяють і надалі вживати необхідних заходів для виявлення і припинення фактів продажу населенню товарів гуманітарної допомоги, які люди мають отримувати безкоштовно.

У Харкові зафіксовано випадки продажу гуманітарної допомоги, - поліція 04
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Топ коментарі
+10
До чого тут ці люди, що продавали гуманітарку, шукати потрібно тих, що надав її для продажу і куди вона направлялась.
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07.06.2022 16:34
+6
*****, они что совсем конченные. Какого хера если мы не будем меняться то и победа над сатаной будет отдаляться, мрази вы это ъоть понимаете? Ублюдки, не трогайте гуманитарку и всё остальное, шлюхи!
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07.06.2022 16:36
+3
Так вони відкупилися, чи їх взяли за сраку? Не ясно
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07.06.2022 16:35
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Найду на Барабашово, будет очень неприятно.
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07.06.2022 16:33 Відповісти
Извиняюсь, это для своих
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07.06.2022 16:48 Відповісти
До чого тут ці люди, що продавали гуманітарку, шукати потрібно тих, що надав її для продажу і куди вона направлялась.
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07.06.2022 16:34 Відповісти
барыги, сэ-эр...
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07.06.2022 16:34 Відповісти
Сколько можно барыжить? Когда уже нажретесь?
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07.06.2022 16:34 Відповісти
Так вони відкупилися, чи їх взяли за сраку? Не ясно
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07.06.2022 16:35 Відповісти
*****, они что совсем конченные. Какого хера если мы не будем меняться то и победа над сатаной будет отдаляться, мрази вы это ъоть понимаете? Ублюдки, не трогайте гуманитарку и всё остальное, шлюхи!
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07.06.2022 16:36 Відповісти
Рубить правую руку
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07.06.2022 16:37 Відповісти
Да, причем по самые те, что японцы называют "кинтеки".
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07.06.2022 16:42 Відповісти
Все як зазвичай. Що сказаты, прийшлы склали адміністративні протоколи на продавців і пішли. А далі... Вилучити продукцію, розпочати карну справу за розкрадання гуманітарноі допомонги. А така стаття є, бо якщо воно продається, то воно вже вкарадено з допомоги. Вийти на організаторів. А так лише фактично попередили організаторів. Ну дуже професійно, може не даремно керівника СБУ зняли.
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07.06.2022 16:42 Відповісти
В сети АТБ Запорожья продаются немецкие моющие средства явно из гуманитарки, потому что никаких поставок сейчас нет. "Произведено в Германии". Цена меньше, чем на украинские. Никогда таких не было.
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07.06.2022 16:42 Відповісти
Не може такого бути, там дiвчата на касах у вишиванках, ще i й українською мовою розмовляють. Мабуть зрада.
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07.06.2022 16:57 Відповісти
Подякуй златі некрасовій.
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07.06.2022 16:59 Відповісти
І не лише в АТБ, на жаль. Фоззі, Сільпо, Таврія-В. А у мережі Аврора здається половина товару з гуманітарки. Але ніхто їх не чіпає і чіпати не буде(((((
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07.06.2022 20:21 Відповісти
на войне с гуманитаркой многие "поднимутся", чтобы в послевоенное время на восстановлении пилить уже в куда больших масштабах.
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07.06.2022 16:43 Відповісти
Чому ми не в НАТО?
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07.06.2022 16:53 Відповісти
Так санкции почти не работают. Есть Франция, Германия, Италия, даже Турция, ***#щная угорщина и другие, кто помогает обходить санкции.
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07.06.2022 17:00 Відповісти
Продукція іноземного виробництва без сертифікатів - не обов'язково гумаманітарка. Частіше це звичайний контрабас. Такого добра і до війни було на кожному кроці: кава, шоколад, печиво, чай, миючі засоби, макарони, сири, арахіс. На фото нема ні броніків, ні шоломів, ні військового одягу чи взуття. Як поліція з ходу визначила, що то все гуманітарка? Менти завжди були тупуваті.
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07.06.2022 17:02 Відповісти
А хіба гуманітарка це тільки броники-шоломи-одяг? А якщо це не гуманітарка, а контрабанда? За це не треба карати?
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07.06.2022 17:10 Відповісти
Давайде котлети окремо, а мухи окремо. В статті говориться про гуманітарку.
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07.06.2022 17:14 Відповісти
Бенямойские знають що це такэ..через кордон з Польщею проходе 2 000 Фур...за добу..но Беня не ВОР
Зуб даю.....
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07.06.2022 17:36 Відповісти
до Харькова крохи доезжают! по дороге от границы теряется...
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07.06.2022 17:37 Відповісти
Боюсь даже представить...., что будет, когда начнут восстанавливать инфроструктуру за западные донаты...
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07.06.2022 18:49 Відповісти
Гуманітарка, це безплатна допомога, в даному випадку продтоварами, а що робити якщо підприємець купив цей товар , без накладної в шофера міжнародного автобуса, який протягнув цей товар контрабасом тому, що в Україні війна, і є попит. І так було завжди.
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07.06.2022 23:49 Відповісти
 
 