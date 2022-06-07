У Харкові зафіксовано випадки продажу гуманітарної допомоги, - поліція. ФОТО

У зв'язку з дедалі частішими зверненнями харків'ян про випадки продажу на ринках і в магазинах товарів, які мають ознаки приналежності до гуманітарних вантажів, поліція здійснила профілактичний рейд на території Центрального ринку міста. У результаті поліція встановила чотири факти порушень адміністративного законодавства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Три випадки стосувалися продажу продукції, поставленої як гуманітарна допомога. Зокрема, 60-річний чоловік торгував консервами, а 54-річна жінка також продавала продукцію іноземного виробництва без сертифікатів. Усі товари не мали штрих-кодів, на них були відсутні написи українською мовою. Продавці не змогли пояснити правоохоронцям походження свого товару та не мали документів щодо їх придбання.

Стосовно порушників поліцейські склали адміністративні протоколи за статтями 159 (порушення правил торгівлі на ринках), 160 (торгівля з рук у невстановлених місцях) та 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, співробітники поліції викрили 34-річну жінку, яка продавала алкогольні напої без акцизних марок. За цим фактом також складено адміністративний протокол за статтею 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для вживання тютюнових виробів без їх згоряння) КУпАП.

У поліції обіцяють і надалі вживати необхідних заходів для виявлення і припинення фактів продажу населенню товарів гуманітарної допомоги, які люди мають отримувати безкоштовно.