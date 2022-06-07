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На Київщині судитимуть зрадника, який видав окупантам учасників загону самооборони, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради 42-річного мешканця села Перемога Броварського району Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

На Київщині судитимуть зрадника, який видав окупантам учасників загону самооборони, - СБУ 01

Встановлено, що обвинувачуваний на початку збройної агресії росії проти України, разом із іншими мешканцями села брав участь у створенні формування самооборони територіальної громади та володів інформацією про особовий склад, алгоритм дій і плани загону.

Коли ж ворожі війська захопили населений пункт, чоловік добровільно розпочав співпрацю з окупантами. Зрадник не тільки допомагав рашистам орієнтуватися на місцевості, а й виказав командира та інших односільчан, які входили до територіальної оборони. Патріотів за його вказівкою полонили й утримували під вартою, погрожуючи вбивством.

Щонайменше п'ятьох з них піддали тортурам. Зокрема, із зв’язаними за спиною руками та одягнутими на обличчя шапками ставили до стіни та стріляли під ноги, імітуючи розстріл товришів.

На Київщині судитимуть зрадника, який видав окупантам учасників загону самооборони, - СБУ 02

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України завершено. Зраднику загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
..шо с татаровцами-портновцами?.. чи "не на часі"?
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07.06.2022 16:44
+16
Чого він до цих пір живий? У Перемозі гаї навкруги села закінчилися? До лісу далеко - знаю, але для того, щоб повісить зрадника - і одного дерева вистачить Навіть горіха у дворі!
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07.06.2022 16:44
+16
Пам'ятаю як зебіли захоплювалися Портновим та хотіли разом з ним судити всіх порохоботів, Портнов ще з 19 року збирав дані всіх патріотів та зараз видав дані кацапам про всіх патріотів на окупованих територіях і багатьох із-за нього вбили
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07.06.2022 16:55
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надо вводить "прецедентное право" чтоб не тратить на таких ни время ни денег налогоплательщиков
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07.06.2022 16:44 Відповісти
Ой - який ти розумний! Таке грізне слово знаєш! Тільки я впевнений - що ти поняття не маєш ЩО САМЕ ВОНО ОЗНАЧАЄ! А якщо й знаєш - то поняття не маєш про принципи його дії (До речі - саме прецедентне право призводить до багатолітньої "мороки" судей прокурорів та адвокатів, котрі замість вивчення чітко визначеного кодифікованого законодавства змушені вивчать купу судових рішень, щоб відшукать подібний випадок - прецедент Саме щоб зменшить цю тяганину і було вимушено вжито принцип - "Не доведено зараз у суді - не винен!" Але скільки злочинців саме завдяки цьому принципу уникають покарання!
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07.06.2022 16:58 Відповісти
Куля в лоб, то куля в лоб
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07.06.2022 17:01 Відповісти
Роздерти на куски і весь суд.
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07.06.2022 16:44 Відповісти
Покарати по козацькому звичаю----- забити киями
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07.06.2022 17:02 Відповісти
За таке можна і на палю.
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07.06.2022 17:50 Відповісти
..шо с татаровцами-портновцами?.. чи "не на часі"?
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07.06.2022 16:44 Відповісти
до речі а де на разі той портнов ?
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07.06.2022 16:49 Відповісти
Пам'ятаю як зебіли захоплювалися Портновим та хотіли разом з ним судити всіх порохоботів, Портнов ще з 19 року збирав дані всіх патріотів та зараз видав дані кацапам про всіх патріотів на окупованих територіях і багатьох із-за нього вбили
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07.06.2022 16:55 Відповісти
В судах Украины сидят портновские судьи, которые при возможности поступили бы так же - сдавали бы людей и перешли бы на сторону врага, как и этот предатель
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07.06.2022 17:05 Відповісти
Чергова мерзенна гнида...
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07.06.2022 16:44 Відповісти
Чого він до цих пір живий? У Перемозі гаї навкруги села закінчилися? До лісу далеко - знаю, але для того, щоб повісить зрадника - і одного дерева вистачить Навіть горіха у дворі!
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07.06.2022 16:44 Відповісти
Очень часто бывают случаи, когда пьяные тонут в канавах и даже лужах....
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07.06.2022 16:49 Відповісти
Чому живий - тому що , мабуть, не один він там такий , а тих хто був за Україну , завдяки цьому зраднику кацапня , розстріляла ; тепер ще і суддя " співчуваючий" попадеться - своїм рішенням заставить вивчить гімн України та віршика і відпустить на всі чотири боки ((
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07.06.2022 17:18 Відповісти
Почему односельчане до сих пор сами этого выродка не повесили?
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07.06.2022 16:45 Відповісти
Тут " односелян" немає так що питання в пустоту ((
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07.06.2022 17:20 Відповісти
Відріжте йому яйця садовими ножицями. Будете робити це з кожним зрадником і їх значно поменшає.
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07.06.2022 16:47 Відповісти
Чик-чик, и нет пиписи ©
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07.06.2022 17:52 Відповісти
mongolo
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07.06.2022 16:49 Відповісти
В умовах військового стану - тільки розстріл.
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07.06.2022 16:52 Відповісти
Для начала нужно изменить портновский уголовный кодекс, чтобы подобным индивидуумам можно было назначать адекватное наказание и чтобы исключить лазейки, по которым им можно назначить чисто условное наказание. Если уж с ними решили по-цивилизованному, а не по законам военного времени...ведь орки с нашими участниками АТО не церемонятся - расстреливают без суда.
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07.06.2022 16:55 Відповісти
Можу запропонувати відрізати яйця садовими ножницями тому судді, який присудить йому умовне покарання. Хоча це нічого не дасть, бо українські судді живуть в окремій реальності.
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07.06.2022 16:58 Відповісти
гнида...
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07.06.2022 16:55 Відповісти
опять рожу закрасили, чтобы народ не удивлялся, дня через три встретив это тело на улице
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07.06.2022 16:56 Відповісти
Предателям - смерть!
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07.06.2022 16:58 Відповісти
А по заму Баканова хоть справу відкрили?
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07.06.2022 16:59 Відповісти
Пристрелили б ****** "при спробі втечі" - більше користі і менше мороки. Інформацією той шмат лайна ніякою не володіє, то навіщо лишати живим ще й потім годувати роками?..
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07.06.2022 17:08 Відповісти
А от нас по прямой до Перемоги 12 км! Мы тоже на блок постах стояли и тоже были уверены что если зайдут орки ,то в селе найдется гнида которая всех сдаст!Из этого и строили планы!
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07.06.2022 17:17 Відповісти
всі ці виродки ,які свого часу ,співпрацювали з Д/ЛНР і ЯКІ були спіймані уникнули покарання або абійшлись умовними термінами. ви памятаєте що присудили навіднику градів які вдарили по Маруполю-відпустили. всі учасники бойових дій на боці незаконних формувань були помилувані,бо всі вонинібито стояли на блокпостах і не приймали участі в боях. а чи хтось має інформацію про снайперку "Багіру",яка вбивала наших бійців? і зараз вся ця погань перейшла на бік рашистів і приймає участь в переслідуванні наших патріотів на окупованих територіях. вони знову сподіваються на безкарність і на мякі вироки.
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07.06.2022 17:40 Відповісти
Їхні сподівання не безпідставні.
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07.06.2022 20:34 Відповісти
Довічне дати та і все . . .
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07.06.2022 18:23 Відповісти
І утртмувать його народним коштом. Аякже, всетаки цінність для людства.
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07.06.2022 20:32 Відповісти
На Київщині судитимуть зрадника...
***********
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07.06.2022 19:45 Відповісти
У нас ,,наймилосердніша" влада у світі ... до ворогів України. З чого б це?
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07.06.2022 20:30 Відповісти
А хто розмінував Чонгар?
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07.06.2022 22:33 Відповісти
 
 