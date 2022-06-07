На Київщині судитимуть зрадника, який видав окупантам учасників загону самооборони, - СБУ. ФОТО

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради 42-річного мешканця села Перемога Броварського району Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

Встановлено, що обвинувачуваний на початку збройної агресії росії проти України, разом із іншими мешканцями села брав участь у створенні формування самооборони територіальної громади та володів інформацією про особовий склад, алгоритм дій і плани загону.

Коли ж ворожі війська захопили населений пункт, чоловік добровільно розпочав співпрацю з окупантами. Зрадник не тільки допомагав рашистам орієнтуватися на місцевості, а й виказав командира та інших односільчан, які входили до територіальної оборони. Патріотів за його вказівкою полонили й утримували під вартою, погрожуючи вбивством.

Щонайменше п'ятьох з них піддали тортурам. Зокрема, із зв’язаними за спиною руками та одягнутими на обличчя шапками ставили до стіни та стріляли під ноги, імітуючи розстріл товришів.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України завершено. Зраднику загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Обвинувальний акт скеровано до суду.