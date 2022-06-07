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Ідентифіковано військовослужбовця 37-ї бригади ЗС РФ Дабаєва, причетного до вбивства цивільного, мародерства та імітації страти під час окупації на Київщині, - Венедіктова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Ідентифіковано військовослужбовця ЗС РФ, причетного до вбивства цивільного та імітації страти під час окупації на Київщині.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

Ідентифіковано військовослужбовця 37-ї бригади ЗС РФ Дабаєва, причетного до вбивства цивільного, мародерства та імітації страти під час окупації на Київщині, - Венедіктова 01

"Це Надбіт Дабаєв заступник командира бойової машини – навідник-оператор 37-ї мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії.

Києво-Святошинська окружна прокуратура спільно з СБУ та Нацполом встановили, що цей 21-річний російський єфрейтор родом із Бурятії причетний одразу до 4 епізодів порушення законів і звичаїв війни під час окупації с. Гавронщина Бучанського району на Київщині. При цьому під час деяких звірств військовослужбовець країни-агресора не соромився представлятися потерпілим", - написала Венедіктова в фейсбуці.

Злочини окупанта Дабаєва:

Епізод 1 - Вбивство цивільного.

У березні 2022 року єфрейтор Дабаєв зупинив перехожого на вулиці в селі та направив на нього автомат. Російський військовослужбовець наказав беззбройному цивільному чоловікові лягти обличчям до землі і став з побоями випитувати, чи той не служить в ЗСУ або в інших військових формуваннях. Після цього він затягнув жертву до магазину, приставив до стіни та розстріляв. Потерпілий помер на місці від наскрізного поранення голови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано другого російського військового-ґвалтівника. Це 20-річний Фассахов. Встановлено 1140 загарбників, що чинили звірства на Київщині (оновлено). ФОТО

Епізод 2 - Імітація страти

Дабаєв у стані сильного алькогольного сп’яніння зайшов до будинку і зігнав всіх, хто там був до кухні, погрожуючи зброєю. Він довго допитував мешканців, тримаючи під прицілом і погрожував вбивством. Потім нелюд поставив всіх у шеренгу один за одним. Пояснив "мішеням", що не хоче витрачати на їх розстріл зайвих патронів. Після цього вистрілив у стелю і пішов, пообіцявши прийти наступного дня і таки розстріляти людей.

Епізоди 3-4 - Заволодіння автомобілями.

За день до знущання Дабаєв із підлеглим вже побували в дворі своїх жертв і викрали із погрозами зброєю звідти автомобіль "Таврія". Після окупації господар повернув своє авто з численними слідами користування загарбниками – пошкоджене і обписане літерами "V". Ще раніше Дабаєв зі співслужбовцем в іншому дворі цього села, наставивши на жінку пістолет, заволоділи її Volkswagen Jetta.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
Та ******** бурятия мусить бути землею для буряків, а ті твари вузькоглазі добривом для них...згодом так буде...нелюдям немає місця на землі. Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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07.06.2022 17:27
+12
Ну шо шайтан узкожопий?
Ти ***** в списку , і рано чи пізно тебе "порвуть"
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07.06.2022 17:22
+11
Рюсскє саме так виглядають. Нові покоління українців назавжди мають закарбувати у своїм геннім кодоі- рюсскє, то нелюди,котрих треба знищувати.
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07.06.2022 17:27
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Ну шо шайтан узкожопий?
Ти ***** в списку , і рано чи пізно тебе "порвуть"
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07.06.2022 17:22 Відповісти
Воно вже здохло-тільки по своїй вродженій тупості ще цього не усвідомило...
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07.06.2022 17:23 Відповісти
Рюсскє саме так виглядають. Нові покоління українців назавжди мають закарбувати у своїм геннім кодоі- рюсскє, то нелюди,котрих треба знищувати.
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07.06.2022 17:27 Відповісти
Та ******** бурятия мусить бути землею для буряків, а ті твари вузькоглазі добривом для них...згодом так буде...нелюдям немає місця на землі. Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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07.06.2022 17:27 Відповісти
Буряки там не ростуть - ХОЛОДНО! І буряти жить не будуть - ***** їх землі вже продав китайцям Правда вони самі ще цього не знають Так що ті що, не ляжуть в нашу землю - ляжуть у свою Китайцям подібне лайно на "їх" землі не потрібне І будуть вони там ростить ячмінь і просо а також овочі - у них короткий період росту А буряти підуть на добрива!
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07.06.2022 17:37 Відповісти
Надбіт Груздвєстєв.
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07.06.2022 17:27 Відповісти
Надбіт **********.
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08.06.2022 21:25 Відповісти
Биомусор обыкновенный....
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07.06.2022 17:28 Відповісти
Дабаєв. Що ти тут робив? Що сказати твоєму батьку? Ві хоч унітаз встиг отримати через бульбаруспочту?
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07.06.2022 17:30 Відповісти
Животное тупорылое
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07.06.2022 17:31 Відповісти
Недобіт? Треба виправити це прикре непорозуміння.)
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07.06.2022 17:32 Відповісти
Азиатская орда против европейцев . Налетают , грабят, убивают оседлых европейцев
ИСТОРИЯ НАЖИВО
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07.06.2022 17:36 Відповісти
впіймати і возити по Європі в клітці
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07.06.2022 17:37 Відповісти
с. Оронгой 88, республика Бурятия.
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07.06.2022 17:56 Відповісти
Буряти - нелюди! Побачили цивілізацію перший раз в житті. І давай грабувати, катувати, ґвалтуват. Тварі!! ****, зустріну бурята в Україні- зломаю пику, як мінімум!!!!!!!!!
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07.06.2022 18:25 Відповісти
не только буряты, ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ россии подвергалось пропагандной обработке со времён царских режимов и по современное время, с приходом к власти ***** пропаганда в разы усилилась и оскотинила массы народа за очень редким исключением, людьми их уже называть тяжело
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07.06.2022 19:52 Відповісти
І знов ці ****** буряти... Ну-ну..
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07.06.2022 18:32 Відповісти
Еще одна тварюка косорылая. Надо бы спецслужбам в эту сраную Бурятию наведаться и устроить выродкам ночь длинных ножей поголовно.
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07.06.2022 19:16 Відповісти
Vk: nadbit.dabaev
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07.06.2022 19:27 Відповісти
inst: @mr_dabaevsky_r03
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07.06.2022 19:28 Відповісти
К ВЫСШЕЙ МЕРЕ. БЕЗ ВАРИАНТОВ. ПУСТЬ БЫСТРЕЕ ПОПАДЕТ В АД. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 20:50 Відповісти
Чурки вони і в Африці чурки.
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07.06.2022 20:56 Відповісти
**** ****** бурят, расстрелять два раза ********
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08.06.2022 08:20 Відповісти
Ще одна "істінно словьянськая" пика намалювалась.Що за земля така на байкалі,що породжує стільки тупих і кровожерливих дикунів...Таке враження,що їх повитягували з нафталінових часів золотой орди...
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08.06.2022 10:09 Відповісти
навряд чи всі буряти подібні до цього виродка. Той же Єхануров називав себе бурятом. А отже хтось, батьки кого родом з Бурятії, але родився в Україні і може навіть захищає неньку від навали рашистів, не може нести хоч якусь відповідальність за виродка дабаєва і йому подібних.
Читачі повинні зрозуміти: в армії раші і тим більше у війні приймають участь найгірші люди. ті, що не вміють, не хочуть робити щось дійсно корисне. Тому, що є в Бурятії і промисловість, є і сільське господарство, навіть рапс сіють. То хтось же працює на тих підприємствах. Але треба сказати, що більшість населення в Бурятії - росіяни. І буряти очевидно задвинуті на другорядні ролі.
До чого я? - якби не окупація росії далекого сходу, ми б цих бурятів не побачили б ще довго а може й ніколи. Це ж очевидно - де раша сіє своє насіння, там завжди виростає отака нелюдь.
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08.06.2022 10:34 Відповісти
Це Надбіт Дабаєв - груз 200.
Бійся, ***** мокшанська.
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08.06.2022 11:20 Відповісти
 
 