Ідентифіковано військовослужбовця 37-ї бригади ЗС РФ Дабаєва, причетного до вбивства цивільного, мародерства та імітації страти під час окупації на Київщині, - Венедіктова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Ідентифіковано військовослужбовця ЗС РФ, причетного до вбивства цивільного та імітації страти під час окупації на Київщині.
Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Це Надбіт Дабаєв заступник командира бойової машини – навідник-оператор 37-ї мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії.
Києво-Святошинська окружна прокуратура спільно з СБУ та Нацполом встановили, що цей 21-річний російський єфрейтор родом із Бурятії причетний одразу до 4 епізодів порушення законів і звичаїв війни під час окупації с. Гавронщина Бучанського району на Київщині. При цьому під час деяких звірств військовослужбовець країни-агресора не соромився представлятися потерпілим", - написала Венедіктова в фейсбуці.
Злочини окупанта Дабаєва:
Епізод 1 - Вбивство цивільного.
У березні 2022 року єфрейтор Дабаєв зупинив перехожого на вулиці в селі та направив на нього автомат. Російський військовослужбовець наказав беззбройному цивільному чоловікові лягти обличчям до землі і став з побоями випитувати, чи той не служить в ЗСУ або в інших військових формуваннях. Після цього він затягнув жертву до магазину, приставив до стіни та розстріляв. Потерпілий помер на місці від наскрізного поранення голови.
Епізод 2 - Імітація страти
Дабаєв у стані сильного алькогольного сп’яніння зайшов до будинку і зігнав всіх, хто там був до кухні, погрожуючи зброєю. Він довго допитував мешканців, тримаючи під прицілом і погрожував вбивством. Потім нелюд поставив всіх у шеренгу один за одним. Пояснив "мішеням", що не хоче витрачати на їх розстріл зайвих патронів. Після цього вистрілив у стелю і пішов, пообіцявши прийти наступного дня і таки розстріляти людей.
Епізоди 3-4 - Заволодіння автомобілями.
За день до знущання Дабаєв із підлеглим вже побували в дворі своїх жертв і викрали із погрозами зброєю звідти автомобіль "Таврія". Після окупації господар повернув своє авто з численними слідами користування загарбниками – пошкоджене і обписане літерами "V". Ще раніше Дабаєв зі співслужбовцем в іншому дворі цього села, наставивши на жінку пістолет, заволоділи її Volkswagen Jetta.
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Ти ***** в списку , і рано чи пізно тебе "порвуть"
ИСТОРИЯ НАЖИВО
Читачі повинні зрозуміти: в армії раші і тим більше у війні приймають участь найгірші люди. ті, що не вміють, не хочуть робити щось дійсно корисне. Тому, що є в Бурятії і промисловість, є і сільське господарство, навіть рапс сіють. То хтось же працює на тих підприємствах. Але треба сказати, що більшість населення в Бурятії - росіяни. І буряти очевидно задвинуті на другорядні ролі.
До чого я? - якби не окупація росії далекого сходу, ми б цих бурятів не побачили б ще довго а може й ніколи. Це ж очевидно - де раша сіє своє насіння, там завжди виростає отака нелюдь.
Бійся, ***** мокшанська.