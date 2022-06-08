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Російського полковника-морпіха Ширіна ліквідовано в Україні. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережу потрапила інформація про ліквідацію в Україні російського полковника Ширіна
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері український офіцер Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Начальник штабу 336-ї бригады морської піхоти Балтійського флоту полковник Руслан Ширін офіційно денацифікований та демілітаризований".
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+40 Филипп Филиппович Преображенск
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пoлканьє їхнє всі місця зайняло...
Матері та вдови
Що покійник був хороший
І такий чудовий!"
***** то вже не нецензурне то вже назва.
Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
И мать его помянем стержнем сим.
© Омар Хайям, так сказать...
P. S.
Тепер на концерті кобздона буде йому підспівувати: "Лучше нету, того свету"! 🤣
І так:
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!
черноморська "мацква" може підказать маршрут.. - дніще
Резерв ставки, так сказать! "Лучших из худших" (с)!
А, кацапы?