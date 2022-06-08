Російського полковника-морпіха Ширіна ліквідовано в Україні. ФОТО

У мережу потрапила інформація про ліквідацію в Україні російського полковника Ширіна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері український офіцер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Начальник штабу 336-ї бригады морської піхоти Балтійського флоту полковник Руслан Ширін офіційно денацифікований та демілітаризований".

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