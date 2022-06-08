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обстріл (21178) Донецька область (5712) Кириленко Павло (866)

За добу 7 червня на Донеччині поранено 5 цивільних мешканців, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко оприлюднив інформацію щодо поранених цивільних мешканців області 7 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

Кириленко зазначив: "За 7 червня росіяни поранили ще 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Очеретиному, 2 у Ласточкиному і 1 у Миколаївці.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано 1 людину, яка отримала поранення на Луганщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 6 червня росіяни вбили 4 та поранили 7 мирних мешканців Донецької області, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За добу 7 червня на Донеччині поранено 5 цивільних мешканців, - ОВА 01

Автор: Роман Свиридович
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08.06.2022 04:20 Відповісти
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08.06.2022 04:21 Відповісти
Рупор ФСБ Фейгін повідомляє навіщо Зеленський здав у полон захисників Азову

ТСН.ua (канал 1+1)

@tsnua

· 9h

Путін вимагатиме зняття санкцій в обмін на полонених з "Азовсталі"
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08.06.2022 04:25 Відповісти
 
 