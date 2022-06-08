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Лисичанськ (274) Луганщина (4420) Сєверодонецьк (475) Гайдай_ЛОГА (905)

ЗСУ успішно стримують штурм Сєверодонецька. Ворог знищує Лисичанськ. Є загиблі, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сєверодонецьк окупанти не контролюють. ЗСУ стримують ворожі наступи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про ситуація на Луганщині повідомляє очільник ОВА Сергій Гайдай.

"Черга руйнацій, на жаль, прийшла до Лисичанська. Ворог знищує "місто на горі". Вчора росіяни розстрілювали центральні районі Лисичанська, там загинув чоловік, а жінку було поранено - вона в лікарні у Чернівцях. Лисичанськ поступово стає подібним на обласний центр, його так само знищують, вцілілих будівель залишилося небагато. Наші воїни успішно стримують штурм в Сєвєродонецьку, бойові дії тривають. Так само і в Комишувасі - ЗСУ стримують рашистів", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ успішно стримують штурм Сєверодонецька. Ворог знищує Лисичанськ. Є загиблі, - Гайдай 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойові дії в Сєверодонецьку тривають. Відбито штурм військ РФ у напрямку Новоохтирки та Воронового, - Гайдай. ФОТО


ЗСУ успішно стримують штурм Сєверодонецька. Ворог знищує Лисичанськ. Є загиблі, - Гайдай 02
ЗСУ успішно стримують штурм Сєверодонецька. Ворог знищує Лисичанськ. Є загиблі, - Гайдай 03
ЗСУ успішно стримують штурм Сєверодонецька. Ворог знищує Лисичанськ. Є загиблі, - Гайдай 04

Сергій Гайдай додав, що у Тошківці наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися біля Устинівки, але українські захисники відкинули окупантів.

За минулу добу на Донбасі відбито 11 атак ворога, знищено три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збито два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

"Обстріли житлового масиву області з кожним днем тільки посилюються, орки гатять хаотично. Найбільші руйнації зафіксовано у Врубівці та Золотому - пошкоджено більше 25 будинків, вчора орки без зупину розстрілювали з артилерії ці населені пункти. У Сєвєродрнецьку внаслідок рашистського обстрілу днями вигоріла будівля місцевої станції "швидкої допомоги", - додали у Луганській ОВА.

ЗСУ успішно стримують штурм Сєверодонецька. Ворог знищує Лисичанськ. Є загиблі, - Гайдай 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десантників РФ, які відмовились воювати, відправляють з Луганщини до Росії, - Генштаб ЗСУ


ЗСУ успішно стримують штурм Сєверодонецька. Ворог знищує Лисичанськ. Є загиблі, - Гайдай 06
ЗСУ успішно стримують штурм Сєверодонецька. Ворог знищує Лисичанськ. Є загиблі, - Гайдай 07
ЗСУ успішно стримують штурм Сєверодонецька. Ворог знищує Лисичанськ. Є загиблі, - Гайдай 08
ЗСУ успішно стримують штурм Сєверодонецька. Ворог знищує Лисичанськ. Є загиблі, - Гайдай 09
ЗСУ успішно стримують штурм Сєверодонецька. Ворог знищує Лисичанськ. Є загиблі, - Гайдай 10
ЗСУ успішно стримують штурм Сєверодонецька. Ворог знищує Лисичанськ. Є загиблі, - Гайдай 11
ЗСУ успішно стримують штурм Сєверодонецька. Ворог знищує Лисичанськ. Є загиблі, - Гайдай 12
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Топ коментарі
+13
Так вони і будуть крокувати вперед знищуючи наші міста.
Я дивуюсь, чи наші керманичі не бачили що ворог робив в Сирії ?
Не готувались зовсім.
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08.06.2022 09:07
+9
это конечно я не могу отрицать - но не выбери клована в 19м...\от этого места стоит и подумать...!\
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08.06.2022 09:42
+8
на фоне всего происходящего, тяжело писать что - войны могло бы и не быть...
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08.06.2022 09:22
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Так вони і будуть крокувати вперед знищуючи наші міста.
Я дивуюсь, чи наші керманичі не бачили що ворог робив в Сирії ?
Не готувались зовсім.
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08.06.2022 09:07 Відповісти
вони будуть сунуться step by step
їм по вінту скока ваньків і техніки вони там покладуть - саме це вони і роблять.
вони будуть сунуться...
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08.06.2022 09:17 Відповісти
У В А Г А!

Російські окупанти телефонують жителям Авдіївки, питають адресу та кількість людей у будинку, а потім обстрілюють їх

Про це повідомила пресслужба Авдіївської міської військової адміністрації.

"Росіяни тероризують мешканців Авдіївки. І вигадали для цього новий спосіб, з яким раніше в нашому місті не доводилось стикатися. Телефонують з невідомого номеру, питають адресу та чи багато людей знаходиться у будинку (питають безпосередньо, так, ніби давні знайомі, та переживають за долю міста). Людина відповідає. Через кілька хвилин після дзвінка цей будинок накриває ворожа артилерія", - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, у місті зафіксували вже кілька таких випадків.
https://t.me/operativnoZSU/27763
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08.06.2022 09:48 Відповісти
гратися з кацапнею в "позиціонну" війну марно.
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08.06.2022 09:19 Відповісти
на фоне всего происходящего, тяжело писать что - войны могло бы и не быть...
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08.06.2022 09:22 Відповісти
не думаю, війна була б все одно...
тварі би полізли, вони не могли не полізти - це було в повітрі і навіть не з початку цього року - з 2014го.
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08.06.2022 09:34 Відповісти
это конечно я не могу отрицать - но не выбери клована в 19м...\от этого места стоит и подумать...!\
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08.06.2022 09:42 Відповісти
Та хто знає...якби вони бачили силу, то може і не поспішали би.
Хотіли через політику пролізти, але мертвечук все завалив, а Зе боявся відверто москаль ні підігравати. Злякались , що рейтинги латентного совка падають і має приходити більш патріотична людина, тому і напали.
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08.06.2022 10:12 Відповісти
Грозный 2000
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08.06.2022 09:26 Відповісти
Тут їм не Сирія, тут їх дохне набагато більше, особливо чим далі вони подовжуюють свої логістичні лінії від власних кордонів, тим більше орків двухсотих на одного бійця ЗСУ.
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08.06.2022 09:31 Відповісти
..нажаль з їхнього боку гине лайно, злочинці, непотріб з усієї Московії, а з боку України гинуть найкращі..(
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08.06.2022 10:19 Відповісти
Я писав більше двох років тому: іде планомірне "розхвиськування" грошей на що-завгодно але не на зміцнення армії Щоб потім розвести руками і сказать: "Извините! Абараняться нечем! Нада капитулиравать!"
Так воно і вийшло-б - якби наш народ не "став дибки" І якби не допомога союзників! А "Блазень" з "блазенятами" готував Україну до капітуляції!
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08.06.2022 19:10 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.06.2022 10:18 Відповісти
А дороги,як - збереглись? Цілі?
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08.06.2022 11:02 Відповісти
 
 