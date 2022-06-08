ЗСУ успішно стримують штурм Сєверодонецька. Ворог знищує Лисичанськ. Є загиблі, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сєверодонецьк окупанти не контролюють. ЗСУ стримують ворожі наступи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про ситуація на Луганщині повідомляє очільник ОВА Сергій Гайдай.
"Черга руйнацій, на жаль, прийшла до Лисичанська. Ворог знищує "місто на горі". Вчора росіяни розстрілювали центральні районі Лисичанська, там загинув чоловік, а жінку було поранено - вона в лікарні у Чернівцях. Лисичанськ поступово стає подібним на обласний центр, його так само знищують, вцілілих будівель залишилося небагато. Наші воїни успішно стримують штурм в Сєвєродонецьку, бойові дії тривають. Так само і в Комишувасі - ЗСУ стримують рашистів", - йдеться у повідомленні.
Сергій Гайдай додав, що у Тошківці наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися біля Устинівки, але українські захисники відкинули окупантів.
За минулу добу на Донбасі відбито 11 атак ворога, знищено три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збито два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".
"Обстріли житлового масиву області з кожним днем тільки посилюються, орки гатять хаотично. Найбільші руйнації зафіксовано у Врубівці та Золотому - пошкоджено більше 25 будинків, вчора орки без зупину розстрілювали з артилерії ці населені пункти. У Сєвєродрнецьку внаслідок рашистського обстрілу днями вигоріла будівля місцевої станції "швидкої допомоги", - додали у Луганській ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
Я дивуюсь, чи наші керманичі не бачили що ворог робив в Сирії ?
Не готувались зовсім.
їм по вінту скока ваньків і техніки вони там покладуть - саме це вони і роблять.
вони будуть сунуться...
Російські окупанти телефонують жителям Авдіївки, питають адресу та кількість людей у будинку, а потім обстрілюють їх
Про це повідомила пресслужба Авдіївської міської військової адміністрації.
"Росіяни тероризують мешканців Авдіївки. І вигадали для цього новий спосіб, з яким раніше в нашому місті не доводилось стикатися. Телефонують з невідомого номеру, питають адресу та чи багато людей знаходиться у будинку (питають безпосередньо, так, ніби давні знайомі, та переживають за долю міста). Людина відповідає. Через кілька хвилин після дзвінка цей будинок накриває ворожа артилерія", - йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, у місті зафіксували вже кілька таких випадків.
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тварі би полізли, вони не могли не полізти - це було в повітрі і навіть не з початку цього року - з 2014го.
Хотіли через політику пролізти, але мертвечук все завалив, а Зе боявся відверто москаль ні підігравати. Злякались , що рейтинги латентного совка падають і має приходити більш патріотична людина, тому і напали.
Так воно і вийшло-б - якби наш народ не "став дибки" І якби не допомога союзників! А "Блазень" з "блазенятами" готував Україну до капітуляції!