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За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків, школу та дитсадок, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поліцейські зафіксували 11 ударів ворога. Окупанти обстріляли 7 населених пунктів і поранили мирних жителів. Поліцейські зібрали докази воєнних злочинів РФ.

Про це звітують у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків, школу та дитсадок, - Нацполіція 01

"Російські війська били по населених пунктах – Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, Торецьк, Очеретине, Ласточкине, Нью-Йорк. Ворог вів обстріли з ракетних установок, артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню "Град". Руйнувань зазнали 43 цивільних об’єкти: 31 житловий будинок, школа, дитячий садок, підприємство, адмінбудівля, гуртожиток, лінія електропередач тощо", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 7 червня на Донеччині поранено 5 цивільних мешканців, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків, школу та дитсадок, - Нацполіція 02
За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків, школу та дитсадок, - Нацполіція 03
За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків, школу та дитсадок, - Нацполіція 04
За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків, школу та дитсадок, - Нацполіція 05
За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків, школу та дитсадок, - Нацполіція 06
За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків, школу та дитсадок, - Нацполіція 07
За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків, школу та дитсадок, - Нацполіція 08
За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків, школу та дитсадок, - Нацполіція 09
За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків, школу та дитсадок, - Нацполіція 10

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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У В А Г А!

Російські окупанти телефонують жителям Авдіївки, питають адресу та кількість людей у будинку, а потім обстрілюють їх

Про це повідомила пресслужба Авдіївської міської військової адміністрації.

"Росіяни тероризують мешканців Авдіївки. І вигадали для цього новий спосіб, з яким раніше в нашому місті не доводилось стикатися. Телефонують з невідомого номеру, питають адресу та чи багато людей знаходиться у будинку (питають безпосередньо, так, ніби давні знайомі, та переживають за долю міста). Людина відповідає. Через кілька хвилин після дзвінка цей будинок накриває ворожа артилерія", - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, у місті зафіксували вже кілька таких випадків.
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08.06.2022 10:15 Відповісти
А де відповідь по кацапськім населеним пунктам? Схоже, що українське керівництво соромиться завдавати ударів по своїх російських друзях(((:
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08.06.2022 10:54 Відповісти
если идиоты, то пусть рассказывают(сдают) по телефону и адрес и сколько проживают
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08.06.2022 11:14 Відповісти
Несут "руське мирмир" во всей его красе.,как и хотели колоборанты.После того как от Донбасса останется вызженная земля,пусть лугандонцы вспомнят как им ужасно жилось с бандеровцами до 2014 года и про то как они за колбасу и масковскiе пенсии уничтожили свой ,один из самых багатых регион Украины.
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08.06.2022 11:16 Відповісти
Ось що таке "русский мир "навіть нацисти в другу світову такого не робили і є бидло на Донбасі що підтримує цю орду.
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08.06.2022 12:13 Відповісти
 
 