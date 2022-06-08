За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків, школу та дитсадок, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поліцейські зафіксували 11 ударів ворога. Окупанти обстріляли 7 населених пунктів і поранили мирних жителів. Поліцейські зібрали докази воєнних злочинів РФ.
Про це звітують у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські війська били по населених пунктах – Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, Торецьк, Очеретине, Ласточкине, Нью-Йорк. Ворог вів обстріли з ракетних установок, артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню "Град". Руйнувань зазнали 43 цивільних об’єкти: 31 житловий будинок, школа, дитячий садок, підприємство, адмінбудівля, гуртожиток, лінія електропередач тощо", - йдеться у повідомленні.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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Російські окупанти телефонують жителям Авдіївки, питають адресу та кількість людей у будинку, а потім обстрілюють їх
Про це повідомила пресслужба Авдіївської міської військової адміністрації.
"Росіяни тероризують мешканців Авдіївки. І вигадали для цього новий спосіб, з яким раніше в нашому місті не доводилось стикатися. Телефонують з невідомого номеру, питають адресу та чи багато людей знаходиться у будинку (питають безпосередньо, так, ніби давні знайомі, та переживають за долю міста). Людина відповідає. Через кілька хвилин після дзвінка цей будинок накриває ворожа артилерія", - йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, у місті зафіксували вже кілька таких випадків.
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