У Запорізькій ОВА показали наслідки чергового обстрілу Гуляйполя росіянами. ФОТОрепортаж

Місто Гуляйполе продовжує потерпати від обстрілів російських окупантів. Фіксуються численні руйнування.

Про е повідомлили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 7 червня, населений пункт зазнав чергової атаки з боку рашистів. Руйнувань зазнали багато цивільних об’єктів. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.





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