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У Запорізькій ОВА показали наслідки чергового обстрілу Гуляйполя росіянами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Місто Гуляйполе продовжує потерпати від обстрілів російських окупантів. Фіксуються численні руйнування.

Про е повідомлили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

У Запорізькій ОВА показали наслідки чергового обстрілу Гуляйполя росіянами 01

"Вчора, 7 червня, населений пункт зазнав чергової атаки з боку рашистів. Руйнувань зазнали багато цивільних об’єктів. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.


У Запорізькій ОВА показали наслідки чергового обстрілу Гуляйполя росіянами 02

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У Запорізькій ОВА показали наслідки чергового обстрілу Гуляйполя росіянами 03
У Запорізькій ОВА показали наслідки чергового обстрілу Гуляйполя росіянами 04
У Запорізькій ОВА показали наслідки чергового обстрілу Гуляйполя росіянами 05
У Запорізькій ОВА показали наслідки чергового обстрілу Гуляйполя росіянами 06
У Запорізькій ОВА показали наслідки чергового обстрілу Гуляйполя росіянами 07
У Запорізькій ОВА показали наслідки чергового обстрілу Гуляйполя росіянами 08
У Запорізькій ОВА показали наслідки чергового обстрілу Гуляйполя росіянами 09
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хватит насильно эвакуировать сепарню в Запорожье
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08.06.2022 11:15 Відповісти
От, до речі, був колись у Гуляйполі на Махно-фесті Донія, так серед місцевих жителів дійсно багато вати, яка Махна терпіти не може. Ходили там і носом крутили!
Хоча і у Запоріжжі на жаль сєпарні вистачає...
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08.06.2022 11:23 Відповісти
В Гуляйполе нет ваты, от слова совсем. Иначе бы сдали бы его как Пологи и Токмак. А по поводу Махна-действительно много жителей считают его бандитом. Но Махно не был никогда украинским националистом и воевал с Петлюрой. Отношение к батьке не является показателем ватности
Можно его не любить , но быть за Украину. Так что вы это зря
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08.06.2022 11:48 Відповісти
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08.06.2022 11:15 Відповісти
сочинская обезяна до катастрофы довела
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08.06.2022 11:17 Відповісти
Запорізька ОВА, не відлякувайте інвесторів!
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08.06.2022 11:16 Відповісти
 
 