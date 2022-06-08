У Запорізькій ОВА показали наслідки чергового обстрілу Гуляйполя росіянами. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Місто Гуляйполе продовжує потерпати від обстрілів російських окупантів. Фіксуються численні руйнування.
Про е повідомлили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 7 червня, населений пункт зазнав чергової атаки з боку рашистів. Руйнувань зазнали багато цивільних об’єктів. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
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Хоча і у Запоріжжі на жаль сєпарні вистачає...
Можно его не любить , но быть за Украину. Так что вы это зря