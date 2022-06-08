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Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Працівники ДБР у жовтні минулого року в одному із населених пунктів Донецької області виявили схований великий арсенал зброї та боєприпасів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.
За клопотанням слідчого ДБР, суд скасував арешт на ці речові докази. Вони будуть передані на потреби Збройних сил України. Зокрема було вилучено:
- десятки гранатометних пострілів;
- майже 180 реактивних протитанкових гранат різної модифікації;
- сотні ручних гранат;
- понад 56 тис. набоїв різного калібру та багато іншого.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
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Реєстрація: 05 червня 2022.
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