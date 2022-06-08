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Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Працівники ДБР у жовтні минулого року в одному із населених пунктів Донецької області виявили схований великий арсенал зброї та боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині 01

За клопотанням слідчого ДБР, суд скасував арешт на ці речові докази. Вони будуть передані на потреби Збройних сил України. Зокрема було вилучено:

  • десятки гранатометних пострілів;
  • майже 180 реактивних протитанкових гранат різної модифікації;
  • сотні ручних гранат;
  • понад 56 тис. набоїв різного калібру та багато іншого.

Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині 02

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Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині 03
Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині 04
Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині 05
Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині 06
Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині 07

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
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Понад 100 днів вагались кому передавати?? Чи нашим чи не нашим
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08.06.2022 11:37 Відповісти
А ваши це хто?
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08.06.2022 11:50 Відповісти
по слову "ваши", зрозуміло, що ти не наш і "паляниця" вимовити не зможеш... квадратна щелепа не позволить.
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08.06.2022 12:27 Відповісти
Вадим 275afc74

Реєстрація: 05 червня 2022.
Свіженький тупий трольок сплило на "ЦЕНЗОРІ"?
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08.06.2022 12:36 Відповісти
Папірці туди-сюди оформлювали. Бюрократам війна - х..ня, головне - маньоври
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08.06.2022 14:21 Відповісти
ГБР в октябре прошлого года обнаружили, а суд прикрывал говорите? и через 9 месяцев родили? ЗСУ понимает, что происходит.
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08.06.2022 11:52 Відповісти
І це все "добро" до цього часу зберігалось в якості "речових доказів"??? то напевне злочинця знайшли? чи інші злочинці(відомі) ховали боєзапас від ЗСУ в приміщені "речових доказів? чекали коли кацапи прийдуть, щоб їм і віддати....
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08.06.2022 12:24 Відповісти
подозреваю что ктото более адекватный чем зеленая шобла готовился не к шашлыкам в мае, а к нормальной территориальной обороне от кацапни. Но доблестная ДБР учуяла премии и победила "врага", вскрыв секретный склад
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08.06.2022 13:56 Відповісти
Мабуть ПС "позичили".
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08.06.2022 18:33 Відповісти
 
 