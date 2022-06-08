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Джонсона у Чернігові посвятили в козаки й нарекли Борисом Чуприною. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Чернігівська козацька громада Катерининської церкви ухвалила рішення про посвячення у козаки прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Грамоту, яка це посвідчує, відправлять у Лондон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

"Це наша шана та подяка цій видатній людині за те, що вона підтримувала Україну. Зверніть увагу, він в Інстаграмі підписується як Джонсонюк - це британське прізвище на український манер. Тож це не наша ідея, а він сам нам підказав, що треба робити", - розповів заступник гендиректора Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського Андрій Лісовий.

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Джонсона у Чернігові посвятили в козаки й нарекли Борисом Чуприною 01Джонсона у Чернігові посвятили в козаки й нарекли Борисом Чуприною 02

Він також пояснив, чому для нового козака обрали саме таке прізвище.

"Чому Чуприна? Бо ви бачите, що у нього на голові зачіска вільна, підкреслює його характер, підкреслює його волю. Прямо по обличчю видно, що це велика людина. То саме цю рису ми і хотіли підкреслити для того, аби в майбутньому, сказавши Борис Чуприна, всі знали за кого йдеться", - каже Лісовий.

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На пам’ять про посвячення у козаки київські майстри Дар’я Добрякова та Юрій Кутилов намалювали Бориса в образі "козака Мамая". Одна така картина залишиться в чернігівському музеї, іншу разом з грамотами відправлять до Лондона.

Джонсона у Чернігові посвятили в козаки й нарекли Борисом Чуприною 03

Це вже не перший випадок відзначення прем’єра Великої Британії на Чернігівщині. У кінці травня в Новгород-Сіверському запропонували перейменувати вулицю Рокоссовськогона честь Бориса Джонсона.

Джонсона у Чернігові посвятили в козаки й нарекли Борисом Чуприною 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+39
Чуприна будь здоров !
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08.06.2022 11:27
+35
Браво!
Козак Борис Чуприна боронить Україну із завзяттям, якому можна лише позаздрити!
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08.06.2022 11:28
+28
аааааааааааааааааааааабалдеть!!!
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08.06.2022 11:26
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аааааааааааааааааааааабалдеть!!!
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08.06.2022 11:26 Відповісти
Портрет гарний!

але, не вистачає обовязкового елементу картини "козак Мамай" - баклажки з горілкою 😊

Тай сам пан Борис стаканчика віски не цурається на вечірці
за що його тамошні сери та пери нещодавно чуть не побили у парламенті 😂
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08.06.2022 12:28 Відповісти
Не вистачає гіляки з повішеним москалем.
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10.06.2022 00:12 Відповісти
Враховуючи що Катерининська церква була побудована запорожцями на честь взяття фортеці Азова, можна припустити що це тонкий натяк на Таганрог і Ростов на Дону...
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08.06.2022 13:30 Відповісти
по Біблііі
НЕТ ПРОРОКА В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ
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08.06.2022 11:27 Відповісти
ПО НАДПИСИ НА ЗАБОРЕ - не читах дурацкую писсанинку
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08.06.2022 11:46 Відповісти
бог він тільки по мордовські розуміє ?
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08.06.2022 14:28 Відповісти
а тобі шо, шкода? Яхве такий божок, шо такого я ..... ну ок, путіну ще би побажав, але не більше. ну ще черчілю і батькові сталіна.
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08.06.2022 21:48 Відповісти
Чуприна будь здоров !
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08.06.2022 11:27 Відповісти
може родич?
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08.06.2022 11:47 Відповісти
вне всяких сомнений !!!
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08.06.2022 11:58 Відповісти
Джонсон - наша людина, але в козаки...
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08.06.2022 11:27 Відповісти
пропонуєте прямо в Гетьмани України?

пропозиція гарна!
тільки якщо королева відпустить з посади 😂
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08.06.2022 12:20 Відповісти
можна вважати це певного роду аналогом посвячення в лицарі за певні заслуги перед державою та суспільством.
Тим більше запорозькі козаки були центральною українською силою, яка боролась проти звільнення України з-під влади різних імперій, тому алюзія чудова.

Щоправда сам ритуал посвячення більше стосується західного лицарства, а не козаччини, але якби існувало щось на зразок нагородження козацькою шаблею за особливі заслуги, то було б чудово. І було б краще, якби існував певний централізований офіційний процес.
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08.06.2022 12:47 Відповісти
Думаєш - це "вперше"?

Шотландець в шароварах

Те, що козаки служили в армії французького короля, - факт досить відомий. А ось те, що серед самих запорожців одного разу виявився уродженець Шотландії - навряд чи. Та ще й який уродженець - Джон Пол Джонс, знаменитий авантюрист, який оголосив особисту війну Англії і став засновником військово-морського флоту США. В Україну його занесло в кінці XVIII століття, під час чергової російсько-турецької війни. Запорожці дуже тепло зустріли шотландця (мабуть, побачили споріднену душу), прийняли до своїх лав і навіть подарували йому справжні козацькі шаровари.

Відзначився в Очаківській кампанії коли воював пліч-о-пліч з запорожцями
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08.06.2022 13:51 Відповісти
Я так розумію, ваша ремарка стосується коментаря вище)

Цілком вірно. До речі, козаки були на хорошому рахунку у багатьох держав. Зокрема у французьких документах самі ж французи відкликаються про козаків як про взірцевих воїнів.

Стосовно шароварів - цікавий нюанс. У 18 столітті дуже зріс попит на Східну моду і, відповідно, східні віяння у зброї та одязі переймали не лише козаки, а й уся Європа - це був тодішній писк моди.
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08.06.2022 14:31 Відповісти
Не тобі, "манкурту", рішать - що нам робить! Краще про свій стосунок до України подумай!
Предок моєї матері в Україну прийшов у часи Хмельницького, у складі "полку литовського" (карателі "паспалитава рушення") А потім перейшов на бік козаків і отримав прізвище "Литвин" І воював добре - бо вижив і залишив по собі дітей Так і живе на Черкащині білорусько-український рід козаків Литвинів
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08.06.2022 13:33 Відповісти
Браво!
Козак Борис Чуприна боронить Україну із завзяттям, якому можна лише позаздрити!
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08.06.2022 11:28 Відповісти
Не рівня кізяку Вові Зеленому
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08.06.2022 12:14 Відповісти
не буде ж вава ізраїльський стріляти по братській території ,по росіянам українців йому не шкода хай луплять по ним Він в КОВІД-19 100 тис українців поклав і на війні ще в 10 разів покладе Ізраіль в цій війні ж на боці росії а чому маленький єврейський хлопчик має робити інакше
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08.06.2022 14:35 Відповісти
Как по мне то это уже как-то хрень. Искреннее спасибо Джонсону, но это похоже на выдавание хрюского гражданства депардье, и прочяя совковая пафосность
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08.06.2022 11:28 Відповісти
Там этого Депардье тоже в кАзаки посвящали. Согласен бредятина полнейшая.
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09.06.2022 09:48 Відповісти
Тоді вже не Чуприна, а Чупренюк. Як він в твіттері себе називає Boris Johnsonuk (хоча це закінчення означає всього лиш Юнайтед Кіндом)
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08.06.2022 11:28 Відповісти
Так, але "uk" також означає українську мову. Так що тут 2 в 1 зійшлось )
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08.06.2022 13:09 Відповісти
Гарно!
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08.06.2022 11:29 Відповісти
чего без воплей про Боба и мангерочков то?
ты что, еретик?
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08.06.2022 11:50 Відповісти
Трохи коломийок від Хавра.
"У Старій Маккейнівці превелике свято

Бо спіймало ТрО другого бурята

«Будемо тримати в клітці - глянь, які хороші! -

І показувать сусідам за великі гроші»

Імена отим бурятам вибрали дівчата:

Одного зовуть «Москва», іншого - «Саратов»

Розчесали їм хутро, пов'язали стрічки

І принесли попоїсти свіжої травички

У Борисо-Джонсовій, що понад горою,

Почали одраз сваритись лайкою дурною:

«Ми розводили бурятів на компост для рису,

Так вони все поламали і втекли до лісу»

Їй маккейнівець і каже: «Треба ж мати мізки.

То вони у тебе дикі, а у мене - свійські.

Я з тих обидвох бурятів виведу породу,

Щоб була від них якась користь для городу»

І з кацапів користь є, хоч воно й голота.

Можна ротою кацапів загатить болото

Лиш кадирівців - на гній, ними всі гребують,

Їх і кури не їдять, і свині гидують."
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08.06.2022 11:33 Відповісти
Браво Джонсон!!
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08.06.2022 11:34 Відповісти
Креативно!
Авторам ідеї респект!
Борису - подяка та побажання міцного казацького здоров'я!
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08.06.2022 11:35 Відповісти
Іронія долі ... Свого часу у козаки посвятили і Григорія Потьомкіна. І нарекли його (через кудлату перуку) - Грицько Нечоса.
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08.06.2022 11:37 Відповісти
Було таке.
Свого часу запорожці були писком моди при царському дворі Катьки проститки
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08.06.2022 12:32 Відповісти
Польські вельможі теж віддавали своїх синків "на вишкіл" до Січі. Але таємно - на Січі ніхто своїми прізвищами та іменами не користувався...
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08.06.2022 12:41 Відповісти
а фамилию Бори нах было менять.. такое конечно
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08.06.2022 11:45 Відповісти
Бо це посвята в козаки, при посвяті в козаки прізвище міняли і навіть імя, відки ж нас такі
прикольні фамілії є..
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08.06.2022 13:07 Відповісти
у мене викладач був Задависвічка
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08.06.2022 14:24 Відповісти
на фоне конечно капище, выставляет его как верящим в летающих мужичков с мечами.
тупо же.
на Невзорова еще надо - на фоне.... ну например Дурницы бокомродицкой(плюет и закуривает)
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08.06.2022 11:48 Відповісти
Джонсон переводится с английского как Иванов сын (сын Ивана) или на украинский манер Іванюк, Іванченко, Іванків, Іванишин, Іванчук...
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08.06.2022 11:59 Відповісти
Борис Чуприна? То часом не родич Тараса Чупринки?
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08.06.2022 12:02 Відповісти
Українці цінують добро та пам"ятають зло (зло, нажаль, - недовго)
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08.06.2022 12:06 Відповісти
Київраді вже пора би назвати вулиці іменами Байдена та Джонсона

Може петицію подати?
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08.06.2022 12:34 Відповісти
Какие молодцы - черниговские козаки.
Хочется, чтоб опубликовали грамоту.
Представляете? Если ему пожалуют титул сэра, то он будет Сэр-козак.
Звучит вполне музыкально.
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08.06.2022 13:27 Відповісти
Благослови, господи, Бориса Джонсона за его помощь Украине! Он сделал больше, чем малорос ZE за всё время своей каденции!
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08.06.2022 13:36 Відповісти
Точно підмічено, що Чуприна, бо він насправді вічно непричесаний і косматий )))
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08.06.2022 15:57 Відповісти
Боря супер.
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09.06.2022 12:01 Відповісти
А вулиця імені Бориса Джонсона звучить
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09.06.2022 14:16 Відповісти
В козаки приймають живих, а вулиці називають іменами тих, хто полишив цей світ. Борису Джонсону доброго здоров'я та довгих і звитяжних літ. Нехай козакує нам і британцям на радість, а ворогам на горе.
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09.06.2022 15:46 Відповісти
 
 