Джонсона у Чернігові посвятили в козаки й нарекли Борисом Чуприною. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Чернігівська козацька громада Катерининської церкви ухвалила рішення про посвячення у козаки прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Грамоту, яка це посвідчує, відправлять у Лондон.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
"Це наша шана та подяка цій видатній людині за те, що вона підтримувала Україну. Зверніть увагу, він в Інстаграмі підписується як Джонсонюк - це британське прізвище на український манер. Тож це не наша ідея, а він сам нам підказав, що треба робити", - розповів заступник гендиректора Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського Андрій Лісовий.
Він також пояснив, чому для нового козака обрали саме таке прізвище.
"Чому Чуприна? Бо ви бачите, що у нього на голові зачіска вільна, підкреслює його характер, підкреслює його волю. Прямо по обличчю видно, що це велика людина. То саме цю рису ми і хотіли підкреслити для того, аби в майбутньому, сказавши Борис Чуприна, всі знали за кого йдеться", - каже Лісовий.
На пам’ять про посвячення у козаки київські майстри Дар’я Добрякова та Юрій Кутилов намалювали Бориса в образі "козака Мамая". Одна така картина залишиться в чернігівському музеї, іншу разом з грамотами відправлять до Лондона.
Це вже не перший випадок відзначення прем’єра Великої Британії на Чернігівщині. У кінці травня в Новгород-Сіверському запропонували перейменувати вулицю Рокоссовськогона честь Бориса Джонсона.
Будь ласка, зачекайте...
але, не вистачає обовязкового елементу картини "козак Мамай" - баклажки з горілкою 😊
Тай сам пан Борис стаканчика віски не цурається на вечірці
за що його тамошні сери та пери нещодавно чуть не побили у парламенті 😂
НЕТ ПРОРОКА В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ
пропозиція гарна!
тільки якщо королева відпустить з посади 😂
Тим більше запорозькі козаки були центральною українською силою, яка боролась проти звільнення України з-під влади різних імперій, тому алюзія чудова.
Щоправда сам ритуал посвячення більше стосується західного лицарства, а не козаччини, але якби існувало щось на зразок нагородження козацькою шаблею за особливі заслуги, то було б чудово. І було б краще, якби існував певний централізований офіційний процес.
Шотландець в шароварах
Те, що козаки служили в армії французького короля, - факт досить відомий. А ось те, що серед самих запорожців одного разу виявився уродженець Шотландії - навряд чи. Та ще й який уродженець - Джон Пол Джонс, знаменитий авантюрист, який оголосив особисту війну Англії і став засновником військово-морського флоту США. В Україну його занесло в кінці XVIII століття, під час чергової російсько-турецької війни. Запорожці дуже тепло зустріли шотландця (мабуть, побачили споріднену душу), прийняли до своїх лав і навіть подарували йому справжні козацькі шаровари.
Відзначився в Очаківській кампанії коли воював пліч-о-пліч з запорожцями
Цілком вірно. До речі, козаки були на хорошому рахунку у багатьох держав. Зокрема у французьких документах самі ж французи відкликаються про козаків як про взірцевих воїнів.
Стосовно шароварів - цікавий нюанс. У 18 столітті дуже зріс попит на Східну моду і, відповідно, східні віяння у зброї та одязі переймали не лише козаки, а й уся Європа - це був тодішній писк моди.
Предок моєї матері в Україну прийшов у часи Хмельницького, у складі "полку литовського" (карателі "паспалитава рушення") А потім перейшов на бік козаків і отримав прізвище "Литвин" І воював добре - бо вижив і залишив по собі дітей Так і живе на Черкащині білорусько-український рід козаків Литвинів
Козак Борис Чуприна боронить Україну із завзяттям, якому можна лише позаздрити!
ты что, еретик?
"У Старій Маккейнівці превелике свято
Бо спіймало ТрО другого бурята
«Будемо тримати в клітці - глянь, які хороші! -
І показувать сусідам за великі гроші»
Імена отим бурятам вибрали дівчата:
Одного зовуть «Москва», іншого - «Саратов»
Розчесали їм хутро, пов'язали стрічки
І принесли попоїсти свіжої травички
У Борисо-Джонсовій, що понад горою,
Почали одраз сваритись лайкою дурною:
«Ми розводили бурятів на компост для рису,
Так вони все поламали і втекли до лісу»
Їй маккейнівець і каже: «Треба ж мати мізки.
То вони у тебе дикі, а у мене - свійські.
Я з тих обидвох бурятів виведу породу,
Щоб була від них якась користь для городу»
І з кацапів користь є, хоч воно й голота.
Можна ротою кацапів загатить болото
Лиш кадирівців - на гній, ними всі гребують,
Їх і кури не їдять, і свині гидують."
Авторам ідеї респект!
Борису - подяка та побажання міцного казацького здоров'я!
Свого часу запорожці були писком моди при царському дворі Катьки проститки
прикольні фамілії є..
тупо же.
на Невзорова еще надо - на фоне.... ну например Дурницы бокомродицкой(плюет и закуривает)
Може петицію подати?
Хочется, чтоб опубликовали грамоту.
Представляете? Если ему пожалуют титул сэра, то он будет Сэр-козак.
Звучит вполне музыкально.