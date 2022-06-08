УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8141 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 032 8
війна (56641) Миколаївська область (1828) обстріл (21178) Нацполіція (13940)

Росіяни завдали ударів по 5 населених пунктах Миколаївщини. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під обстрілами перебували місто Баштанка та села Калуга, Зелений Гай, Засілля і Мурахівка. Пошкоджено один багатоквартирний і шість приватних будинків, стадіон та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляють на сайті Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни завдали ударів по 5 населених пунктах Миколаївщини. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 01

"Упродовж минулої доби обстрілів зазнали п'ять населених пунктів Миколаївщини – правоохоронці документують наслідки чергових ворожих атак Під обстрілами перебували місто Баштанка та села Калуга, Зелений Гай, Засілля і Мурахівка. Пошкоджено один багатоквартирний і шість приватних будинків, стадіон та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Є загиблі та постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наші підрозділи міцно тримають позиції на Херсонщині та Миколаївщині. Знищений 1 безпілотник, - ОК "Південь"


Росіяни завдали ударів по 5 населених пунктах Миколаївщини. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 02
Росіяни завдали ударів по 5 населених пунктах Миколаївщини. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 03
Росіяни завдали ударів по 5 населених пунктах Миколаївщини. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 04

За добу 7 червня усі підрозділи поліції Миколаївщини відреагували на 464 повідомлення від громадян. Більшість із них стосувались воєнних злочинів.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
арахнофобию туда - китайцефилушка, а китай ведь как раз одобрил нападение орков.
смешно еще Лещенок оправдывает елдака и прочих - ..... готовились они, получается
показати весь коментар
08.06.2022 11:53 Відповісти
Походу и ПВО в Николаеве уже не осталось
показати весь коментар
08.06.2022 12:14 Відповісти
Там і не було здається. Але при наявності ППО обстріли градами з Херсона вони все одно не перехоплять(
показати весь коментар
08.06.2022 12:43 Відповісти
Ну какими градами, крылатыми ракетами и смерчами/ураганами
показати весь коментар
08.06.2022 12:57 Відповісти
VPN?
показати весь коментар
08.06.2022 12:48 Відповісти
Что за бред? Наибольшее урона наносят Баштанке и Николаеву! Основном "ураганами". О каком ПВО речь? Да был прилет ракеты в Новый Буг... Сбивают до 20%, это очень мало... Но чем? У нас нет с300, потому что оно кроет Киев. А "Осой" сбить ракеты не просто...Но все же сбивают!!!
показати весь коментар
08.06.2022 16:03 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2022 12:24 Відповісти
Земля тобі **** "стєкловатой"!
показати весь коментар
08.06.2022 12:44 Відповісти
 
 