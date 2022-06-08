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Захисники України нищать ворога із САУ Caesar, отриманих від Франції, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Збройні сили України вдячні народу та вищому військово-політичному керівництву Франції за допомогу і підтримку у боротьбі з російськими загарбниками.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ідеї свободи, рівності, братерства та сестринства, які були і є в осерді міцного кам’яного підмурів’я Французької Республіки, завжди були одними із наріжних каменів для українських воїнів та воїнок, які протягом століть виборювали незалежну, суверенну Україну", - заявили у Генштабі.

ЗСУ висловили вдячність народу Франції, президенту Емманюелю Макрону, прем'єр-міністру Елізабет Борн, парламенту Франції, міністру оборони Себастьєну Лекорню, начальнику Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералу армії Тьєрі Бюркару, міністру закордонних та європейських справ Франції Катрін Колонні.

Також читайте: Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині. ФОТО

Зазначається, що українські воїни-артилеристи добре освоїли французькі САУ на колісному шасі CAESAR й ефективно нищать ворога.

CAESAR - це самохідна артилерійська установка нового покоління, дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Захисники України нищать ворога із САУ Caesar, отриманих від Франції, - Генштаб 01
Захисники України нищать ворога із САУ Caesar, отриманих від Франції, - Генштаб 02
Захисники України нищать ворога із САУ Caesar, отриманих від Франції, - Генштаб 03
Захисники України нищать ворога із САУ Caesar, отриманих від Франції, - Генштаб 04
Захисники України нищать ворога із САУ Caesar, отриманих від Франції, - Генштаб 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+40
👍 Французьські ЗМІ пишуть, що ЗСУ знищило цезарями вже 80 одиниці техніки орків!
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08.06.2022 14:09
+24
Достойная пушка, самая большая дальность из всей ствольной артиллерии в мире, до 40 км. Их бі еще пару десятков и пусть Макарон хоть каждій день звонит путлеру
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08.06.2022 14:15
+23
Поговаривают, что ВСУ очень довольны Цезарями. САУ оказались даже лучше, чем ожидалось. Не знаю, на сколько правда, но слухи такие ходят.
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08.06.2022 14:13
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схожа на нашу ненароджену Богдану

хіба ні ?
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08.06.2022 14:08 Відповісти
"богдана" була мертвонароджена... на жаль.
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08.06.2022 14:18 Відповісти
чому
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08.06.2022 14:24 Відповісти
Тому що відсутні відповідні технології та можливості довести її до рівня Цезаря чи Арчера.
Тому вони і круті бо автоматичні, бо крута система прив'язки та наведення і т.п.
А Богдана це просто схожий концепт - колеса, ствол, на цьому їхня схожість закінчується.
Такі речі як Богдана, наш ВПК міг (до війни, зараз не факт що він взагалі існує) розробляти за принципом Туреччини. Спочатку локалізація чужого, потім повне виробництво чужого, потім, коли з'явиться відповідний інженерний склад, обладнання, досвід, культура виробництва, можно пробувати власний концепт. А ми по суті ніколи такого не виробляли і вирішили, а може?
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08.06.2022 14:29 Відповісти
ой *** локалізація чужого,так і бачу чергу з ти хто зібрався тут шось "локалізовувати",Богдана тому і з'явилась,що всі обісрані жлобили щось навіть продати,а про круту привязку та цифрове наведення,їбать як вам смозок засрали,прикинь у неї теж це є,бо вона теж розраховувалась на перспективу роботи з Ескалібурами,як що б хтось продав,єдине в
Богдані що не вийшло за межі концепції,то її автомат заряджання,досвід кажеш,а іменно її створення це і є досвід,відпрацювання косяків,але ж ви бидло встигли її засрати не давши навіть шансу,а тим часом вона гасить русню
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08.06.2022 14:38 Відповісти
Я ж не проти. Давайте йти таким шляхом, досягнемо такого самого результату, але не за 5 років, а за 25.
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09.06.2022 11:15 Відповісти
то її автомат заряджання?
Усього навсього? А ти знаєш що такий автомат ВПК не кожної країни здатний зробити? А якщо наш ніколи його самостійно не осилить? То що ж ми будемо мати, на папері "автомат" а у реаліях "гвинтівку Мосіна"?
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09.06.2022 11:30 Відповісти
Шлях довгий,але вірний.Це не значить,що зелегниди мали його з прокладання асфальту розпочати.
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08.06.2022 14:40 Відповісти
А що ти хочеш від зебіла почути? Може він визнає, що вся програма озброєння ЗСУ була зупинена Зеленським і його командою за прямою вказівкою *****? Ага, зараз...
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08.06.2022 14:30 Відповісти
Тому шо це український аналоговнєт.Не треба робити як русня - брати якийсь совковий хлам,пофарбувати його,присобачити туди якусь західну детать і казати що наша зброя краще всіх.
На виробництво якісної техніки потрібно купа грошей,часу,ресурсів і концентрації інженерів на квадратний метр.Україна просто не має таких можливостей.
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08.06.2022 14:34 Відповісти
ще один западофіл,нагадаю тобі ******* аналоГовнетний,що до 24го нам не спішили продавати ******* арту.максимум,древню і ***** не потрібну в Європі дану,ну і гвоздики з запасів країн бувшого ОВД,а по темі про "аналовнет" є що *********?
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08.06.2022 14:40 Відповісти
ля їй богу як русня - нашазброялучшевсєх,анало гов нет.

Пояснюю - щоб виготовити якісну зброю яка буде відповідати стандартам 2022 року,потрібно мати - гроші,час на дослідження,науковці,виробничі потужності.Так як грошей немає,більшість науковців виїхали за кордон,часу з 2014 року було явно недостатньо а всі виробничі потужності по виробництву артилерії розміщувалися в РФії то можна зробити простий висновок - УКРАЇНА НА ДАНИЙ МОМЕНТ НЕ В ЗМОЗІ ВИРОБИТИ ЯКІСНУ АРТИЛЕРІЮ СВОЇМИ СИЛАМИ.

Краще взяти приклад в поляків які зробили свій КРАБ на основі південнокорейської гаубиці і британської зі своїми особливостями.Но нам тут порохоботва буде розказувати яке у нас аналоговнєтноє оружиє краще всіх.Смішно)
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08.06.2022 15:28 Відповісти
пояснюю тобі довбодятлу ще раз,якщо ***** НЕ РОБИТИ,то ніколи нічого не вийде
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08.06.2022 23:44 Відповісти
Україна має набагато більше можливостей,ніж ти собі можеш уявити.Для виробництва озброєнь потрібно в першу чергу бажання і усвідомлення,що за все роз3,14здяйство керівників заплачено життями українців.
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08.06.2022 14:46 Відповісти
це тобі в роддомі повитуха сказала,коли тебе побачила,ще один іксперд
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08.06.2022 14:26 Відповісти
мертвонародженими стали ті 73% придурків що вибрали цю владу і президента. Я впевнений при належному фінансуванню та належному кураторстві того ж Турчинова все то довели би до рівня Цезаря або краще. Навіть кілька дослідних зразків ракет Нептун що по суті так і не пройшли внаслідок блокування ракетних програм всіх випробувань, вразили флагман кацапського флоту...Потенціал для створення ********* озброєння у нас був якби не зрадники яких самі ж і вибрали
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08.06.2022 14:56 Відповісти
САУ «Богдана» розроблена на виконання технічного завдання, підготовленого фахівцями Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України. Новий проект фінансується в рамках державного оборонного замовлення. Розробник САУ - Краматорський завод важкого верстатобудування. Саме краматорськими підприємствами розроблено та виготовлено усі ключові компоненти артчастини системи «Богдани», включно зі стволом самої нової гаубиці. До кооперації залучено близько 10 оборонних компаній. Остаточні підтверджені характеристики самохідної «Богдани» калібру 155 мм будуть відомої лише після завершення державних випробувань цієї нової артилерійської системи[18].

Станом на початок жовтня 2019 року був виготовлений перший зразок системи, який успішно пройшов ходові випробування та здійснив перші тестові постріли. Але через відсутність вітчизняних снарядів потрібного калібру заводські випробування не були завершенні. Очікується, що основна частина робіт буде завершена до середини 2020 року[19].

ВОПРОС - ПОЧЕМУ ПРИ генерал-фельдмаршальком-генералисимусе пианинно шашлычно-шаурмячно-офшорно-асфальтных войск не было продолжено испытание с ускорением процесса принятия на вооружение и закупки для ВСУ?
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08.06.2022 14:57 Відповісти
схоже, ви - не інженер.........
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08.06.2022 15:03 Відповісти
Красавчики❤️💙💛👍👍👍✊✊✊‼️✌🏼✌🏼✌🏼🙏🙏🙏
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08.06.2022 14:33 Відповісти
В принципе и все пушки и танки издалека похожи. У Богданы главное преимущество - мы можем их делать сами. Даже боеприпасы к ним и систему автоматического заряжания. На дворе июнь 22 года... В августе 18 первый образец уже проходил первые испытания... Дилжитализация и дорогостроизация все схавало в пустоту.
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08.06.2022 14:41 Відповісти
Зараз вони продовжують вкладати гроші у асфальт, замість зброї.
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08.06.2022 15:28 Відповісти
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08.06.2022 16:03 Відповісти
Хіба що зовні. Хоча може для вас не має значення як САУ працює, куди влучає... Тоді схожесть з Богданою вражаюча)))
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08.06.2022 18:29 Відповісти
ой песик далі скавчих,а ти звідки знаєш як стріляє Богданап,свіч
чку тримав ********?
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08.06.2022 23:45 Відповісти
👍 Французьські ЗМІ пишуть, що ЗСУ знищило цезарями вже 80 одиниці техніки орків!
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08.06.2022 14:09 Відповісти
И это только при калибровке прицелов! 💢
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08.06.2022 14:44 Відповісти
Краса! Потужні гармати знищують русню. Чим більше дохлих кацапів - тим краще)
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08.06.2022 14:09 Відповісти
Стєсняюсь спросіть - а нахіба вони так кучкуються? Щоб можна було накрити оптом? Начебто, ******* засоби зв'язку й навігації дозволяють злагоджено вести вогонь по одній цілі з різних локацій.
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08.06.2022 14:11 Відповісти
Це фото з навчального полігону. Вважаєте, що варто засвічувати бойові позиції в ЗМІ?
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08.06.2022 14:26 Відповісти
так, якщо він з них стріляв тиждень тому, то чому ні
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08.06.2022 14:33 Відповісти
Хорошо но пока мало
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08.06.2022 14:13 Відповісти
Поговаривают, что ВСУ очень довольны Цезарями. САУ оказались даже лучше, чем ожидалось. Не знаю, на сколько правда, но слухи такие ходят.
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08.06.2022 14:13 Відповісти
Достойная пушка, самая большая дальность из всей ствольной артиллерии в мире, до 40 км. Их бі еще пару десятков и пусть Макарон хоть каждій день звонит путлеру
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08.06.2022 14:15 Відповісти
Коли він звонить- він бажає зробити приємне шмарклі.
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08.06.2022 14:25 Відповісти
так, такий ствол може закинути ескалібур на 70!
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08.06.2022 14:31 Відповісти
Самохідна артилерійська установка "Богдана" українського виробництва все ближча до прийняття на озброєння Збройними силами України. У межах відомчих випробувань МОУ "Богдана" успішно здійснила стрільби, під час яких було здійснено 450 пострілів на дальність 42 км. Про це 26 січня інформує Defense Express

угу угу,самий що не є аналоговнєт))) Аще про це мабуть не в курсах німаки і шведи з їх гаубицями)))
я тобі взагалі зараз страшну "тайну" відкрию,що так валять усі 52 каліберні 155ки))) тому що СТАНДАРТ,але тут лудці так радіють,ніби вчора з дерева злізли)))
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08.06.2022 14:44 Відповісти
Не все вирішує не калібр і довжина ствола. Все вирішує якість ствола, ідентичність набоїв (в совку з цим було просто дупа), бортова система позиціонування, бортова система відновлення прицілу, бортова метео-станція, бортовий радар що вимірює швидкість випущеного снаряду тощо.

Наприклад, у М777 є інерціальна система відновлення прицілу, бортовий балістичний комп'ютер та бортовий GPS. В результаті - в неї прізвисько "снайперська". Бо вона з такими системами - реально снайперська та дуже невибаглива до обслуги. І все це - з'явилося більше 20 років тому та обкатане та пройшло випробування в надцяти реальних застосуваннях (війнах).

Тож, звісно, можна надрочувати скільки завгодно на можливу Богдану, але навіть за 100% успішного просування Богдани через наші бюрократичні перепони та прийняття на озброєння, в 2022 році реально набагато краще мати замість Богдан - гаубиці M777 та FH70. Так, дорого. Але я краще півжиття буду віддавати кредит за M777, ніж у хлопців буде гірша зброє.

І так, це не означає, що не треба просувати Богдану паралельно. Бо значно краще мати 200 штук M777 та 200 штук Богдан. Ніж взагалі нічого, як було 24.02.2022...
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08.06.2022 17:41 Відповісти
*******,замість уніфікаціїї давайте насремо купку різних систем,мало совка.де тільки 152х арт було по три буксируємої та самохідної,досі їбемось з цим зоопарком...
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08.06.2022 23:47 Відповісти
Да, таких бы "макарон" нам побольше б дал Макрон! ✔️
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08.06.2022 14:46 Відповісти
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08.06.2022 14:16 Відповісти
Франция и другие страны Европы всегда были хорошими ,
кроме дикой орды из мухосранска и его , совершенно , обезумевшего
фюрера и мелкой мрази , ху@ ла 😡
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08.06.2022 14:33 Відповісти
Подивився Мілітарний "про 777" і зрозумів, що оце, що нам із арти союзники дали, це по суті і є уся наша "жива" арта...(
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08.06.2022 14:20 Відповісти
Такі гарнюні, тільки мало.
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08.06.2022 14:21 Відповісти
Нищать-нищать...
Але для ЗСУ їх потрібно у ДЕСЯТЬ РАЗІВ БІЛЬШЕ!
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08.06.2022 14:22 Відповісти
Это да❗200-300 САУ этих и немецких было бы аргументом☝
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08.06.2022 14:26 Відповісти
Воно то так, але людоньки кожного дня нищать кількадесят танків та декілька сотень ворогів. Цей кожен крок дуже важливий для всіх нас для шляху до перемоги.
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08.06.2022 14:45 Відповісти
а їх тупо не існує стільки скільки хочеться
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08.06.2022 23:49 Відповісти
Ave, Caesar, morituri te salutant або Ave, Imperator, morituri te salutant
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08.06.2022 14:24 Відповісти
Остров Змеиный сможет достать?
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08.06.2022 14:26 Відповісти
Острів Змііний зможе дістати , дивлячись звідки бахнути
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08.06.2022 14:36 Відповісти
ипануть тем цезарем с

дельты Дуная
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08.06.2022 14:49 Відповісти
Остров Змеиный расположен в северо-западной части Черного моря, примерно в 37 километрах от побережья к востоку от дельты Дуная
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08.06.2022 14:50 Відповісти
пакет Смерча, дешево і сердито)))
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08.06.2022 23:50 Відповісти
У Франції проходили підготовку 40 українських воїнів, щоб стріляти з тих гаубиць.
На жаль, Україна, з ЇЇ безмежним потенцілом, на 8-му році війни не спромоглася запустити свої гаубиці-богдани.

До речі, це і ВАША вина, на все забивші шашличники, що як несамовиті шастатли по закордонам-туреччинам-занзібарам.
Навіть сраного окопного перископа, який клепає китай, в Україні не дістати.
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08.06.2022 14:26 Відповісти
Якби всього за один рік гроші з "великого будівництва" пішли на закупівлю САУ "Цезар" їх зараз було б у ЗСУ- 1 0 0 0 штук!
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08.06.2022 14:27 Відповісти
Це точно 😠
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08.06.2022 14:34 Відповісти
Обычный бред. Во первых их за 20 лет произвели менее 300 шт. То есть в среднем по 15 САУ в год. А во вторых у западных стран-производителей с 2014 года был запрет на продажу военной техники и военных технологий Украине.
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08.06.2022 15:14 Відповісти
Їх всього до двох сотень по всьому світу.
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08.06.2022 15:19 Відповісти
ЯК можна на 8-му році війни в Україні не мати достатньо броніків, касок, наколінників і інших військових "гаджетів"? ЯК??????
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08.06.2022 14:38 Відповісти
France2 про гармашів на САУ Caesar
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08.06.2022 14:51 Відповісти
Ви тут Макрона обзиваєте, що часом дурниці говорить. А головне не те, що базікає, а те, що робить. Французькі САУ CAESAR уже на всю силу працюють в Україні. А Залужний ще й промоутер хороший. Запросив знімальну групу з телеканалу France2 (про інших не чув) і влаштував їм дещо ризикований, але красивий перформенс. Самохідні гаубиці швидко виїхали на позиції неподалік фронту, прицільно відстрілялися, знищили ворожу техніку й за лічені хвилини покинули позиції, звідки терміново прибрали й журналістів. Для ******** гаубиць із зовсім іншою системою наведення ставати в бойову лінію зовсім не потрібно. Але хлопці ж розуміють, що для ТВ має значення картинка й у цьому також підіграли.

А вже опісля розповіли, що 18 французьких "Цезарів" за короткий час після прибуття в Україну ні дня не стояли десь на складах, а вже встигли знищити 80 одиниць рашистської артилерії. І це дані ще десь до 4-5 червня.
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08.06.2022 16:17 Відповісти
Така,як наша "Богдана", але нарід 73% вибрав зрадників і вони САУ "Богдана" закатали в асфальт, щоб вона не вбивала ворога. А це називається рманські домовленності.
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08.06.2022 16:59 Відповісти
"Цезарь", "Богдан"....
Вот что нужно просить :
Самая быстрая гаубица в мире - САУ Archer
https://www.youtube.com/watch?v=nhJoTtj1Q_E
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09.06.2022 10:41 Відповісти
 
 