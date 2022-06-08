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Ідентифіковано вже 9 російських катів, що влаштували підвал смерті в Ягідному на Чернігівщині, - Венедіктова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ, Нацполом та ДБР встановлено вже 9 військовослужбовців збройних сил РФ, причетних до звірств в Ягідному. Всім їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

Ідентифіковано вже 9 російських катів, що влаштували підвал смерті в Ягідному на Чернігівщині, - Венедіктова 01

"Моторошний березень окупації. Загарбники вигнали мешканців Ягідного з укриттів. Людей змушували роздягатись надворі на морозі – шукали патріотичні тату та військову білизну. А в їхніх домівках під час так званих "обшуків" російські військові вимітали пральні машини, телевізори, мікрохвильовки, електрочайники. У селян відбирали мобільні телефони, погрожуючи, що якщо виявлять приховані, кожного 5-го чоловіка стратять.

Окупанти зігнали більше 300 людей в тісний підвал сільської школи. В освітньому закладі був облаштований російський штаб, тож цивільні стали їхнім "живим щитом" - гарантією ненападу. Наймолодшому бранцю було 1,5 місяці, найстаршому - 93. Всього в підземеллі було 77 дітей", - йдеться у повідомленні.

Ідентифіковано вже 9 російських катів, що влаштували підвал смерті в Ягідному на Чернігівщині, - Венедіктова 02

Ідентифіковано вже 9 російських катів, що влаштували підвал смерті в Ягідному на Чернігівщині, - Венедіктова 03

Венедіктова зазначила, що, людей "насильно утримували в нелюдських умовах: тіснота і задуха, цілковита темрява, голод і спрага, повна антисанітарія". Через це у підвалі з 9 по 28 березня померли 10 цивільних мешканців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано військовослужбовця 37-ї бригади ЗС РФ Дабаєва, причетного до вбивства цивільного, мародерства та імітації страти під час окупації на Київщині, - Венедіктова. ФОТО

Ідентифіковано вже 9 російських катів, що влаштували підвал смерті в Ягідному на Чернігівщині, - Венедіктова 04
Ідентифіковано вже 9 російських катів, що влаштували підвал смерті в Ягідному на Чернігівщині, - Венедіктова 05

"Також в цей час у Ягідному російськими військовими було вбито ще 17 осіб. Реєстр смертей полонені мешканці вели прямо на стіні підвалу. Ховати менше п’яти небіжчиків російські військові не дозволяли. За порушення цієї заборони відкривали вогонь по цивільних, від якого люди мусили ховатися у викопаних могилах", - додала Генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано 90 російських військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини в Україні, – Венедіктова

 Докази причетності до злочинів зібрано щодо: Сиин-оол Суван - командир відділення 1 мінометного взводу мінометної батареї ВЧ 55115 РФ, Айгарим Монгуш - рядовий 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ, Назити Монгуш - сержант 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ, Ересу Ооржак - єфрейтор 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ, Аріан Хертек - рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ, Саян Хомушко - рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ, Іван Ооржак - військовослужбовець 3-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ, Чаян Чинан – військовослужбовець 2-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ,Кежік-оол Шактар-оол – військовослужбовець 1-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.

Ідентифіковано вже 9 російських катів, що влаштували підвал смерті в Ягідному на Чернігівщині, - Венедіктова 06
Ідентифіковано вже 9 російських катів, що влаштували підвал смерті в Ягідному на Чернігівщині, - Венедіктова 07
Ідентифіковано вже 9 російських катів, що влаштували підвал смерті в Ягідному на Чернігівщині, - Венедіктова 08
Ідентифіковано вже 9 російських катів, що влаштували підвал смерті в Ягідному на Чернігівщині, - Венедіктова 09
Ідентифіковано вже 9 російських катів, що влаштували підвал смерті в Ягідному на Чернігівщині, - Венедіктова 10
Ідентифіковано вже 9 російських катів, що влаштували підвал смерті в Ягідному на Чернігівщині, - Венедіктова 11
Ідентифіковано вже 9 російських катів, що влаштували підвал смерті в Ягідному на Чернігівщині, - Венедіктова 12
Ідентифіковано вже 9 російських катів, що влаштували підвал смерті в Ягідному на Чернігівщині, - Венедіктова 13
Ідентифіковано вже 9 російських катів, що влаштували підвал смерті в Ягідному на Чернігівщині, - Венедіктова 14
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Топ коментарі
+43
Опять срань бурятская. Нашествие монголоидов на Киевскую Русь, как и тысячи лет назад.
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08.06.2022 16:19
+27
буряти кровні вороги Українців, що що а цей народ точно буде знищено
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08.06.2022 16:20
+25
Это грёбаная монгольская орда, какой московия всегда и была
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08.06.2022 16:34
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Какие светлые лица.
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08.06.2022 16:17 Відповісти
Ру卐卐ие витязи.
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08.06.2022 16:58 Відповісти
Орки- чурки
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08.06.2022 16:19 Відповісти
это не чурки,это оолы..
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08.06.2022 16:24 Відповісти
Это грёбаная монгольская орда, какой московия всегда и была
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08.06.2022 16:34 Відповісти
Опять срань бурятская. Нашествие монголоидов на Киевскую Русь, как и тысячи лет назад.
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08.06.2022 16:19 Відповісти
Це тувинці! "Ооол" - родовий додаток до їх імен та прізвищ Це як "шляхта" у поляків білорусів і українців
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08.06.2022 16:29 Відповісти
ООЛ, це просто сын.
Сын такого-то.
Шойгу Сэркек оол Кужугет.
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08.06.2022 16:44 Відповісти
БеняДиктова, з цими покидьками і після війни можна розбираись. Досить замилювати людям очі цими недолугими справами.
У мене запитання, коли ти почнеш так активно розбиратись з місцевими колаборантами та агентами впливу, причому на неокупованих територіях можна почати це робити? Як на мене, то для на сьогодні для перемоги це більш важливо.
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08.06.2022 16:19 Відповісти
буряти кровні вороги Українців, що що а цей народ точно буде знищено
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08.06.2022 16:20 Відповісти
І хто ж цим буде займатися за 8000 км. звідси?
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08.06.2022 16:48 Відповісти
Китайці , вони їх ненавидять так само, як і ми .
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08.06.2022 17:31 Відповісти
можна інфу про це ...
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08.06.2022 17:57 Відповісти
Китайці? 40% населення Китаю складали саме буряти, не знаю скільки зараз, але так само чимало, ще якийсь відсоток монголів. Ненавидять, щоб не часом.
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09.06.2022 11:10 Відповісти
кацапи косоокі
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08.06.2022 16:20 Відповісти
****** косоокі. Вважаю, що ви своєю смертю не здохнете.
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08.06.2022 16:21 Відповісти
Каіє мєрзскіє атвратітєльниє рожі бурятскіх ублюдков...
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08.06.2022 16:23 Відповісти
От і тувинці "засвітилися" Земляки "главнага аленевода"
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08.06.2022 16:25 Відповісти
это тувинцы,тыва,кызыл..
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08.06.2022 16:28 Відповісти
Тива: шаманізм,націоналізм,алкоголізм

https://youtu.be/6CJrIhsR23I
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08.06.2022 16:46 Відповісти
тувинские мрази
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08.06.2022 16:30 Відповісти
вузькожопі ординсці! це і є корінне населення рф
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08.06.2022 16:34 Відповісти
Сжечь всех, живьём.
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08.06.2022 16:36 Відповісти
Фу, бурят нєкрасівий!!! Яка ж гидка нація!
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08.06.2022 16:41 Відповісти
Попробуй теперь достань. Бабло собирать надо не малое. Тогда завалят всех. По месту жительства.
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08.06.2022 16:42 Відповісти
Сусіда син повернувся в Чернігів учора Два тижні тому на північ від Чернігова (у Городнянському районі) місцеві "напівтериторіали-напівпартизани" дрон запустили Облітав лісовий масив А на поляні - "гобліни" Шестеро Хлопці під"їхали, тихенько підійшли Дивляться - "русский с глазом узким" Перестріляли Забрали автомати і магазини з патронами Документів нема Покинули "жмурів" та й пішли На машині не під"їдеш - ліс і болотянка А тягти півтора кілометри до машини - "та ну нах!" Вовки з лисицями підчистять! І таке - по всій Чернігівщині!
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08.06.2022 17:20 Відповісти
Знайдемо усіх. Без винятку. Усіх до одного до їхніх праотців
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08.06.2022 16:44 Відповісти
рассєянці ізбучі
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08.06.2022 16:44 Відповісти
К тобы орал за русиш мир , но только не эти ****** . Вот что значит в руках оружие против безоружного беззащитного. Вот кого в плен не брать так это метровых мразей рыгать тянет смотря на это чмо.....Бедные люди, слов нет..
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08.06.2022 16:45 Відповісти
3.14здоглазі...Бачиш плоску морду-бий.Біосміття.
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08.06.2022 16:52 Відповісти
Якась монголо-татарська навала.....
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08.06.2022 16:58 Відповісти
Азиаты... Отсюда и жесткость, и изощренный садизм, и отсутствие эмпатии. Не брать в плен ВООБЩЕ косоглазых. Только видишь тварь узкопленочную, сразу вали.
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08.06.2022 16:59 Відповісти
Відсутність емпатії в азіатів...

Я думав це тільки мені здається що у них якось по альтернативному працюють дзеркальні нейрони.

До речі на чому, на яких прикладах базується ваше твердження про відсутність емпатії в усіх азіатів?
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08.06.2022 19:36 Відповісти
Китайці такі ж жорстокі як й бурято-тувінци-якути. Через це Захід до них ставиться з побоюванням. Про "подвиги" японців під час другой світової до сих пір ходять легенди. А русня всю цю азію несе у Європу, бо вони самі ординці, а не славянє.
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08.06.2022 20:14 Відповісти
русскіє етнічні звірствують не меньше ще й вихваляються в соцмережах, вони вважають що садизм це самоє то, по-перше вони це ******* і ніколи від того не втомлюються, поки не здохнуть, по-друге їх всі будуть боятися.
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09.06.2022 11:15 Відповісти
а до 1944 року Тува була ще незалежною країною...
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08.06.2022 17:07 Відповісти
Дивно, однак у цій кримінальній відсутні інші головні персонажі, які три місяці до війни розповідали нам про шашлики і про те що американці нагнітають істєрію замість того аби готуватися до війни і вивозити дітей у тил.
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08.06.2022 17:10 Відповісти
то була велика Зе політика. І за це його до криміналу притягнути не вдасться.
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08.06.2022 18:27 Відповісти
Паноприкум. амебы освобождали украинцев от нацизма. и продвигали руский православный мир. дружба народов во всей красе.
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08.06.2022 17:17 Відповісти
фото Зе не побачив
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08.06.2022 17:30 Відповісти
чурки 👎.. ****
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08.06.2022 19:01 Відповісти
Чурки плоскомордые!!!!!
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08.06.2022 19:24 Відповісти
Маю надію що наші коли будуть карати гоблінів слідів не залишать. Треба вчитись на їх помилках.
А личинки цих виродків мають здохнути в точності як жертви цих гоблінів.
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08.06.2022 19:32 Відповісти
треба своїх дітей народжувати і вчити з малечка історії, мові, володінню зброєю, надаванню медичної допомоги, щоб вони не сиділи перед компом не заробляли сколіоз і запалення простати, коли подорослішають, щоб не брали до уваги цю солодку дурню від ліваків про гендерну революцію, і решта гівна, яке має на меті зменьшити популяцію. Нам немає чого зменьшувати, нас і так по всіх війнах вже в рази меньше стало ніж було. А чужі діти, ми немаємо до того нічого, там вже як Бог розсудить. Головне своїх зберегти.
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09.06.2022 11:19 Відповісти
Одні буряти. Дика орда (йдіть у дупу миротворці-Арестовичі)
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08.06.2022 20:00 Відповісти
Бурято-ордынцы- тувинцы это конечно звери, но приказы им давали русскэ швайнэ
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08.06.2022 20:09 Відповісти
етнічні русскіє нічим не краще. Навіть гірше, бо можуть мімікрувати під українців, що власно вже й роблять овсяннікова, невзоров, зараз і у гіркіна якісь українські корені вилізуть. І ми всіх примемо, ми ж добрі, милосердні віслюки. Чи може все ж таки ні?
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09.06.2022 11:21 Відповісти
Виродки косоокі.
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08.06.2022 20:13 Відповісти
дикое первобытное племя.
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09.06.2022 01:47 Відповісти
**** чуркотня ******,порубать на куски мачетой и скормить собакам
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09.06.2022 08:21 Відповісти
Ай да венедиктова, ай да молодєц! тільки буряти там були? тільки буряти катували? а русскіє значить в сторонці стояли. Вже відбілюють, мовляв, то буряти садисти, ну там може путін ще, а русскіє єто другоє.
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09.06.2022 11:24 Відповісти
Можна замурувати їм ноги у цемент і залишити на березі моря під час припливу.
Коли будуть повільно помирати, то будуть згадувати все що накоїли і все своє
нікчемне життя
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09.06.2022 14:21 Відповісти
 
 