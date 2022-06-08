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Затримано жительку Житомирщини, яка передавала ворогу розвіддані про українських військових, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

СБУ затримала агентку військової розвідки РФ, яка передавала ворогу розвіддані про українських захисників у Житомирській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Затримано жительку Житомирщини, яка передавала ворогу розвіддані про українських військових, - СБУ 01

За даними слідства, затриманою є жителька одного із сіл Житомирщини. Співробітник підрозділу розвідки ЗС РФ "примітив" жінку у заборонених в Україні соцмережах. Там вона висловлювала агресивну проросійську позицію і поширювала антиукраїнський контент. Росіяни завербували її та присвоїли псевдонім Побєда.

Після початку вторгнення РФ у північні райони Житомирщини жінка отримала детальні інструкції від куратора щодо способів збору і передачі необхідних їм даних. Це була надзвичайно важлива для російської розвідки інформація, оскільки через це село рухалися сили ЗСУ, які вибивали ворога з тимчасово окупованих територій.

Затримано жительку Житомирщини, яка передавала ворогу розвіддані про українських військових, - СБУ 02

Також читайте: Агента ФСБ затримали під час зйомки одного з військових об'єктів Черкащини, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Зокрема, ворога цікавило:

Затримано жительку Житомирщини, яка передавала ворогу розвіддані про українських військових, - СБУ 04 місцезнаходження військових об’єктів та склади озброєння;

Затримано жительку Житомирщини, яка передавала ворогу розвіддані про українських військових, - СБУ 04 підрозділи ЗСУ, їх чисельність, види озброєння, місця дислокації та напрямки переміщення, насамперед залізницею;

Затримано жительку Житомирщини, яка передавала ворогу розвіддані про українських військових, - СБУ 04 геолокаційні дані про місця тимчасового перебування українських військових та місцевої тероборони.

З власної ініціативи жінка передавала країні-агресору також дані про укриття чи підвальні приміщення будівель.

Під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку з кураторами з РФ. Затримана визнала факт співпраці з ворогом і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності.

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Слідчі СБУ повідомили затриманій агентці російської спецслужби про підозру за ч.2 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Їй загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
Чергова тупа мерзенна курка с адной ізвілінай каторая явна нє в галавє...
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08.06.2022 16:37
+19
ну і шо? слабо на місті при втечі пристрелить гуманісти *****-а хлопці гинуть а ви на неї пальчиком
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08.06.2022 16:41
+18
Сволота. Цій сволоті навіть 15 років позбавлення волі надто гуманно.
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08.06.2022 16:47
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Чергова тупа мерзенна курка с адной ізвілінай каторая явна нє в галавє...
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08.06.2022 16:37 Відповісти
Вбивця.
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08.06.2022 17:09 Відповісти
представляю ЧЕМУ ОНА УЧИЛА ДЕТОК....
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08.06.2022 17:18 Відповісти
Судить по всей строгости военного времени, лет на 10, в трудовые лагеря или в поле, для разминирования...
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08.06.2022 17:44 Відповісти
Anders Hepburn

"лет на 10, в трудовые лагеря"
Якийсь Ви сьогодні занадто добрий та толерантний...
Стаття 111 ч.2 передбачає ВІД 15 років.
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08.06.2022 18:54 Відповісти
Штраф бабе
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08.06.2022 16:37 Відповісти
який штраф? якщо є загиблі з її вини - пожиттєво
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08.06.2022 16:52 Відповісти
Це нам так хочеться-пожиттєве, а наш гуманний (до ворогів України) суд присудить як не штраф, то мінімальний строк. Дивлячись на таке відношення до них, наступні зрадники будуть діяти більш впевнено та зухвало.
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08.06.2022 17:11 Відповісти
Судьи - прислуга Портнова, такие же любители "русского мира"
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08.06.2022 21:00 Відповісти
ну і шо? слабо на місті при втечі пристрелить гуманісти *****-а хлопці гинуть а ви на неї пальчиком
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08.06.2022 16:41 Відповісти
Ще одна потвора, народний депутан від "слуг" Алексей Ковалев співпрацює з окупантами.

Алексей Ковалев

1 год ·

Вчера был на очень важном для меня, да и для всех феремеров в наших краях мероприятии - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области

Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда!

Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания.

Все что так тревожит любого агропроизводителя Херсонской области:

- что делать с реализацией зерновых и технических культур урожая 2021 года

- что с урожаем 2022 года?

- кому и как продавать, какие рыночные, государственные и иные механизмы буду задействованы?
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08.06.2022 16:41 Відповісти
"Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России.

Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции которые действует на территории РФ.

Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи - люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает.

Кроме агарарных вопросов обсуждали и статус Херсонской области - повторюсь Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит."
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08.06.2022 16:42 Відповісти
Член ЗЕкоманди-колаборант Алексей Ковалев

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08.06.2022 16:44 Відповісти
Это ты, дура, засядешь надолго)
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08.06.2022 16:44 Відповісти
Сволота. Цій сволоті навіть 15 років позбавлення волі надто гуманно.
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08.06.2022 16:47 Відповісти
За наші податки ска на нарах гнити буде-краще пуля зрадниці
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08.06.2022 17:18 Відповісти
так как расстреливать этих гнид не будут, надо требовать, что бы не замыливали их физиономии на фотографиях и давали их полную информацию для общественности
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08.06.2022 19:51 Відповісти
Як говорить зебидло: " Кожен має право на помилку", а отже "пожурить".
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08.06.2022 16:47 Відповісти
Трибунал треба, воїни гинуть ,сидить .... думає що нічого їй небуде....
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08.06.2022 16:56 Відповісти
для таких, не знаю даже как назвать уродов, есть шальная пуля... и не надо время тратить и деньги...
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08.06.2022 17:02 Відповісти
Кончайте уже этих гнид ,а то ведь время военное иначе толку не будет
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08.06.2022 17:03 Відповісти
Придушить шлюху в подвале.Ога уже украинкой не станет.
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08.06.2022 17:09 Відповісти
К****ва ї**на!!!!
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08.06.2022 17:09 Відповісти
Ні, таких, тільки стріляти. Це зрада сама звичайна.
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08.06.2022 17:33 Відповісти
адекватне покарання буде однозначно. тепер у неї життя це коли треба постійно оглядатися.
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08.06.2022 17:43 Відповісти
За сарайчик і кулю в лобешник !
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08.06.2022 17:46 Відповісти
Паскуда...
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08.06.2022 17:56 Відповісти
Село Клітчин под Житомиром, надпись на скамейке обстановка - Герої - позор нації, ватник ***** беженки с руським акцентом на обстановка и так далее
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08.06.2022 18:08 Відповісти
********* ваш коригувальник тексту, я все це бачу на зупинці села Клітчин
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08.06.2022 18:10 Відповісти
На жаль,скільки їх,таких зрадників по всій Україні
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08.06.2022 18:16 Відповісти
І це на Житомирщині, а скільки ж таких на Донбасі?
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08.06.2022 20:26 Відповісти
я думаю проватную контру надо с маузера или нагана шльопнуть по законам времен людовика 11го...
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08.06.2022 21:07 Відповісти
Нихуя она не тупая. Пишет грамотно, идейная падла. Знала что делает!
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08.06.2022 21:53 Відповісти
 
 