Затримано жительку Житомирщини, яка передавала ворогу розвіддані про українських військових, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
СБУ затримала агентку військової розвідки РФ, яка передавала ворогу розвіддані про українських захисників у Житомирській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, затриманою є жителька одного із сіл Житомирщини. Співробітник підрозділу розвідки ЗС РФ "примітив" жінку у заборонених в Україні соцмережах. Там вона висловлювала агресивну проросійську позицію і поширювала антиукраїнський контент. Росіяни завербували її та присвоїли псевдонім Побєда.
Після початку вторгнення РФ у північні райони Житомирщини жінка отримала детальні інструкції від куратора щодо способів збору і передачі необхідних їм даних. Це була надзвичайно важлива для російської розвідки інформація, оскільки через це село рухалися сили ЗСУ, які вибивали ворога з тимчасово окупованих територій.
Зокрема, ворога цікавило:
місцезнаходження військових об’єктів та склади озброєння;
підрозділи ЗСУ, їх чисельність, види озброєння, місця дислокації та напрямки переміщення, насамперед залізницею;
геолокаційні дані про місця тимчасового перебування українських військових та місцевої тероборони.
З власної ініціативи жінка передавала країні-агресору також дані про укриття чи підвальні приміщення будівель.
Під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку з кураторами з РФ. Затримана визнала факт співпраці з ворогом і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності.
Слідчі СБУ повідомили затриманій агентці російської спецслужби про підозру за ч.2 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Їй загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.
Будь ласка, зачекайте...
"лет на 10, в трудовые лагеря"
Якийсь Ви сьогодні занадто добрий та толерантний...
Стаття 111 ч.2 передбачає ВІД 15 років.
Алексей Ковалев
1 год ·
Вчера был на очень важном для меня, да и для всех феремеров в наших краях мероприятии - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области
Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда!
Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания.
Все что так тревожит любого агропроизводителя Херсонской области:
- что делать с реализацией зерновых и технических культур урожая 2021 года
- что с урожаем 2022 года?
- кому и как продавать, какие рыночные, государственные и иные механизмы буду задействованы?
Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции которые действует на территории РФ.
Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи - люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает.
Кроме агарарных вопросов обсуждали и статус Херсонской области - повторюсь Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит."