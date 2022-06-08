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Канада (1503) посол (1006) посольство України (266) Ковалів Юлія (55)

Нова пані посол України в Канаді Ковалів почала роботу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Нова пані посол України в Канаді Юлія Ковалів офіційно почала роботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

"Вручила вірчі грамоти Генерал Губернатору Канади Її Високоповажності Мері Саймон. 

Це велика честь і відповідальність сьогодні представляти Україну на дипломатичному фронті.

Подякувала Її Високоповажності за підтримку України з перших днів російської агресії. Вражена увагою до нашої країни та заохоченням ділитися нашими викликами війни з Канадою та канадцями, активною готовністю допомагати нам в протистоянні російській агресії.

Була зворушена знаком уваги та солідарності Її Високоповажності - квітчаста хустинка кокум, орнамент якої перші українці привезли до Канади, є частиною культурної спадщини корінних народів Канади, а сьогодні ще й символом солідарності з Україною", - написала Юлія Ковалів.

Нова пані посол України в Канаді Ковалів почала роботу 01
Нова пані посол України в Канаді Ковалів почала роботу 02

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Топ коментарі
+6
Очередная послиха без дипломатического образования и опыта работы....((... Конца этим послихам не нет... Неужеле нет с опытом дипломатической роботы человека?... Прислали США женщину посла, с образованием, с огромным опытом дипломатической работы. Видим что США проявили к нам уважение и прислали к нам профи. Украина проявляет неуважение к ключевым странам назначая послицами не професионалов.(
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08.06.2022 20:08
+5
А можно как-то представлять для публики наших послов в ключевых для нас странах : чем известны, где работали, что сделали ?
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08.06.2022 19:52
+5
та мабудь немає чого розповідати.....мабуть чергова сасна...
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08.06.2022 20:01
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А візовий відділ й досі там (у Франкфурті).
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08.06.2022 19:43 Відповісти
Це та Юлія Ковалів , шо жена Хомчака ?
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08.06.2022 19:48 Відповісти
Ні, це з ОПи Зе. Але нормальна, там трохи і таких було. Їх позбулися.
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08.06.2022 21:05 Відповісти
О_О
Жінки з канадського племені Крі вже понад 100 років носять українські хустки.
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08.06.2022 19:49 Відповісти
А можно как-то представлять для публики наших послов в ключевых для нас странах : чем известны, где работали, что сделали ?
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08.06.2022 19:52 Відповісти
та мабудь немає чого розповідати.....мабуть чергова сасна...
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08.06.2022 20:01 Відповісти
Бывший заместитель главы АП, поработала главой наблюдательного совета Нефтегаза
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08.06.2022 20:13 Відповісти
може, в вікіпедії є чи хочеться, щоб ту продублювали?
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09.06.2022 04:53 Відповісти
Очередная послиха без дипломатического образования и опыта работы....((... Конца этим послихам не нет... Неужеле нет с опытом дипломатической роботы человека?... Прислали США женщину посла, с образованием, с огромным опытом дипломатической работы. Видим что США проявили к нам уважение и прислали к нам профи. Украина проявляет неуважение к ключевым странам назначая послицами не професионалов.(
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08.06.2022 20:08 Відповісти
Ермак своїх людей ставить
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08.06.2022 20:44 Відповісти
"..и девчушка еще из колхоза поехала, ей давно обещали во Францию.."(Жванецкий)..(
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08.06.2022 20:39 Відповісти
краще "послиха", це більш по нашому
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08.06.2022 22:20 Відповісти
Або кадрові диптомати з ОПою імені Зєлєнского спіоьної мови не знаходять, або мета ОПи - перенести зелені зашквари на міждержавний рівень.
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08.06.2022 21:31 Відповісти
Ця кадра працювала в "гаманця" Януковича, тодішнього найбільшого схемщика Курченка, який нагрів державу на експорті нафти на мільярди, а потім її підбрав Боря Ложкін, який продавши свою масмедійну імперію за сотні мільйоонів доларів, теж добряче нагрів державу, не сплативши ні цента податків. Дуже цінна кадра...
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08.06.2022 22:38 Відповісти
Немножко по дебильному текст написан: "ділитися нашими викликами війни з Канадою та канадцями" Джерело: https://censor.net/ua/p3346783
Мы не воюем с Канадой.
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09.06.2022 07:09 Відповісти
 
 