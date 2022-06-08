Нова пані посол України в Канаді Ковалів почала роботу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Нова пані посол України в Канаді Юлія Ковалів офіційно почала роботу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.
"Вручила вірчі грамоти Генерал Губернатору Канади Її Високоповажності Мері Саймон.
Це велика честь і відповідальність сьогодні представляти Україну на дипломатичному фронті.
Подякувала Її Високоповажності за підтримку України з перших днів російської агресії. Вражена увагою до нашої країни та заохоченням ділитися нашими викликами війни з Канадою та канадцями, активною готовністю допомагати нам в протистоянні російській агресії.
Була зворушена знаком уваги та солідарності Її Високоповажності - квітчаста хустинка кокум, орнамент якої перші українці привезли до Канади, є частиною культурної спадщини корінних народів Канади, а сьогодні ще й символом солідарності з Україною", - написала Юлія Ковалів.
Будь ласка, зачекайте...
Жінки з канадського племені Крі вже понад 100 років носять українські хустки.
Мы не воюем с Канадой.