На Центральному залізничному вокзалі Києва встановили рамки-металошукачі. ФОТО

Досі в Києві металошукачі можна було побачити лише в аеропортах, а вхід на вокзал був вільний. Тепер пасажири, які входять на вокзал, мають проходити посилений огляд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці Укрзалізниці.

Укрзалізниця повідомляє про посилення безпекових заходів на Центральному залізничному вокзалі Києва.

Так, на вокзалі встановлено комплексну систему огляду для підвищення безпеки пасажирів, яка включає в себе два стаціонарні металошукачі, які називають у розмовній мові "рамками", чотири рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори і мобільну рентгено-телевізійну установку.





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