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На Центральному залізничному вокзалі Києва встановили рамки-металошукачі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
Досі в Києві металошукачі можна було побачити лише в аеропортах, а вхід на вокзал був вільний. Тепер пасажири, які входять на вокзал, мають проходити посилений огляд.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці Укрзалізниці.
Укрзалізниця повідомляє про посилення безпекових заходів на Центральному залізничному вокзалі Києва.
Так, на вокзалі встановлено комплексну систему огляду для підвищення безпеки пасажирів, яка включає в себе два стаціонарні металошукачі, які називають у розмовній мові "рамками", чотири рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори і мобільну рентгено-телевізійну установку.
Топ коментарі
+8 саша паламарчук
показати весь коментар08.06.2022 22:34
+4 Валадімір Щєлєнскій
показати весь коментар08.06.2022 22:40
+2 Vasily G
показати весь коментар08.06.2022 22:36
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Будь ласка, зачекайте...
Зброю возять на автівках, щоб як що що то сказати що підкинули,
а тупо з собою возити то треба бути імбіцилом.
До дупи ті рамки, їх встановлюють для показухи, щоб показати як
гарно влада контролює ситуацію.
Он вже коноплю легалізували мабуть щоб бунтів не було, слабоалкоголку продавали
по всій Україні всю війну з лютого, гарантій для Зе влади що допомогло немає.
це дарницький вагоно-ремонтний завод.
а ще це - місце збора призoвників зі всього міста - сам с туда уїхав..
по саветска-кацапським ****** на 2 роки...
не дай Бог терорист не пальнув із за куща в вікно.
До речі ті рамки до лампочки, Зе копіює свого кумира ліліпутіна.
Як що ДРГ буде потрібна зброя, то ії до того десь сховають у місті, ніхто з автоматом чи
з гранатами на залізничний вокзал не попреться