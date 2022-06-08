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безпека (659) вокзал (173) Київ (13851) Укрзалізниця (2040)

На Центральному залізничному вокзалі Києва встановили рамки-металошукачі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

Досі в Києві металошукачі можна було побачити лише в аеропортах, а вхід на вокзал був вільний. Тепер пасажири, які входять на вокзал, мають проходити посилений огляд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці Укрзалізниці.

Укрзалізниця повідомляє про посилення безпекових заходів на Центральному залізничному вокзалі Києва.

Так, на вокзалі встановлено комплексну систему огляду для підвищення безпеки пасажирів, яка включає в себе два стаціонарні металошукачі, які називають у розмовній мові "рамками", чотири рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори і мобільну рентгено-телевізійну установку.

На Центральному залізничному вокзалі Києва встановили рамки-металошукачі 01
На Центральному залізничному вокзалі Києва встановили рамки-металошукачі 02

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Топ коментарі
+8
з вєласіпєдом тепер не пустять? як же тепер наш простий парєнь з наріда буде у відрядження їздити ?
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08.06.2022 22:34
+4
У пінгвіна крила не для того, щоб літати, а просто так, щоб були. У зебілів на кшталт Vasily G так само з мізками...
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08.06.2022 22:40
+2
олень, до чого тут велосипед?! рамка - це не заборона проносити металеві речі, рамка - це контроль ЯКІ саме речі з металу ти везеш у валізі, щоб бачити це і не копошитися в твоїй торбі. Чи ти ніколи літаком не літало?
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08.06.2022 22:36
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з вєласіпєдом тепер не пустять? як же тепер наш простий парєнь з наріда буде у відрядження їздити ?
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08.06.2022 22:34 Відповісти
олень, до чого тут велосипед?! рамка - це не заборона проносити металеві речі, рамка - це контроль ЯКІ саме речі з металу ти везеш у валізі, щоб бачити це і не копошитися в твоїй торбі. Чи ти ніколи літаком не літало?
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08.06.2022 22:36 Відповісти
На оленях до пошти і назад. Які літаки?
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08.06.2022 22:40 Відповісти
У пінгвіна крила не для того, щоб літати, а просто так, щоб були. У зебілів на кшталт Vasily G так само з мізками...
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08.06.2022 22:40 Відповісти
Валадімір, ти, кастрат зебільний, хоча б своє ім"я написав би вже українською, а так на російського йовбодоба схожий і ще лізеш щось тупориле патякати.
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11.06.2022 22:11 Відповісти
отлічно. ловити діверсантів і різних придурків зі зброєю та гранатами. Але хотілося б більше рамок, щоб була швидше черга
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08.06.2022 22:34 Відповісти
сам придурок. я віз зброю з іншого міста, що я порушив?
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08.06.2022 22:49 Відповісти
дивлячись якусь зброю , дивлячись на якій підставі і документи. Пояснюю, їде якийсь олень. ти або не ти. Везе калаша і гранати. просто без доків без нічого. Барижити ними десь на закарпатті. От такого ділка - хлоп. І прийняли.
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08.06.2022 23:48 Відповісти
Хто ж тобі автомат з гранатами у сумці возе ? Наркоман ще може.
Зброю возять на автівках, щоб як що що то сказати що підкинули,
а тупо з собою возити то треба бути імбіцилом.
До дупи ті рамки, їх встановлюють для показухи, щоб показати як
гарно влада контролює ситуацію.
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09.06.2022 00:46 Відповісти
Сподіваюся, після війни це скасують.
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08.06.2022 22:35 Відповісти
Хто, сцикун Зе скасує ?
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09.06.2022 00:48 Відповісти
...В Жлобине на улице Советской зачем-то устанавливают бронеколпак - огневую точку, выполненную целиком из металла. https://t.me/charter97_org/75161
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08.06.2022 22:35 Відповісти
жд мост...
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08.06.2022 22:53 Відповісти
и зачем это нам?и *** на них и их колпак
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08.06.2022 22:54 Відповісти
Може то Зе влада вже дупою чує що народ наругу довго терпіти над собою не буде ?
Он вже коноплю легалізували мабуть щоб бунтів не було, слабоалкоголку продавали
по всій Україні всю війну з лютого, гарантій для Зе влади що допомогло немає.
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09.06.2022 00:42 Відповісти
хто з киян знае шо таке ДВРЗ?
це дарницький вагоно-ремонтний завод.
а ще це - місце збора призoвників зі всього міста - сам с туда уїхав..
по саветска-кацапським ****** на 2 роки...
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08.06.2022 22:38 Відповісти
Взвгалі-то тоді це називалось "ГСП", а абревіатура ДВРЗ використовувалась як орієнтир на місцевості.
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08.06.2022 22:45 Відповісти
як би там не було - хлопців там не повинно бути.
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08.06.2022 22:53 Відповісти
Так їх там і нема.
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09.06.2022 00:01 Відповісти
ну от і оккеюшкi...
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09.06.2022 00:11 Відповісти
Я теж. В 1986 році. Пам'ятаю ті двоярусні нари і запах перегару вночі.
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08.06.2022 22:54 Відповісти
81- 83.
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09.06.2022 09:19 Відповісти
Шось я тіко не зрозумів, на поданій світлині, на сканері, отам, куди дивиться дівчина в формі, має бути екран, що показує, що там в сумці. А екрана нема. Тестову версію купили, з обмеженнями, чи що?
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08.06.2022 22:38 Відповісти
выше глаза поднять не пробовал...?
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08.06.2022 22:51 Відповісти
Та ми якось і не цікавимось, що там в вас.
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08.06.2022 23:02 Відповісти
Правильне рішення.
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08.06.2022 22:55 Відповісти
Для паРаши правильне, там ще дерева вирубують біля адмінбудівель МВС і ФСБ, щоб
не дай Бог терорист не пальнув із за куща в вікно.
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09.06.2022 00:38 Відповісти
4 місяць війни...@обаний стид...Хтось вживає таку тормозуху що просто нереально.
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08.06.2022 23:14 Відповісти
Копіювання "досвіду" Параші. Оркам і в Київ заходити не треба, місцеві холуї все зробили за них, щоб загнати українців у стійло.
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09.06.2022 00:25 Відповісти
Прікол всім приколам - ми воюємо з паРашею, а рашистам в Україну вїзд не заборонено.
До речі ті рамки до лампочки, Зе копіює свого кумира ліліпутіна.
Як що ДРГ буде потрібна зброя, то ії до того десь сховають у місті, ніхто з автоматом чи
з гранатами на залізничний вокзал не попреться
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09.06.2022 00:37 Відповісти
а шо й то, ракеты чтобы не проносили? они вроде сами летят, до сих пор. и почему у граждан все еще нет личного оружия?
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09.06.2022 00:44 Відповісти
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09.06.2022 00:51 Відповісти
Пиииииздец! Раздуплились!!! С 2014-го года!!! Кацапня уже 20 лет в театрах проверяет металлоискателями.
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09.06.2022 07:52 Відповісти
Щоб овсянікова не пройшла
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09.06.2022 09:06 Відповісти
 
 