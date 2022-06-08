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У Каліфорнії вантажать гаубиці M777 для відправки Україні, - Генштаб ЗСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У штаті Каліфорнія відбувається завантаження гаубиць M777 у літаки Повітряних Сил США для відправки Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "M777 буксирована 155-мм гаубиця Корпусу морської піхоти США завантажується на C-17 Globemaster III Повітряних Сил США на базі повітряного резерву "Марш", штат Каліфорнія як частина безпекової допомоги США Україні", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+41 Олександр Дніпро
показати весь коментар08.06.2022 23:38
+36 Бенина Мама
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+22 Dan Mipro
показати весь коментар08.06.2022 23:27
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Будь ласка, зачекайте...
Закупівель такого масштабу в минулі роки не було.
На порталі держзакупівель рф у травні з'явилося багато лотів на організацію поховань у різних містах. Як правило, могили закуповують для людей без родичів або незахищених соціальних груп, при цьому кількість могил аномально велика.
У Хабаровському краї замовлено риття одразу 700 могил. Аналогічний контракт був 6 років тому - але всього на 120 могил, при цьому сильно дорожчий за нинішній. Тобто нинішні поховання організують нашвидкуруч.
Також подібні крупні замовлення є в Красноярську, Челябінській області, Карелії, Мурманську.
А в Москві підприємливі ритуальники активно зайнялись маркетинговими заходами для окремої цільової аудиторії 😈. В рекламках нагадують про соціальну допомогу на поховання, призначену «ветеранам бойових дій і чинним військовослужбовцям».
А шо по решткам «вєтєранов спєцопєрации?»
https://t.me/operativnoZSU/27902
Лови, Василь Иваныч, три топора!
Ы-ы-ы-ы-...
йоєдиная россия украла свою емблему перефарбувавши ведмедя в синій колір
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шайкраща новина за сьогодні.
2) У Каліфорнії вантажать гаубиці M777...
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Якось з "********" невдобно получилось, нє ???
То їх ще досі не дали, а тільки вантажать?!!