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У Каліфорнії вантажать гаубиці M777 для відправки Україні, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У штаті Каліфорнія відбувається завантаження гаубиць M777 у літаки Повітряних Сил США для відправки Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

У Каліфорнії вантажать гаубиці M777 для відправки Україні, - Генштаб ЗСУ 01

"Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "M777 буксирована 155-мм гаубиця Корпусу морської піхоти США завантажується на C-17 Globemaster III Повітряних Сил США на базі повітряного резерву "Марш", штат Каліфорнія як частина безпекової допомоги США Україні", - йдеться у дописі.

Також дивіться: "Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США", - ОП. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+41
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08.06.2022 23:38
+36
КаZZапам дохлым такой темп стрельбы уже тоже нравится.
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08.06.2022 23:20
+22
А ще Хімарси пливуть. USA Forever.
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08.06.2022 23:27
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КаZZапам дохлым такой темп стрельбы уже тоже нравится.
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08.06.2022 23:20 Відповісти
между обычной такой гаубицей и такой же, способной стрелять снарядами типа "Excalibur" есть один всегда видимый ньюанс ((.
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08.06.2022 23:20 Відповісти
ну так на всех гаубицах и не нужны эти нюансы, 1 на батарею хватит
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08.06.2022 23:28 Відповісти
а на гифке ньюанс есть на обеих
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08.06.2022 23:37 Відповісти
Головне система управління вогнем : радари, дрони, спутниковая розвідка. Жалко що так все довго з реактивною артилерією. Кожен робить що може: зараз проходить чистилище - кожен показує справжне лице перед небезпекою.
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09.06.2022 08:47 Відповісти
пишешь, как русккий...
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09.06.2022 05:13 Відповісти
То є добре! Ще з комп'ютерною системою управління вогнем цього разу. Щиро дякую
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08.06.2022 23:22 Відповісти
Три сокири. Кацапе, кажи - зловив? Мовчить. Кацапе, ти що, образився?
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08.06.2022 23:25 Відповісти
Влада у багатьох регіонах росії закуповує сотні могил для громадян, чиї похорони не можуть сплатити сім'ї

Закупівель такого масштабу в минулі роки не було.

На порталі держзакупівель рф у травні з'явилося багато лотів на організацію поховань у різних містах. Як правило, могили закуповують для людей без родичів або незахищених соціальних груп, при цьому кількість могил аномально велика.

У Хабаровському краї замовлено риття одразу 700 могил. Аналогічний контракт був 6 років тому - але всього на 120 могил, при цьому сильно дорожчий за нинішній. Тобто нинішні поховання організують нашвидкуруч.

Також подібні крупні замовлення є в Красноярську, Челябінській області, Карелії, Мурманську.

А в Москві підприємливі ритуальники активно зайнялись маркетинговими заходами для окремої цільової аудиторії 😈. В рекламках нагадують про соціальну допомогу на поховання, призначену «ветеранам бойових дій і чинним військовослужбовцям».

А шо по решткам «вєтєранов спєцопєрации?»
https://t.me/operativnoZSU/27902
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09.06.2022 00:33 Відповісти
Дякуємо за допомогу Україні - форпосту демократичного Світу.
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08.06.2022 23:25 Відповісти
А ще Хімарси пливуть. USA Forever.
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08.06.2022 23:27 Відповісти
на літаках пливуть...
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08.06.2022 23:37 Відповісти
пропливають між хмаринами...
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09.06.2022 05:14 Відповісти
Откуда такая информация ???
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09.06.2022 08:32 Відповісти
Петька, дай топор!
Лови, Василь Иваныч, три топора!
Ы-ы-ы-ы-...
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08.06.2022 23:28 Відповісти
Спасибо братьям США! И Франции! Системы 155 мм с современным наведением с привязкой к точке выстрела уже прижились на фронте и дают гари кацапам великолепно
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08.06.2022 23:30 Відповісти
Thank you, California!

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08.06.2022 23:32 Відповісти
Я ще до війни публікував таку картинку як доказ того, у кого кацапська йо єдиная россия украла свою емблему перефарбувавши ведмедя в синій колір
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09.06.2022 10:19 Відповісти
У Каліфорнії вантажать гаубиці M777 для відправки Україні, - Генштаб ЗСУ
=============
шайкраща новина за сьогодні.
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08.06.2022 23:34 Відповісти
Тільки не говоріть зеленій швалі куди пункт призначення
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08.06.2022 23:35 Відповісти
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08.06.2022 23:38 Відповісти
Зеленським тільки не повідомляйте, зрадять
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09.06.2022 00:02 Відповісти
Одна гаубица???
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09.06.2022 00:04 Відповісти
Зато с компьютером. Скільки, не повідомляють
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09.06.2022 00:10 Відповісти
Читай внимательно, лапоть
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09.06.2022 00:12 Відповісти
"Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "M777 буксирована 155-мм гаубиця Корпусу морської піхоти США завантажується..." - научись, *******, сам читать и различать единственное число от множественного.
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09.06.2022 00:27 Відповісти
1) У штаті Каліфорнія відбувається завантаження гаубиць M777...
2) У Каліфорнії вантажать гаубиці M777...
.............................................................................................
Якось з "********" невдобно получилось, нє ???
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09.06.2022 00:36 Відповісти
Та воно.ру
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09.06.2022 02:19 Відповісти
Кобзон у захваті у передчутті аншлагу.
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09.06.2022 01:27 Відповісти
90 штук уже в Україні і працюють, це відвантажують ті 17, що ще залишалися в сша.
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09.06.2022 03:55 Відповісти
Хвилинку...
То їх ще досі не дали, а тільки вантажать?!!
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09.06.2022 08:14 Відповісти
Импо 2022
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09.06.2022 10:30 Відповісти
А где же м-113 когда их уже подкинут !
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09.06.2022 11:47 Відповісти
 
 