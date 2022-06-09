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Протягом 8 червня внаслідок обстрілів загинуло 4 особи, 11 - поранено, - Донецька ОВА. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За середу 8 червня внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло чотири особи, ще 11 – поранено,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 8 червня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донбасу – трьох у Кураховому та одного в Авдіївці. Ще 11 цивільних сьогодні дістали поранення. Крім того, у Костянтинівці медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині", - написав Кириленко.

Крім цього, "вдалося уточнити інформацію про чотирьох загиблих у Маріуполі, серед яких дві дитини".

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За добу 7 червня на Донеччині поранено 5 цивільних мешканців, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Протягом 8 червня внаслідок обстрілів загинуло 4 особи, 11 - поранено, - Донецька ОВА 01

Автор: Роман Свиридович
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09.06.2022 00:23 Відповісти
 
 