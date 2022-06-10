Окупанти хотіли роздати на Київщині радянські паспорти, - СБУ. ФОТОрепортаж

В покинутому будинку поблизу Макарова знайшли сотні незаповнених радянських паспортів, надрукованих в 1975 році.

Про це повідомляє СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР - принаймні, на перший час до видачі документів рф", - йдеться у повідомленні.

Схрон із бланками окупанти облаштували в покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району Київщини.

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"Примітно, що ці бланки були саме українського зразка – від імені УРСР. Тобто всі надписи на них виконані не тільки російською, а й українською мовою. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки – були завезені з рф на початку повномасштабної агресії проти нашої держави", - додали в СБУ.









