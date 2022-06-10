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Окупанти хотіли роздати на Київщині радянські паспорти, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В покинутому будинку поблизу Макарова знайшли сотні незаповнених радянських паспортів, надрукованих в 1975 році.

Про це повідомляє СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР - принаймні, на перший час до видачі документів рф", - йдеться у повідомленні.

Схрон із бланками окупанти облаштували в покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району Київщини.

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"Примітно, що ці бланки були саме українського зразка – від імені УРСР. Тобто всі надписи на них виконані не тільки російською, а й українською мовою. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки – були завезені з рф на початку повномасштабної агресії проти нашої держави", - додали в СБУ.

Окупанти хотіли роздати на Київщині радянські паспорти, - СБУ 01
Окупанти хотіли роздати на Київщині радянські паспорти, - СБУ 02
Окупанти хотіли роздати на Київщині радянські паспорти, - СБУ 03
Окупанти хотіли роздати на Київщині радянські паспорти, - СБУ 04
Окупанти хотіли роздати на Київщині радянські паспорти, - СБУ 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+47
так используйте по назначению раздайте любителям рускага мира и под зад ногой пусть почнут новую жизнь с 1990
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10.06.2022 14:55
+32
Боже мiй, якi вони конченi...
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10.06.2022 14:56
+29
В якому році і в якому столітті живуть ці хворі на голову придурки.
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10.06.2022 14:57
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так используйте по назначению раздайте любителям рускага мира и под зад ногой пусть почнут новую жизнь с 1990
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10.06.2022 14:55 Відповісти
Сделать им колбасу по 2.20 и вкусный пломбир, но для этого надо отстоять в очереди и подловить момент недефицита. А кто будет жаловаться объявлять литовскими шпионами и отправлять в концлагерь.
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10.06.2022 15:01 Відповісти
Та ще віддайте прихильникам СОВКА та УПЦ МП !
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10.06.2022 16:40 Відповісти
Цікаво було б по серіях перевірити - це вони свіжачок надрукували, чи десь на складі з часів совка завалялися?
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10.06.2022 14:56 Відповісти
Втім, нафіг воно кому треба - інтерес чисто академічний.
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10.06.2022 14:57 Відповісти
надруковано на Пермській фабриці Гознака (рф) не раніше 1986 року
у мене краснокожая паспортіна 1984 року видачі була серії VIII-МА
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10.06.2022 15:25 Відповісти
Боже мiй, якi вони конченi...
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10.06.2022 14:56 Відповісти
Боже мой, где они из откопали?? Это же раритет!!!
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10.06.2022 14:59 Відповісти
В якому році і в якому столітті живуть ці хворі на голову придурки.
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10.06.2022 14:57 Відповісти
Десь в середніх віках. Імбецил Путлєр, наприклад, думає, що він може "прісаєдінять" країни, як пьотр 1 в 18 столітті
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10.06.2022 15:20 Відповісти
Хло всеми силами пытается затянуть Украину в свое болото, чтобы снова эксплуатировать потенциал украинцев в своих целях.
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10.06.2022 14:59 Відповісти
видати всім любителям русскаго міра, а українські забрати
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10.06.2022 14:59 Відповісти
Єто всьо ЦРУ подкінуло ілі агєнти правого сектара!
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10.06.2022 15:00 Відповісти
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10.06.2022 15:03 Відповісти
аж завіяло нафталіном)
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10.06.2022 15:05 Відповісти
пригодятся для работы в приграничных областях лаптестана.
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10.06.2022 15:09 Відповісти
На чем и спалились дрг, они зашли с такими пашпортами в надежде что у нас до сих пор сересер.
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10.06.2022 15:09 Відповісти
Хорошо хоть бутылка в твоём очке-не фейк.
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10.06.2022 15:24 Відповісти
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10.06.2022 15:15 Відповісти
Кому потрібний паспорт нацискоі терорестичноі рф? хіба що маргіналам чи дибілам.
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10.06.2022 15:18 Відповісти
Это что такое? Хотели всех обратно загнать в стойло "б..тских народов"? Опять "партия Лёнина, сила народная нас к торжеству комунизьма ведет???
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10.06.2022 15:22 Відповісти
дайте мені, одразу спалю
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10.06.2022 15:28 Відповісти
Эти кацапские твари просто больные на голову.
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10.06.2022 15:37 Відповісти
Так це ж чудово, це означає що рашисти дупля не відстрілюють хто ми такі і що нам потрібно!
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10.06.2022 15:45 Відповісти
Yrii Kischuk

@KischukYrii

·
1 ч

Кличко тролить

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10.06.2022 15:47 Відповісти
Якого союзу? Свинособаки припі#здовали з паспортами? Ну хіба що для занесення туди відмітки, що від російського сказу щеплення отримав ......
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10.06.2022 16:05 Відповісти
Кацапи.
Думаю на цю операцію кремль виділив фсб чи кому там сотні міліонів долярів.
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10.06.2022 16:13 Відповісти
Ничего удивительного. После того, как эти ублюдки на захваченных территориях восстанавливают памятники ленину.
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10.06.2022 16:24 Відповісти
это все фигня ,что написано в статье (
Такие бланки , продавались в прошлом году на украинском аукционе, сотнями !
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10.06.2022 16:27 Відповісти
У мене була радянська "паспортина" ))) одна з останніх, їх тоді в 14-ть видавали...... не пам'ятаю ані її номеру, ані серії.... та все одно смішно на це дивитися ))))
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10.06.2022 16:36 Відповісти
Помиляєтесь. Видавали в 16 років. В 9 му класі сш.
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10.06.2022 17:27 Відповісти
А де книжечки колгоспника замість паспорта, щоб ніколи нікуди не виїзджали, а вирощували кацапам хліб та м'ясо? А паспорта вони видавали б тим, хто їх чекав і допомагав.
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10.06.2022 16:51 Відповісти
Звернуть у трубочку та засунуть їх у дупу хозяїну хто розпорядився їх надрукувати.
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10.06.2022 18:16 Відповісти
 
 