Окупанти відсторонили маріупольців від розбору зруйнованих будинків, побачивши кількість тіл під ними, - міськрада. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Майже під кожним зруйнованим будинком у Маріуполі знаходиться до 100 вбитих, при цьому в місті знищили 1300 багатоповерхівок.
Таку статистику наводить у телеграмі Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
Вказується, що знесення будинків проводять без розбору завалів і тіла загиблих вивозять разом із сміттям на полігони твердих побутових відходів, зокрема на Лівобережний полігон ТПВ та полігон в Приморському районі.
"Спочатку окупанти залучали до розбору завалів маріупольців, але, як побачили реальну кількість тіл, які знаходять, вони відразу відсторонили місцеве населення. Завали стали розбирати МНС так званої днр. Зараз вони навіть не намагаються діставати тіла. Просто зносять будинки та вивозять завали разом із убитими маріупольцями. Тому що реальна кількість тіл під завалами зруйнованих будинків – лякає. Майже під кожним зруйнованим будинком від 50 до 100 убитих, а в Маріуполі знищили 1300 багатоповерхових будинків. Тому реальні цифри вбитих у місті, нажаль, можуть виявитися набагато вищими ніж ми повідомляли", - мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Будь ласка, зачекайте...
Пам'ятаєте вони збиралися демонтувати стелу Маріуполь на в'їзді в місто? Так от все пішло як завжди через дупу і вони виправили І на И, та так недолуго, що тепер назва міста більше схожа на МарНуполь... https://t.me/operativnoZSU/28089
Можна подивитись фото з ратуші як робили перепоховання сотень останків дітей цілим містом в Дрогобичі (це було пару разів). Це то місто відео стрибків і кричалок на площі якого видавали за майдан. В якісь степені це студентське місто. І після початку росіянами та німцями другої світової і окупації в 1939 Львівщини росіяни там почали проводити віджим майна, бо розкуркулювання - проти чого мітингами виступили студенти і їх за це заарештували та замордували в застінках органів окупаційної влади, а трупи знищували в ямах із вапном. Тільки сліди останніх заарештованих не встигли в 1941 розчинити, а позаривали в ями бо прийшли братушки росіян німці. Таке саме було в Золочеві та інших містах.
Такі ж поховання є в Дем'яновому лазі, Золочеві, Львові і так далі. І це все з фото та відео доказами про катування та мордування до смерті росіянами дітей, жінок...
Таке саме було і на сході України, але там це відбулось раніше під час червоного терору і росіяни встигли знищити сліди і згадки.
Дем'янів Лаз.
будет ли наказан тот кто довёл ситуацию до такой трагедии...?
Не меліть дурниць. Треба було розвивати інші напрямки. А патрони легко б доставили зза кордону. Може їх дешевше купити, аніж виробляти.
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Кацапы прекрасно осознают свои действия. Они понимают, что убивают гражданских, но им глубоко плевать. Главное, замаскировать преступления, а там пропаганда сделает свое дело. Ни один кацап не будет мучиться совестью за убийство украинцев, поэтому, к кацапам нельзя испытывать никаких положительных эмоций. Кацап это природный враг человека.
Вони чекають...але ж ....
скажуть ніби все ок всі поїхали в мордор
Цивільним можна було дозволити володіти усім крім пістолетів, ппо-про та можливо снайперських комплексів.
Тепер представте собі якби броня не гнила десь у відстойнику, а було на озброєнні поліції, лісників, рибнадзору як в сша. Якби у кожного дома була штурмова гвинтівка чи дробовик. А в місцевих членів поліції ще й птрк... Росіяни навіть не ризикнули не те що напасти, а погано щось сказати пропагандистами в сторону України.
Нікчемія, а саме її імперська влада планувала що Україна програє за 3 дні і про це зразу заявила нашому послу як ми вже знаємо. Вона планувала що у результаті війни появиться новий багатополярний світ...