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Майор Вінницького військомату затриманий на хабарі за допомогу в ухиленні від мобілізації, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Правоохоронцями на хабарі затримано начальника відділення забезпечення Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.

Майор Вінницького військомату затриманий на хабарі за допомогу в ухиленні від мобілізації, - прокуратура 01

Установлено, що майор ЗС України одержав хабар в розмірі 1400 доларів та 3550 грн від громадянина України за вчинення дій з використанням службового становища, а саме – за непризов під час загальної мобілізації.

10 червня хабарника в погонах затримано після одержання коштів на місці злочину.

Майор Вінницького військомату затриманий на хабарі за допомогу в ухиленні від мобілізації, - прокуратура 02

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Майор Вінницького військомату затриманий на хабарі за допомогу в ухиленні від мобілізації, - прокуратура 03

Затриманому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
А майора воєнкомату в якому відкупався від призову Зеленський підвищили ?
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10.06.2022 20:05
+16
В Києві кілометрова черга добровольців, яким кажуть - ми вам позвонимо, зараз ви не треба! Тож скажу коротко: Коля, йди на ***!
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10.06.2022 20:23
+15
Яка дивина,та така хрєнь відбувається по всій Україні...
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10.06.2022 20:02
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Яка дивина,та така хрєнь відбувається по всій Україні...
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10.06.2022 20:02 Відповісти
В Кривом Роге такого не может быть Это же Родина Самого!
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10.06.2022 21:49 Відповісти
А майора воєнкомату в якому відкупався від призову Зеленський підвищили ?
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10.06.2022 20:05 Відповісти
можна перевірити! в якому військоматі це було?
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10.06.2022 20:18 Відповісти
Мало того, в тому військоматі ще й прибиральниця одна працює, - її Зеленський особисто призначив.
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10.06.2022 20:35 Відповісти
Порохобот.
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10.06.2022 21:50 Відповісти
А як дізналися?
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10.06.2022 20:05 Відповісти
Окуенные у вас методички, уже и сралина прилепили в герои.
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10.06.2022 20:51 Відповісти
Коли вже нарешті почнуть в Закарпатті наказувати воєнкомів. Грубі порушення. Насильна мобілізація, блокпости у кожному місті і селі, скоро вже як в ДНР буде. Хто не вірить - завітайте, гарантую що вас загребуть.
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10.06.2022 20:12 Відповісти
в Київ приїзжайте в кафе ресторани мужики хлопци гуляють по вулицях ходять на велосипедах катаються ніхто нікого не трогає не перевіряють а на львівщині мої знайомі кажуть вручають на вулиці і хворих забирають забрали мужика инсулін треба колоти йому не можна на фронт так ніхто не дивиться забрали на склад як вантажника робити як раба от тобі і вуйки потім кажуть що їх не *******
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10.06.2022 20:17 Відповісти
В Києві кілометрова черга добровольців, яким кажуть - ми вам позвонимо, зараз ви не треба! Тож скажу коротко: Коля, йди на ***!
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10.06.2022 20:23 Відповісти
Не пишіть дурниць. Там загальна черга людей по різним питанням і працюють не всі центри.
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10.06.2022 23:22 Відповісти
Ну шо ти, з обісцяного бидла яке в 11:00 щодня вже під парканом в сраку п'яне в калюжі власної сечі лежить, воїн в рази кращий, стопудов. Ще раз: іди *****.
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10.06.2022 20:44 Відповісти
Ну так да, краще всього любити України сидячи в вишиванці на канапі і передавати що знайомі кажуть. А як повістка, так зразу хворий, інсулин і все таке.
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10.06.2022 20:55 Відповісти
А венгры в Закарпатье есть?
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10.06.2022 20:48 Відповісти
Там после 24 февраля все резко венграми оказались.
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10.06.2022 22:02 Відповісти
Нет ,венгры в Германию уехали беженцами сдав заранее квартиру в Ужгороде и Мукачево, или по паспортам и с женами гоняют машины беспошлинно.
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10.06.2022 23:32 Відповісти
Ну это же касается тех кто приехал с восточной Украины, местных-то меньше трогают
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10.06.2022 22:08 Відповісти
"Сезон закрылся не начавшись:

В Закарпатской области военные каждый день ходят по базам отдыха и прямо в бассейне выписывают повестки в военкомат."
https://t.me/truexanewsua/50180
Я, так розумію, відпочинок сплачено наперед, тому і здають постояльців.
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10.06.2022 23:18 Відповісти
накуй іді
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10.06.2022 20:14 Відповісти
пока такие будут чувствовать, ничего не останется
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10.06.2022 20:20 Відповісти
в недореспубликах паспорт взял иди воюй, значит паспорт украинский отдай
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10.06.2022 20:24 Відповісти
і ще й люди пишуть, що призивають лише тих, хто не служив, а у кого є досвід АТО, тим кажуть сидіти вдома і чекати.
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10.06.2022 20:14 Відповісти
Claudia Smith

"Люди пишуть, що призивають лише тих, хто не служив, а у кого є досвід АТО, тим кажуть сидіти вдома і чекати."

Та невже? Що за люди, бабусі на лавочці біля підїзду?
В подібних випадках народна мудрість каже - на парканах інколи слова з трьох літер трапляються, а за ним, як не дивно - дрова.

У нас, нажаль, подібних багато, аж 73%, збирай далі локшину на вуха, якщо нема чим займаться або на інше не здатна.
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10.06.2022 20:38 Відповісти
И ***** троляка)
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10.06.2022 22:11 Відповісти
пару недель назад, жена звонила своей знакомой. у той дочка с внучкой уехала в европу в первые дни войны, как беженка. поустроилась, за это время. понравилось. сейчас вроде хочет и мужа к себе "вытащить", нашла вроде ему занятие. : - так его же по возрасту не выпустят? - ну я не знаю, це не моє, знаю шо щас рішає це з воєнкоматом.
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10.06.2022 20:25 Відповісти
А чому не хочуть перевірити хмельницький військомат, де оформляють призовників в липові в/ч, показують липовий наказ і через місяць-два звільняють, нібито наказ був помилковим. Гроші людям не дають, отже воєнком їх прихватизував.
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10.06.2022 20:29 Відповісти
Вже землі в 14-15 роках видавали, звичайних вояк в 15 літню чергу, а всілякі штабні щури по 10 ділянок в купі мають, відкриєш кадастрову карту, куди не ткнеш - всюди якийсь майор чи прапор.
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10.06.2022 21:01 Відповісти
Україна,це тотально корумпована країна!!!!))
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10.06.2022 20:35 Відповісти
Тиць *******. Ти шо, тілки проснувся?
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10.06.2022 20:40 Відповісти
Не кричи. Це табуйована тема бо якщо тебе почують, то в ЄС не приймуть. Нелох же всім каже що розмах корупції заходом дуже перебільшений.
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12.06.2022 21:50 Відповісти
В теперішній час митники разом з воєнкомами можуть спокійно фінансувати МВФ )))
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10.06.2022 20:42 Відповісти
Смотрите какой здоровый упитанный майор… Передовая прям плачет за ним…
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10.06.2022 20:46 Відповісти
сцуку на 0 окопи рити
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10.06.2022 20:58 Відповісти
У нас в Днепре отцы, у которых более трёх детей, хотели выехать за границу. так именно в военкомате их стопорят требуют 2000 долларов чтобы они дальше передали документы совбез или куда там, кто выдаёт справку на выезд за границу.
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10.06.2022 22:16 Відповісти
надо в суд подавать, это беспредел полный.
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13.06.2022 10:52 Відповісти
А чому професійні військові сидять по всяких там воєнкоматах в той час, коли воювати посилають чоловіків, які навіть не служили?
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10.06.2022 22:43 Відповісти
Это мне тоже интересно. Он **** 20 лет жил за счёт налогоплательщиков ,получал зарплату. А как война так крестьян сгоняют на войну.
Война началась собрал 1000чел и вместе с ними пошёл родину защищать. А вместо него пришёл в военкомат с войны офицер инвалид, он вряд-ли возьмёт взятку.
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10.06.2022 23:43 Відповісти
Знайомий як офіцер після демобілізації, за приписом був мав служити в військоматі. Проходив там якісь збори, розповідав що час від часу особовий склад відправляли в зону АТО-ООС по ротації. Казав - по поверненню, тому хто підходив з усяким "порешать", могли легко по мордяці надавати.
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11.06.2022 00:20 Відповісти
Мені вчора на вулиці в Черкасах виписали " Повістку на відправку ")
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12.06.2022 14:47 Відповісти
А що тому хто давав хабар щоб уникнути мобілізації? Йому медаль за хоробрість?
Цікава прийшла думка: тоді ж наш говнокомандувач має бути чотирижди нагороджений цією відзнакою. Чому тоді він ці відзнаки не носить?
Сорм'язливий мабудь. А жаль.
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12.06.2022 21:46 Відповісти
не все хотят, могут и умеют воевать.....Есть мужики храбрые, а есть сцыкливые.. Толку на фронте от такого человека не будет. Он либо в панику впадет и своих же постреляет, либо в плен сдасться сразу..........
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13.06.2022 10:54 Відповісти
С подобной мразью следует обращаться наравне с российским оккупантом. Слава Украине
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13.06.2022 13:51 Відповісти
Замора! С какого бункера вещаеш? Может с тобой "мразью следует обращаться наравне с российским оккупантом. Слава Украине". Слова твої, а не мої. Молодих призовників і "боягузів ?" навчати потрібно хоча б 3-4 місяці (краще було б до війни), а не мразью називати. Навіть ведмедя можна навчити на велосипеді їздити, але не за 2 тижні. Українських хлопці не народжувалися воїнами і в "Зарницу " кацапську в школі не грали, щоб русо-фашистів знищувати. Все залежить від влади. Має вона бажання перемогти ворога з найменшими людськими втратами, чи ні. Навчені- значить впевнені, сміливі, професійні, непереможні.
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13.06.2022 15:46 Відповісти
 
 