Майор Вінницького військомату затриманий на хабарі за допомогу в ухиленні від мобілізації, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Правоохоронцями на хабарі затримано начальника відділення забезпечення Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.
Установлено, що майор ЗС України одержав хабар в розмірі 1400 доларів та 3550 грн від громадянина України за вчинення дій з використанням службового становища, а саме – за непризов під час загальної мобілізації.
10 червня хабарника в погонах затримано після одержання коштів на місці злочину.
Затриманому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Топ коментарі
+27 Right Right 2d264255
показати весь коментар10.06.2022 20:05
+16 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар10.06.2022 20:23
+15 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар10.06.2022 20:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
В Закарпатской области военные каждый день ходят по базам отдыха и прямо в бассейне выписывают повестки в военкомат."
https://t.me/truexanewsua/50180
Я, так розумію, відпочинок сплачено наперед, тому і здають постояльців.
"Люди пишуть, що призивають лише тих, хто не служив, а у кого є досвід АТО, тим кажуть сидіти вдома і чекати."
Та невже? Що за люди, бабусі на лавочці біля підїзду?
В подібних випадках народна мудрість каже - на парканах інколи слова з трьох літер трапляються, а за ним, як не дивно - дрова.
У нас, нажаль, подібних багато, аж 73%, збирай далі локшину на вуха, якщо нема чим займаться або на інше не здатна.
Война началась собрал 1000чел и вместе с ними пошёл родину защищать. А вместо него пришёл в военкомат с войны офицер инвалид, он вряд-ли возьмёт взятку.
Цікава прийшла думка: тоді ж наш говнокомандувач має бути чотирижди нагороджений цією відзнакою. Чому тоді він ці відзнаки не носить?
Сорм'язливий мабудь. А жаль.