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Вбивство, залякування, мародерство - повідомлено про підозру 2 військовослужбовцям РФ, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

За вчинення злочинів під час окупації Київщини двом військовослужбовцям ЗС РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Вбивство, залякування, мародерство - повідомлено про підозру 2 військовослужбовцям РФ, - прокуратура 01

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Андріївка Бучанського району військовослужбовець 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Сухопутних військ Збройних сил РФ у складі 35-ї загальновійськової армії незаконно затримав цивільного чоловіка. Разом з невстановленим російським військовим, погрожуючи насиллям, вони помістили його до електричної підстанції. Там беззбройного чоловіка спочатку били, а потім підозрюваний вбив його пострілом з вогнепальної зброї в голову.

Згодом окупант разом зі співслужбовцями вдерся до будинку іншого мешканця села. Погрожуючи зброєю господарю вони заволоділи його автомобілем.

Вбивство, залякування, мародерство - повідомлено про підозру 2 військовослужбовцям РФ, - прокуратура 02

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Крім того, загарбник вдерся до будинку 96-річного ветерана II світової війни та викрав генератор, який забезпечував електроенергією помешкання потерпілого. Також погрожуючи зброєю він викрав у дідуся ордени за участь у Другій світовій війні, отримані як за часів Радянського союзу, так і державні нагороди України та відомчі відзнаки й нагороди Міністерства оборони України. Потім частину награбованого причепив на форму, сфотографувався та хизувався цим у соціальній мережі.

Вбивство, залякування, мародерство - повідомлено про підозру 2 військовослужбовцям РФ, - прокуратура 03

Другий підозрюваний - військовослужбовець повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Разом з невстановленими солдатами ворожої армії він проводив незаконні допити мешканців населеного пункту та обшуки у помешканнях громадян. Застосовував до них заборонені міжнародним правом методи війни, такі як погроза вбивством та залякування.

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Автор: Володимир Янченко
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Пахнет Италия свежею сдобой.
Франция пахнет вином и духами,
Ну, а Швейцария пахнет сырами,
Пахнет Голландия запахом пряным -
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А в Люксембурге - фруктами-смузи,
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В Индии Гангом воняет неслабо,
Пахнет гашишем Афганистан,
Маком душистым разит Пакистан,
Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и рожь в Украине,
Мексика пахнет текилой и тако,
Пахнет на Кубе душистый табак.
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира,
Тленом и кровью, плешивым ,,мессией",
Чуете вонь? Это запах России!
Сергей Бочкарев..
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10.06.2022 20:47 Відповісти
отде цивілізаційний рівень, навіть синособакам рила замазують! Це щоб коли вони знову будуть робити свої брудні справи, їх не впізнали.

Коли будемо Вітренка трусити?
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10.06.2022 21:42 Відповісти
Ну что за дуристика, закрывать морды нашим врагам, убийцам насильникам и мародёрам, к чему такая гуманность к врагам Украины, кто небудь может дать на это правильный ответ???
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10.06.2022 21:55 Відповісти
Мерзота огидна
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11.06.2022 00:38 Відповісти
 
 