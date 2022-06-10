Вбивство, залякування, мародерство - повідомлено про підозру 2 військовослужбовцям РФ, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
За вчинення злочинів під час окупації Київщини двом військовослужбовцям ЗС РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.
За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Андріївка Бучанського району військовослужбовець 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Сухопутних військ Збройних сил РФ у складі 35-ї загальновійськової армії незаконно затримав цивільного чоловіка. Разом з невстановленим російським військовим, погрожуючи насиллям, вони помістили його до електричної підстанції. Там беззбройного чоловіка спочатку били, а потім підозрюваний вбив його пострілом з вогнепальної зброї в голову.
Згодом окупант разом зі співслужбовцями вдерся до будинку іншого мешканця села. Погрожуючи зброєю господарю вони заволоділи його автомобілем.
Крім того, загарбник вдерся до будинку 96-річного ветерана II світової війни та викрав генератор, який забезпечував електроенергією помешкання потерпілого. Також погрожуючи зброєю він викрав у дідуся ордени за участь у Другій світовій війні, отримані як за часів Радянського союзу, так і державні нагороди України та відомчі відзнаки й нагороди Міністерства оборони України. Потім частину награбованого причепив на форму, сфотографувався та хизувався цим у соціальній мережі.
Другий підозрюваний - військовослужбовець повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Разом з невстановленими солдатами ворожої армії він проводив незаконні допити мешканців населеного пункту та обшуки у помешканнях громадян. Застосовував до них заборонені міжнародним правом методи війни, такі як погроза вбивством та залякування.
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Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и рожь в Украине,
Мексика пахнет текилой и тако,
Пахнет на Кубе душистый табак.
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира,
Тленом и кровью, плешивым ,,мессией",
Чуете вонь? Это запах России!
Сергей Бочкарев..
Коли будемо Вітренка трусити?