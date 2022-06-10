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У прикордонних з Україною районах Білорусі школярів вчать рити окопи. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
У Гомельській області Білорусі школярів вчили рити окопи та стріляти з лопат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Школи Гомельської області у соцмережах поділилися ходом "навчально-виїзних зустрічей" учнів 10-х класів. На відміну від минулих років, цього року їх вчили копати окопи.
На сайтах Симаницької школи Лельчицького району та Дамановицької школи Калінковицького району збори назвали "військово-польовими".
Якщо у Дамановицькій школі все обмежувалося окопами біля школи, то школярі із Симаничів рили окопи в лісі.
Топ коментарі
+10 Nlk Kovalda 81c5db5b
показати весь коментар10.06.2022 21:31
+7 Yuri Gromov
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+6 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар10.06.2022 21:26
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И как один умрём за Колю Лукашенко!
Учите их не рыть окопы и лунки с картошкой,
А учите их зарывать целлофановые кульки с Серожкой.
Нам шо, потім "докопувати" коли їх хоронити будем?
Глибше рийте, на два метра мінімум!
Суки ліниві...