УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12599 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажЗа кордоном
5 930 36
Білорусь (5964) війна (56107) діти (4401)

У прикордонних з Україною районах Білорусі школярів вчать рити окопи. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

У Гомельській області Білорусі школярів вчили рити окопи та стріляти з лопат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

У прикордонних з Україною районах Білорусі школярів вчать рити окопи 01

Школи Гомельської області у соцмережах поділилися ходом "навчально-виїзних зустрічей" учнів 10-х класів. На відміну від минулих років, цього року їх вчили копати окопи.

На сайтах Симаницької школи Лельчицького району та Дамановицької школи Калінковицького району збори назвали "військово-польовими".

У прикордонних з Україною районах Білорусі школярів вчать рити окопи 02

Якщо у Дамановицькій школі все обмежувалося окопами біля школи, то школярі із Симаничів рили окопи в лісі.

Також читайте: В Білорусі рятувальниками МНС видають зброю, пояснюючи це нормами Женевської конвенції

У прикордонних з Україною районах Білорусі школярів вчать рити окопи 03

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Не знаю, як білорусам, а от нашим в тих місцях варто б навчитися окопи копати ( а не тільки бурштин)!
показати весь коментар
10.06.2022 21:31
+7
Анало-говнєт.
показати весь коментар
10.06.2022 21:36
+6
Буде в нагоді,яка різниця бульбу рити,чи шанці???)))
показати весь коментар
10.06.2022 21:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буде в нагоді,яка різниця бульбу рити,чи шанці???)))
показати весь коментар
10.06.2022 21:26 Відповісти
авжеж, в час "Х" розвернуть брусвери в сторону бацьки
показати весь коментар
10.06.2022 21:36 Відповісти
я думал могилы учатся рыть
показати весь коментар
10.06.2022 21:59 Відповісти
Що це за страшна така зброя?
показати весь коментар
10.06.2022 21:27 Відповісти
Анало-говнєт.
показати весь коментар
10.06.2022 21:36 Відповісти
Раз в год и лопата стреляет, как раз тот случай
показати весь коментар
10.06.2022 21:28 Відповісти
"нвп белорашского периода" ))
показати весь коментар
10.06.2022 21:30 Відповісти
Картопляні вітязі, Богатирі парку салфетського періоду, вчаться боротись з клятою НАТОю
показати весь коментар
10.06.2022 21:31 Відповісти
Не знаю, як білорусам, а от нашим в тих місцях варто б навчитися окопи копати ( а не тільки бурштин)!
показати весь коментар
10.06.2022 21:31 Відповісти
У бульба-фюрера кукуха зовсім поїхала...
показати весь коментар
10.06.2022 21:31 Відповісти
Паранойя,це невиліковна хвороба і медицина тут безсила!!))
показати весь коментар
10.06.2022 21:42 Відповісти
конкурсы детских колясок и соревнования по рытью могил у них впереди.
показати весь коментар
10.06.2022 21:39 Відповісти
це покоління не буде пити квасну "соса-солу", в час "Х" вони виберут Pepsi
показати весь коментар
10.06.2022 21:44 Відповісти
А на казломодии, дети в храме поют Вставай страна огромная, в военной форме..
показати весь коментар
10.06.2022 21:44 Відповісти
Лопаты зачет. Сразу видно страну лишнехромосомных
показати весь коментар
10.06.2022 21:48 Відповісти
А еще удивляетесь, чего это вас в ЕС не хотят брать?
показати весь коментар
11.06.2022 00:03 Відповісти
Потому что бяларусские фашисты с лопатами вместо мозгов?
показати весь коментар
11.06.2022 00:35 Відповісти
Потому что европейцы не дураки и не слепые. Видят и поведение вашей власти, и вас самих, и прекрасно понимают, что вы не только еще страшно далеки от европейской культуры и менталитета, но и от кацапов не далеко оторвались...
показати весь коментар
11.06.2022 11:02 Відповісти
Психически больные люди из детей делают себе подобных.
показати весь коментар
10.06.2022 21:49 Відповісти
Територія генетичних рабів.
показати весь коментар
10.06.2022 21:56 Відповісти
Рабство не передается на генном уровне.
показати весь коментар
10.06.2022 22:15 Відповісти
Не, таким как ты точно не место в ЕС. И там это понимают...
показати весь коментар
11.06.2022 00:06 Відповісти
і бульба замість гранат....
показати весь коментар
10.06.2022 22:12 Відповісти
То може краще щоб зразу навчились копати могилки.
показати весь коментар
10.06.2022 22:13 Відповісти
tupie pridurki - ne tam oni rojat....na vostoke eto nado delatj...da po bistree.
показати весь коментар
10.06.2022 22:14 Відповісти
С лопатой в бой пойдём,
И как один умрём за Колю Лукашенко!

Учите их не рыть окопы и лунки с картошкой,
А учите их зарывать целлофановые кульки с Серожкой.
показати весь коментар
10.06.2022 22:16 Відповісти
Херасе!!! ОТ это шо то новое!!! Лопата в качестве автомата... Что они курят??? В ЗСУ наверно аж встрепенулись, думают а броники сдюжают с такой сброей?? Или надо шо то мудрить!!!???
показати весь коментар
10.06.2022 22:17 Відповісти
То вони собі та своїм батькам могили риють - скоро ************. Молодці діточки!!
показати весь коментар
10.06.2022 22:22 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2022 22:43 Відповісти
Ну, в радянські часи нас, школярів, теж вчили шанці копати, причому, не тільки такі, а і в "повний зріст". Не бачу тут нічого поганого, бацька для себе все правильно робить. А от зелене лайно про...ї...б.ало шанс навчити людей елементарним навичкам.
показати весь коментар
10.06.2022 22:45 Відповісти
Не поняв - а шо так не глибоко?
Нам шо, потім "докопувати" коли їх хоронити будем?
Глибше рийте, на два метра мінімум!
Суки ліниві...
показати весь коментар
10.06.2022 23:18 Відповісти
западный след 4 энергоблока ЧАЭС......пусть копают.
показати весь коментар
10.06.2022 23:30 Відповісти
Капєратів - "Напрасний труд".
показати весь коментар
10.06.2022 23:31 Відповісти
зато у нас ни к чему даже сейчас не готовятся
показати весь коментар
10.06.2022 23:56 Відповісти
Нехай вчать рити могили для гниди луки та його "війська".
показати весь коментар
11.06.2022 03:14 Відповісти
Я, конечно, мало что понимаю в военном деле. Но объясните мне, пожалуйста, доблестные Аттила-воины: окопы роют на своей территории, когда пытаются закрепиться, обороняться и не пропустить кого-то на свою землю или окопы на своей территории нужны для нападения на соседнее государство?
показати весь коментар
11.06.2022 09:52 Відповісти
 
 