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"Проламаний череп та гиря на нозі": російські окупанти катували та вбили тероборонівця Віталія Лапчука з Херсона. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські військові вбили Віталія Лапчука – офіцера-десантника, кандидата психологічних наук, полковника поліції, який з перших днів вторгнення РФ пішов у лави херсонської територіальної оборони.

Про це Медійній ініціативі за права людини (МІПЛ) повідомила дружина Альона Лапчук, передає Цензор.НЕТ.

Вона понад два місяці намагалася знайти місце, де росіяни могли утримувати Віталія, сподіваючись, що він живий, його невдовзі обміняють. Однак 9 червня їй повідомили, що напередодні у Херсоні у річці знайшли тіло чоловіка з ознаками катувань: проломаним черепом та гирею на нозі. За описом Альона Лапчук впізнала чоловіка

Альона за описом впізнала свого чоловіка. Згодом тіло побачили родичі які залишилися в окупованому Херсоні, – вони підтвердили, що це Віталій Лапчук.

Вперше історію Віталія Лапчука журналісти МІПЛ розповідали невдовзі після його викрадення 27 березня. Тоді росіяни жорстоко побили чоловіка та приїхали до нього додому. Після обшуків забрали його дружину Альону та сина, яких також допитували. Альона є свідком катувань та знущань над її чоловіком. Також розповідали про те, як росіяни у Херсоні полювали на тероборонців, зокрема, як затримували Віталія та його товариша Дениса Миронова, який помер в окупованому Криму після жорстоких побиттів.

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Віталія та Дениса затримали, коли вони намагалися вирішити питання з пальним. Їм влаштували пастку. Обох чоловіків під час затримання жорстоко побили.

Про те, в якому стані Альона побачила тоді свого чоловіка, вона говорила: "Йому роздробили кістку черепа, у нього все обличчя було в смужку від приклада. Він увесь був просто чорний".

Побиття продовжилися у херсонському управлінні поліції. Там ФСБшники допитували затриманих. Якщо їм не подобалися відповіді, говорили: "спустимось вниз". Це означало, що людину ведуть у підвал, де розташована спеціальна кімната для катувань.

"Це були просто звірі. Таке враження, що вони не відповідали за свої вчинки, були просто неадекватні. Вони не відчували, з якою силою б’ють", – розповідає Альона.

Їй із сином тоді вдалося вирватися, а Віталія залишили, звинувативши у злочинах проти російських військових.

Відтоді інші затримані, з якими вдалося поспілкуватися МІПЛ, Віталія не бачили.

Проламаний череп та гиря на нозі: російські окупанти катували та вбили тероборонівця Віталія Лапчука з Херсона 01

Як стало відомо, його тіло знайшли у річці неподалік річкового порту ще 22 травня, однак повідомили рідних лише зараз.

Експерт МІПЛ та юрист Регіонального центру прав людини Микола Кіккас говорить, що ці звірства у юридичній площині є воєнним злочином, оскільки "порушують базові принципи всіх женевських конвенцій, що забороняють в тому числі катування і заподіяння смерті військовополоненому або цивільній особі".

Аби встановити, хто причетний до катувань та вбивства Віталія, юрист радить детально дослідити обставини викрадення.

"Можливо тут допоможуть дані, зафіксовані в інших справах (наприклад, у справі Миронова). Потрібно окреслити коло осіб, що потенційно можуть бути причетними або володіти відомостями. Наприклад, це представники військової чи цивільної окупаційної влади Херсону, командири підрозділів, що перебувають у місті тощо. Також варто за можливості обстежити предмети, пов’язані зі злочином, на яких могли залишитися сліди, наприклад, гиря", – каже Микола Кіккас.

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За його словами, те, що тіло кинули в річку, свідчить про спробу приховати сліди злочину.

"А сам факт негуманного поводження зумовлений загальним низьким рівнем поваги окупантів до прав людини та міжнародних правил ведення війни, їх розповсюдженим правовим нігілізмом", – зазначає юрист.

Особлива жорстокість, додає він, є обставиною, що обтяжує покарання згідно Кримінального кодексу України. Також обтяжуючою обставиною є скоєння злочину групою осіб. Тому, якщо встановити, що закатували до смерті гуртом, це матиме значення.

Микола Кіккас наголошує: вбивство людини при порушенні законів та звичаїв ведення війни є кваліфікуючою ознакою для інкримінування ч. 2 ст. 438 КК України, яка передбачає максимальне покарання – довічне ув’язнення.
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Топ коментарі
+78
В Мариуполе убили НЕ МЕНЕЕ 22000 украинцев ‼️‼️‼️
Люди жили , растили детей, ухаживали за стариками . Пришли орки и ПРОСТО убили .
И мир молчит , кофе пьёт, отдыхает
Так же убивали и сирийцев . И Европа молчала.

КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ В 21 ВЕКЕ ????
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10.06.2022 21:39
+71
Показати це Зеленому гундосу, може згадає, як заспокоював херсонців, що їм нічого не загрожує...
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10.06.2022 21:44
+64
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10.06.2022 21:37
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10.06.2022 21:37 Відповісти
В Мариуполе убили НЕ МЕНЕЕ 22000 украинцев ‼️‼️‼️
Люди жили , растили детей, ухаживали за стариками . Пришли орки и ПРОСТО убили .
И мир молчит , кофе пьёт, отдыхает
Так же убивали и сирийцев . И Европа молчала.

КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ В 21 ВЕКЕ ????
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10.06.2022 21:39 Відповісти
а 300 тисяч вбитих ічкерійців в Грозному нє? нє катіт? та от так і може бути, коли замішані великі гроші і Ядерна зброя
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10.06.2022 21:42 Відповісти
Так то был 20 век, а вам пишут за 21.
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11.06.2022 04:49 Відповісти
300 тис. це вже у Другій чеченський, тобто в 21-му.
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12.06.2022 17:46 Відповісти
Почему Украина не вводила санкции когда Рашка убивала тысячи грузин, когда стирала слица земли бомбардировками сирийские города? Тут как в народной поговорке, когда где то убивают людей все думают что их это не коснется и до него очередь не дойдет
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10.06.2022 22:52 Відповісти
Объясните миру как вводить санкции в оккупации, когда во власти гауляйтер-марионетка.
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11.06.2022 04:42 Відповісти
Вы сейчас Украину и мир будете виноватыми делать
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12.06.2022 10:41 Відповісти
И в 22 веке будет также, если мир еще будет существовать.
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11.06.2022 01:03 Відповісти
А как может быть что в том самом Мариуполе абсолютное большинство сознательно голосовали за рузкамирных коллаборастов ОПЗЖопников? И они совершенно сознательно голосовали за руззкий мир уже после аншлюса Крыма и подвигов пуйловых человечков на Донбассе! За что боролись, на то и напоролись! После всех этих событий они в своем абсолютном большинстве осознано остались врагами Украины. И что теперь, после всей этой хни с их стороны, мне их пожалеть и поплакать?
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11.06.2022 02:11 Відповісти
Абсолютное большинство - это 100%? Тогда, конечно, хер с ними. А еще абсолютное большинство в стране проголосовало за зелупу и слуг бени. В Днепре, например, 87% за шмарклю было. По твоей логике они тоже подлежат уничтожению? Вместе с теми, кто за это говнище не голосовал? А ты сам за кого голосовал? А твои родные, друзья? Может, вас всех тоже в расход пустить? Причем, как мариупольцев, расхерачить вместе с домами и вывезти на мусорник вперемешку с обломками.
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11.06.2022 10:20 Відповісти
Естественно, что за то как голосовали наказания не должно быть. Но там много людей, которые откровенно и публично высказывались, что ждут "асвабодителей". И вопрос, могут ли эти люди в дальнейшем иметь право голоса?
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12.06.2022 10:47 Відповісти
Виродки кацапські, бажаю вам всім, від малого до великого такої долі.
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10.06.2022 21:40 Відповісти
Бажати мало. Треба діяти. Але діяти із розумом.

Все що стається з росіянами має бути нещасними випадками та самогубствами.
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10.06.2022 23:23 Відповісти
Сукі кончені……😡😡😡
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10.06.2022 21:41 Відповісти
Показати це Зеленому гундосу, може згадає, як заспокоював херсонців, що їм нічого не загрожує...
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10.06.2022 21:44 Відповісти
Да ***** ему.
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11.06.2022 10:22 Відповісти
ми стикнулися не з ордою, і тим більше не з людьми, хай і ворогами. Це просто чисте зло
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10.06.2022 21:45 Відповісти
Зло, про яке говориться в казках. Казкове, абсолютне зло.
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10.06.2022 21:55 Відповісти
А дехто хоче вести з пуйлом перемовини. Це як7
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10.06.2022 21:48 Відповісти
Что не смеетесь не смешно? Выбрали поржать? Хуже не будет?
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10.06.2022 21:57 Відповісти
Хто розмінував Чонгар? Хто не знищив мости через кримський перешийок?
73/43%зебіли - ви хоч визнаєте, що у цій трагедії і ваша вина?
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10.06.2022 22:00 Відповісти
За пару тижнів до війни казав що зебіли дали шанс всім Українцям стати біженцями, так і вийшло.
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10.06.2022 22:04 Відповісти
@andrew - а ти чо лайкаєш? Ти ж той й самий 73/73%-ний!
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10.06.2022 22:13 Відповісти
Как вы достали со своим Чонгаром. Чонгар разминирован инженерными войсками оккупанта, ещё какие вопросы?
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11.06.2022 04:52 Відповісти
@Психлікарня

Ти рано вийшов. І напевно забув прийняти ліки від шизофреніі?
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11.06.2022 05:01 Відповісти
окупант - це Зе і д'Єрмак з верещучкою і безумною?
Тоді згоден.
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11.06.2022 09:42 Відповісти
Тисячі патріотів віддали життя, а в документах залишаться зниклими безвісти, людям не дали шансу захистити свої міста.
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10.06.2022 22:02 Відповісти
А вы для этого кпцапского отребья лагеря содержания строите, нахваливая сколько стоит один день для этого гавна...
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10.06.2022 22:11 Відповісти
muzhik zdorovy , takoi prosta tak ******** by - javno tam ponadav ********* orkam....po etomu i zabili....rjuzge shakali - tolpoi.
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10.06.2022 22:11 Відповісти
бубочка ни в чём не виноват. Просто ********, это наверное говорят так люди которые не нашли за 100 дней виновных и потом не найдут.
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10.06.2022 22:14 Відповісти
Слава Герою.

*****, сатана, сдохні разом з своїми чортами.
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10.06.2022 22:15 Відповісти
Пане Зеленський, ці катування тероборонівця на Ваші совісті. На Вашій совісті і тисячу закатованих захисників України в Херсоні, Снігурівці, Маріуполі, Мелітополі та інших містах, а Ви так і не повідомили народу, хто злив південь, хто розмінував перешийок, хто не підірвав мости і не вдарив артилерією? Вам важко відповісти, бо вийдете на самого себе? Чи на єрмака? Тут дільничний подивиться на службові обов'язки посадових осіб і за пів години назве всіх винних від військових, СБУ, прикордонників, поліції, прокуратури, депутатів (як там Ковальов?), та Ваших представників в області.
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10.06.2022 22:16 Відповісти
На такі дії необхідно відповідати тим самим. Наприклад: вбили в Бучі чотириста цивільних українців, отже потрібно нашим військовим захопити кацапське селище і повісити або розстріляти приблизно стільки цивільних кацапів.(краще втричі більше, пропорційно населенню кацапстану)
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10.06.2022 22:17 Відповісти
А у зам.начальника УСБУ по Херсонській області, який здав Херсон, все в порядку із здоров'ям?
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10.06.2022 22:43 Відповісти
Гестаповцы рашистские. И после етого Люська Абдрыстовыч будет нам рассказывать что нужно с уважением относиться к рашистским солдатам и рашистским пленным
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10.06.2022 22:44 Відповісти
До жопы ваша женевская конвенция и суды. В 2014 рашисты так же убивали и мучили сотни и тысячи людей на дамбасе. И много судов и наказания было им? Даже наоборот, все кричали что нет альтернативы мирным переговорам и торговли с росийскими нацистами.
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10.06.2022 22:48 Відповісти
Сколько говорил, не берите рашистов в плен. Нет в Украине невиновных рашистов. Все равно наши как лохи пожалеют рашистов, накормят и маме позвонят. А то что творят рашисты с 2014 года украинская власть скрывает. Чтобы не сорвать переговоры и мирный план. С кем вы гниды собрались мир устраивать? Рашистов нужно записывать в Конституцию Украины как вражеское террористическое государство.
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10.06.2022 22:56 Відповісти
В полон треба брати, бо рашисти хоч і худоба але є ресурсом.

Нюанс в тому що забивання у відповідь та формування обмінних резервів треба ставити на конвеєр. Якби ми утилізували 30% якогось російського обласного міста, а решту під мордуванням загнали в табори фільтрації як росіяни роблять в Маріуполі, то ми могли б диктувати умови у відповідь та мати на кого міняти наше викрадене росіянами населення.
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10.06.2022 23:21 Відповісти
Відповісти симетрично.
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10.06.2022 23:18 Відповісти
Грустно, но ничего нового....
Как в Крыму татары, или в луганде проукраинские граждане.
Боюсь только после освобождения мы узнаем реальные ужасы и преступления оккупантов.
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10.06.2022 23:29 Відповісти
Слишком много балабольства. Закон к этим тварям не применим! И выявлять непосредственных участников казней и пыток, нужно лишь для того чтоб соответствующие службы оторвали им яйца.
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11.06.2022 00:01 Відповісти
Безвідповідальність вумного наріду в 2019 році, збирає криваві жнива в 2022 році.
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11.06.2022 01:22 Відповісти
R.I.P., украінський вояк-патріот Віталій Лапчук.💔
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11.06.2022 05:08 Відповісти
Тарас Чорновіл: "уже з кількох джерел, включно із Зеленським, прозвучало, що нам дуже потрібні ще ШІСТЬ! нових бригад із 25.000 о/с для суттєвих змін у ході бойових дій; не дарма це прозвучало. Їх формування дійсно передбачалося, але здійснений зеленою владою процес руйнування армії був спрямований на протилежний результат. Бо в 2020/21рр. з'явився некомплект вже існуючих бригад, навіть на лінії фронту. Проходило тихе неоголошене скорочення ЗСУ.
Ті неіснуючі 6 бригад могли дуже багато поміняти, якби були створені. Якби країну готували до війни, а не до свідомої здачі територій. Вони би повністю перекривали весь південь та не давали б ворогу навіть шансу підступитися до Маріуполя, Херсона, Мелітополя. 6 бригад, коли вже Маріуполь був жорстко заблокований, були достатньою силою для безболісного розблокування із надійним прикриттям флангів і розширенням та закріпленням широкого коридору. 6-ти бригад вистачило б для перелому ситуації зараз на Сході або Півдні.
Якби навіть їх почали активно формувати на початку року, на момент вторгнення вже була б основа нових з'єднань. Але в цей час завдання були діаметрально протилежними. Дороги, білоруський бітум, відкати, кривавий асфальт ціною в десятки тисяч людських життів. Ці слова Зеленського прозвучали менше, ніж за тиждень до вторгнення, коли йому було вже надано всю інформацію про масштаб та основні напрямки наступу. Просто ніколи про це не забувайте!"
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11.06.2022 09:43 Відповісти
Сложно комментировать такое. Но уже с конца марта стало ясно многим, что в плен брать не надо. И трибунал срочно ввести для внутренних дел с 5 колонной. Но опять тема сухпайки показывать победила по сей день.
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11.06.2022 10:51 Відповісти
 
 