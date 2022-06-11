Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, нищать інфраструктуру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Інформація щодо кількості жертв у Врубівці, що у Попаснянській громаді, уточнюється. Вночі ворог застосував вогнеметну реактивну систему – вигоріло багато будинків. До лікарень Дніпра та Львова госпіталізовано п’ятьох поранених за останні дні жителів Лисичанська", - йдеться в повідомленні.







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