УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5106 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
15 803 24
армія РФ (13421) війна (56107) Сєверодонецьк (474) Гайдай_ЛОГА (905)

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, нищать інфраструктуру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Інформація щодо кількості жертв у Врубівці, що у Попаснянській громаді, уточнюється. Вночі ворог застосував вогнеметну реактивну систему – вигоріло багато будинків. До лікарень Дніпра та Львова госпіталізовано п’ятьох поранених за останні дні жителів Лисичанська", - йдеться в повідомленні.

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 01

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 02

Також читайте: Бойові дії в Сєверодонецьку тривають, ЗСУ завдали окупантам вогневого ураження у напрямку Ниркового та Миколаївки, - Гайдай. ФОТО

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 03

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 04

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищено базу "вагнерівців" на окупованій Луганщині, вижив лише один рашист, - Гайдай. ВIДЕО

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 06

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 07

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 08

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 09

Також дивіться: Війська РФ обстріляли цех виробництва аміаку на сєверодонецькому "Азоті", у напрямку Катеринівки ворог зазнав втрат і відступив, - Гайдай. ФОТО

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 10

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+41
так трапляється коли народ під час війни обирає собі у президенти не державного діяча патріота (було 39 кандидатів), а маріонетку олігарха з цирку та партії ворога і какаяразница у ВР.
показати весь коментар
11.06.2022 08:32
+28
Ці кляті рашисти в своїх звірствах , перещеголяли фашистів 😠
показати весь коментар
11.06.2022 08:25
+23
Мабуть сперше треба віддати коломойського, а то так і будемо по одній гаубіці на день отримувати...
показати весь коментар
11.06.2022 08:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фашисти в лаптях.
показати весь коментар
11.06.2022 08:21 Відповісти
Господи, такий жах(((
неможливо дивитися, читати це все. я не знаю, ну, треба відступати, значить.
треба кричати на весь світ про це, щоб нам світ допоміг якомога швидше, це ж ужас((
гатять і гатять, і гатять, а нам навіть нічим відповісти толком.
показати весь коментар
11.06.2022 08:22 Відповісти
так трапляється коли народ під час війни обирає собі у президенти не державного діяча патріота (було 39 кандидатів), а маріонетку олігарха з цирку та партії ворога і какаяразница у ВР.
показати весь коментар
11.06.2022 08:32 Відповісти
судячи з вашого коментаря ми ще 30 років будемо в лайні бабратися
показати весь коментар
11.06.2022 09:54 Відповісти
Мабуть сперше треба віддати коломойського, а то так і будемо по одній гаубіці на день отримувати...
показати весь коментар
11.06.2022 08:36 Відповісти
Ці кляті рашисти в своїх звірствах , перещеголяли фашистів 😠
показати весь коментар
11.06.2022 08:25 Відповісти
Мразота! Оці організми все життя щось лопотіли про "мышебратья"?
показати весь коментар
11.06.2022 08:27 Відповісти
Не розумію , чому ті - солнцепьоки ще й досі мають нахабство близько наближатись до наших позицій і стріляти ..
У кацапів їх небагато , а для нашої артилерії вони - легка здобич .
показати весь коментар
11.06.2022 08:43 Відповісти
А чим по ним стріляти? Шматками асфальту? Чи шашликами?
показати весь коментар
11.06.2022 09:52 Відповісти
Тобто - досі ЗСУ стріляли у кацапів асфальтом ? . І 1300 кацапських танків знищили шашликами ??
Я розумію що ЗЕлені добряче накосячили за час перебування у владі , і їх за це треба " мочіть в сортірє " , але вважаю що іронія в цьому випадку - недоречна .
показати весь коментар
11.06.2022 10:17 Відповісти
А ви мабуть в Генштабі сидите , якщо знаєте точну кількість снарядів які у нас залишились . !! .
Телевізійне балабольство , тобто - озвучування різними "арєстовічами" ( і вищими чинами держави в тому числі ) , в ЗМІ , для широкої публіки , кількості використаних і не використаних *********** , ще не означає - достовірну інформацію . Це ще може бути й - деза для противника .
Та скільки б їх не лишилось , на півсотні тих солнцепьоків ,вже якось можна було б нашкребти .
показати весь коментар
11.06.2022 11:02 Відповісти
Шашликоасфальтом. дуже ефективна новітня зброя.
показати весь коментар
11.06.2022 19:10 Відповісти
Бо вогниметна сист. ТОС-1 для піхоти жах -99відсотків смерть. Уних їх багато і є в кожній мех.бригаді. Їх є три модернізації сама нова бахає до 4-6км. а так в основному 1-2км більш менш точно. У НИХ ДУЖЕ БАГАТО СТАРИХ СОВКОВИХ ВИДІВ ЗБРОЇ
показати весь коментар
11.06.2022 10:34 Відповісти
Дуже багато - це скільки , в цифрах . ??
Віка наприклад , дає слідуючу інфу - В ВС России ТОС-1 находятся в бригадах РХБ защиты окружного подчинения (в каждой - по одному батальону с девятью ТОС-1А «Солнцепёк»), а также в полках РХБ защиты армейского подчинения (в каждом - по одной роте с тремя боевыми машинами). Всего в войсках 72 огнемётные системы[17]. .
показати весь коментар
11.06.2022 10:47 Відповісти
Це Орiхове, хоч не Орiхiв, дякуюемо хоч на цьому.
показати весь коментар
11.06.2022 08:47 Відповісти
Ну не повезло Луганщині з розташуванням географічним. Було б легше, якби хтось спромігся хоча б тил їй прикрити, визволивши Донеччину....хоча про що це я...
показати весь коментар
11.06.2022 09:03 Відповісти
аж специально по оріховому отлистал назад на deepstatemap. по датам или гайдай бреше, або карты не правду говорят.
показати весь коментар
11.06.2022 09:12 Відповісти
По просьбе жителей Луганщины, озвученной в 2014 году Путин ввёл по полной.
показати весь коментар
11.06.2022 09:26 Відповісти
Замість зброї ми будували дороги і крали на будівництві, а тепер немає доріг і оборонятися нічим. От такі наші можновладці далекоглядні, а прості люди як завжди страждають, бо ворюги сидять по закордонах зі своїми вкраденими грошима....
показати весь коментар
11.06.2022 09:28 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
11.06.2022 11:10 Відповісти
 
 