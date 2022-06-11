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Сумщину знову обстріляно із міномета з території Росії, - Живицький. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ продовжують обстрілювати Сумщину зі своєї території.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, о пів на першу ночі ворог зі своєї території мінометним вогнем пошкодив будинки цивільних мешканців Ворожби та лінії електропередач.

"Близько 5 прильотів, у кількох будинках вибиті вікна, посічені стіни. Люди, на щастя, не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Також Живицький інформує, що ближче до першої години ночі росіяни 8 разів вдарили із міномета по території Шалигінської громади. Жертв та руйнувань немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстрілював Сумщину з мінометів та важкої артилерії, одна людина загинула, - Живицький

Сумщину знову обстріляно із міномета з території Росії, - Живицький 01
Сумщину знову обстріляно із міномета з території Росії, - Живицький 02
Сумщину знову обстріляно із міномета з території Росії, - Живицький 03
Сумщину знову обстріляно із міномета з території Росії, - Живицький 04
Сумщину знову обстріляно із міномета з території Росії, - Живицький 05
Сумщину знову обстріляно із міномета з території Росії, - Живицький 06

Автор: Ірина Дашківська
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А пульнути у відповідь нє? Нє правациравать!
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11.06.2022 09:57 Відповісти
А что нам мешает в ответ по рашистам влупить? Когда у нас уже поймут что если прятать голову в песок то вы***бут в жопу
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11.06.2022 10:06 Відповісти
Мабуть не що, а хто.
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11.06.2022 10:08 Відповісти
Заважають прийняті обов'язки оманських домовленостей.
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11.06.2022 11:52 Відповісти
Просто в Зеленого офшорника кішка тонка , а українців нехай вбивають - їх не шкода , покажем кацапам що ми просто лохи .
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11.06.2022 12:04 Відповісти
Боневтик мешает, а то если вдруг это он сделает, то будет чистовтиком от размашистого пендаля кремлевского агента Дерьмака.
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11.06.2022 15:14 Відповісти
там з обох сторін сЕла наполовину рідня. подзвоніть куму-брату-свату най тихенько виріжуть цих стрілунів
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11.06.2022 13:27 Відповісти
 
 