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Сумщину знову обстріляно із міномета з території Росії, - Живицький. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ продовжують обстрілювати Сумщину зі своєї території.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, о пів на першу ночі ворог зі своєї території мінометним вогнем пошкодив будинки цивільних мешканців Ворожби та лінії електропередач.
"Близько 5 прильотів, у кількох будинках вибиті вікна, посічені стіни. Люди, на щастя, не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Також Живицький інформує, що ближче до першої години ночі росіяни 8 разів вдарили із міномета по території Шалигінської громади. Жертв та руйнувань немає.
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