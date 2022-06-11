Фон дер Ляєн прибула до Києва: Із Зеленським підіб'ють підсумки спільної роботи. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні прибула з візитом до Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Twitter.
"З президентом Зеленським я підіб'ю підсумки спільної роботи, необхідної для відновлення, та прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Adalet
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+10 Алекс Ростиков
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показати весь коментар11.06.2022 12:21
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Побити придурківпідбити підсумки. Вчасно. Треба було б ще Джонсона залучили
\\\\\Народная московская примета: если в вашем районе начали ремонтировать дома и благоустраивать территорию - ваш район скоро снесут.
Исключение - сезонная замена бордюров.\\\\\\\\\
поди докажи теперь что кто то шо то украл. хитрый у нас президент Ермак
Декому українських шибболетів не опанувати ніколи.
вот Лещенок любит такие "феминизмы"(а все нормальные - НЕНАВИДЯТ, блджад!!!111)
как клоун доправился что артиллерии в 20 раз меньше, писали вроде англичане. это бы спросила у ялоха(его Лукащенок надул тупо что с бульбораши не нападут = тысячи жизней на холке этого ......)