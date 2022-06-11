Фон дер Ляєн прибула до Києва: Із Зеленським підіб'ють підсумки спільної роботи. ФОТО

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні прибула з візитом до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Twitter.

"З президентом Зеленським я підіб'ю підсумки спільної роботи, необхідної для відновлення, та прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський подякував ЄС за 6-й санкційний пакет: Це посилить тиск на агресора, позбавивши прибутків від продажу нафти