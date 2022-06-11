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Потужні вибухи пролунали в російських Клинцях: Горіла військова частина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном
В районі населеного пункту Клинці (Брянська область, РФ) прогриміли потужні вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Місцеві повідомляли, що горів парк із технікою, яка прибула на ремонт з України.
Топ коментарі
+38 Олександр Дніпро
показати весь коментар11.06.2022 13:36
+34 Денис Коновалов 4caafe82
показати весь коментар11.06.2022 13:31
+32 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар11.06.2022 13:43
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Будь ласка, зачекайте...
І це ще MLRS до нас не доїхали
Ми можемо висловити занепокоєння на РБ ООН та закликати відкрити коридори для вивозу врожаю рєпи з БНР у Північну Африку!
московія згорить нах вся!💯
короткоє замиканіє, в рєзультатє задимлєніє с послєдующєй бавовной трьохчасовой длітєльностью.
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З бавовни роблять ВАТУ, а ВАТА - ЦЕ ВАТА...
Висновок: Москалі, не слухайте ВАТУ😁😁😁
з нетерпінням 😡
Щоб ти непогасло!
Хочу закупить для нужд ВС РФ
Там дості повно храмів, збудованих на кошти наших гетьманів і козацької старшини.
В 1918 році за Стародубщину були потужні бої між Сірожупанною дивізією армії УНР, і російськими більшовиками. Незважаючи на мужній захист, українці програли...
Я люблю тебя за это.
Ты одна не изменяешь
И сама об этом знаешь.