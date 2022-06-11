Потужні вибухи пролунали в російських Клинцях: Горіла військова частина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В районі населеного пункту Клинці (Брянська область, РФ) прогриміли потужні вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві повідомляли, що горів парк із технікою, яка прибула на ремонт з України.

Також дивіться: Біля "адміністрації" Пушиліна в Донецьку пролунав вибух, - росЗМІ. ВIДЕО









