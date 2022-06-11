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Потужні вибухи пролунали в російських Клинцях: Горіла військова частина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном

В районі населеного пункту Клинці (Брянська область, РФ) прогриміли потужні вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві повідомляли, що горів парк із технікою, яка прибула на ремонт з України.

Також дивіться: Біля "адміністрації" Пушиліна в Донецьку пролунав вибух, - росЗМІ. ВIДЕО

Потужні вибухи пролунали в російських Клинцях: Горіла військова частина 01
Потужні вибухи пролунали в російських Клинцях: Горіла військова частина 02
Потужні вибухи пролунали в російських Клинцях: Горіла військова частина 03
Потужні вибухи пролунали в російських Клинцях: Горіла військова частина 04
Потужні вибухи пролунали в російських Клинцях: Горіла військова частина 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
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11.06.2022 13:36
+34
Ранок для лаптеногіх фашистів починається не з кави
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11.06.2022 13:31
+32
Та ні, це Курська Народна Республіка напала на Брянську Народну Республіку. Громадянська війна. Наших військ там немає.

Ми можемо висловити занепокоєння на РБ ООН та закликати відкрити коридори для вивозу врожаю рєпи з БНР у Північну Африку!
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11.06.2022 13:43
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Ранок для лаптеногіх фашистів починається не з кави
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11.06.2022 13:31 Відповісти
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11.06.2022 16:01 Відповісти
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11.06.2022 16:02 Відповісти
Бавовна
І це ще MLRS до нас не доїхали
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11.06.2022 13:31 Відповісти
Та ні, це Курська Народна Республіка напала на Брянську Народну Республіку. Громадянська війна. Наших військ там немає.

Ми можемо висловити занепокоєння на РБ ООН та закликати відкрити коридори для вивозу врожаю рєпи з БНР у Північну Африку!
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11.06.2022 13:43 Відповісти
Ша!!! Вже ніхто нікуди не їде!!
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11.06.2022 13:54 Відповісти
Таке солодке слово - бавовна !!!
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11.06.2022 13:31 Відповісти
не все згоріло... сльози на очах.
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11.06.2022 18:32 Відповісти
Больше сварщиков....хороших и разных...
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11.06.2022 13:32 Відповісти
Тепер там часто горітиме !
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11.06.2022 13:33 Відповісти
Вата палаюча. Це добре.
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11.06.2022 13:33 Відповісти
Таки надійшли в Україну ракети великої дальності. Ай да Байден.
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11.06.2022 13:34 Відповісти
горі,горі,твоя zвіzда
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11.06.2022 13:34 Відповісти
Самопалы.
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11.06.2022 13:35 Відповісти
Знов самі себе обстрілюють
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11.06.2022 13:35 Відповісти
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11.06.2022 13:36 Відповісти
Ех! Їм би туди декілька наших зелених депутатів, хрін би загасили..
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11.06.2022 13:37 Відповісти
а ви шо думали, шо все так гладенько пройде. ***********!
московія згорить нах вся!💯
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11.06.2022 13:38 Відповісти
Шаблон рапорта для наступних випадків дарую:
короткоє замиканіє, в рєзультатє задимлєніє с послєдующєй бавовной трьохчасовой длітєльностью.
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11.06.2022 13:38 Відповісти
ДРГ Switchbladeми. Или Экскалибур. В любом случае это очень хорошо. Пусть у них сук коленки дрожат, как и все остальное
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11.06.2022 14:37 Відповісти
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11.06.2022 13:41 Відповісти
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11.06.2022 13:45 Відповісти
Гарненький хлопчина , нічого сказати
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11.06.2022 14:20 Відповісти
Знову хтось покурив?
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11.06.2022 13:45 Відповісти
Слухав "бавовну"....
----------
З бавовни роблять ВАТУ, а ВАТА - ЦЕ ВАТА...
Висновок: Москалі, не слухайте ВАТУ😁😁😁
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11.06.2022 13:47 Відповісти
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11.06.2022 13:47 Відповісти
Ботоксне чмо , здохни тварюко , так як весь світ вже чекає на твою смерть
з нетерпінням 😡
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11.06.2022 14:23 Відповісти
Гори, гори ясно!
Щоб ти непогасло!
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11.06.2022 13:50 Відповісти
Горіла Клинця пааалааалааа!!! 😆
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11.06.2022 13:51 Відповісти
Прошу,напишите марку сигарет и производителя.
Хочу закупить для нужд ВС РФ
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11.06.2022 13:52 Відповісти
На останньому фото у орка чудо-багатиря зара штані репнуть.....
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11.06.2022 13:56 Відповісти
Клинці це місто в анексованій росією в 1919 р. Українській Стародубщині.
Там дості повно храмів, збудованих на кошти наших гетьманів і козацької старшини.
В 1918 році за Стародубщину були потужні бої між Сірожупанною дивізією армії УНР, і російськими більшовиками. Незважаючи на мужній захист, українці програли...
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11.06.2022 14:08 Відповісти
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11.06.2022 14:14 Відповісти
А на 4 фото що то під пахвою у одного, невже візитка Яроша...
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11.06.2022 14:15 Відповісти
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11.06.2022 14:17 Відповісти
К таким кадрам нужен саундтрек "Байрактар"
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11.06.2022 14:25 Відповісти
M982 Excalibur надежная и точная штука
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11.06.2022 14:32 Відповісти
как то вяленько горит
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11.06.2022 14:52 Відповісти
танцюю і вам рекомендую)))
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11.06.2022 15:38 Відповісти
Сигарета, сигарета
Я люблю тебя за это.
Ты одна не изменяешь
И сама об этом знаешь.
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11.06.2022 16:12 Відповісти
В жизни, всегда есть место прекрасному.
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11.06.2022 17:36 Відповісти
гори гори ясно чтобы не погасло
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12.06.2022 21:45 Відповісти
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12.06.2022 21:48 Відповісти
Щось останнього часу кацапи занадто багато стали палити. Мінздрав же попереджав...
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12.06.2022 22:03 Відповісти
 
 