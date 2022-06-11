Унаслідок ворожої атаки згоріла сільська рада в селі Мала Токмачка на Запоріжжі, є постраждала, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У селі Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області згоріла сільська рада.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.
"В селі Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області внаслідок ворожої атаки згоріла сільська рада.
Є одна постраждала, яка зазнала опіків рук", - йдеться в повідомленні.
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Розмова в стилі сам дурак явно не допоможе відносинам з США. Просто ще пам'ятають, як хтось казав, що західні ЗМІ гірше скабєєвої та соловйова.